Кремль пытается уничтожить наше самолетостроение через своих агентов

Некоторое время моя жизнь была связана с украинским самолетостроением. Правда, непосредственно к проектированию и изготовлению самолетов отношения не имел, поскольку занимался юридическими и международно-правовыми вопросами являясь вице-президентом ГП Антонов, но имел прямое отношение к развитию украинской авиации.

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Не можна сказати, що в 2014-2016 роках був якийсь прорив в літакобудуванні, але в той період ще продовжувався випуск серійних літаків і навіть був створений і відправлений в небо новий перспективний АН 178, а також почалася робота зі створення літака АН 132. В той період підприємство ще мало колосальні перспективи і надію на своє відродження.

Були укладені серйозні контракти і почали реалізовуватись потужні міжнародні зв’язки, які могли змінити українську авіацію і значно підсилити обороноздатність країни.

Але усі ці перспективи і потужні ділові контакти з багатьма країнами світу у налагодженні спільного виробництва нової авіаційної техніки закінчились в один день - коли легендарний авіаконструктор і президент ДП Антонов Дмитро Ківа, спочатку був оббріханий, а потім звільнений і замість нього був призначений провінційний автоділер.

З цього моменту почалось остаточне знищення української авіації і її флагмана - ДП Антонов.

Це вже зараз я в повній мірі усвідомлюю, що його звільнення - було ворожою диверсією, оскільки український патріот не потрібний був путінській агентурі на чолі такого важливого підприємства, якому у планах наших ворогів належала така надзвичайно важлива роль. Ворожа агентура, без сумніву, доклала максимальних зусиль, щоб на чолі цього підприємства був необхідний їм керівник. Адже зараз уже усім ясно, що летовище в Гостомелі, яке належить ДП Антонов, повинно було відіграти вирішальну роль у захваті Києва і знищенні політичного керівництва української держави.

Саме на летовище у Гостомелі повинні були приземлитись у повному спорядження передові, найбільш підготовлені російські десантні війська, - ціла дивізія повітряно-десантних сил, яка повинна була здійснити основну роботу по захопленню України.

Тому і зрозуміло, що такі керівники, як Дмитро Ківа ворогам не були потрібні. Дмитро Ківа ніколи не допустив би, щоб такий важливий стратегічний об’єкт був без надійної охорони і фактично відкритий для ворога. І щоб на летовищі підприємства була знищена гордість українського народу "Мрія" і ціла низка інших потужних літаків.

Тепер вже очевидно, що саме ця ж агентура не допустила щоб на ДП Антонов було налагоджено виробництво важких ударних БПЛА і сучасних літаків для оборони.

Ніхто не повинен сумніватись, що підприємство яке створило і виготовило найбільший у світі літак "Мрія" було здатне запустити у серійне виробництво БПЛА нового покоління, які могли істотно вплинути на хід російської агресії. Творчий колектив ДП Антонов був здатний створити найбільш сучасні і ефективні, як важкі ударні, так і тактичні, БПЛА.

Ще раз повторю, звільнення Дмитра Ківа і занепад флагмана українського літакобудування ДП Антонов було вигідно лише путіну і його загарбникам.

Нещодавно легендарний авіаконструктор Дмитро Ківа повідомив мені страшні речі. Виявляється, знищення українського літакобудування їм мабуть замало, а тепер вирішили знищити під корінь саму можливість відродження української авіапромисловості.

Про що йде мова.

Як зазначає Дмитро Семенович - "Звертаюсь до Вас у зв’язку з новими введеннями щодо спеціалізації в Харківському національному аерокосмічному університеті ім. М.Є Жуковського "ХАІ", які можуть знищити в Україні вищу авіаційну освіту та аерокосмічну галузь. Міністерством науки і освіти пропонується виключити спеціальність "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" з Переліку знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в "ХАІ". Вищеназвану спеціалізацію пропонується включити в спеціальність "Машинобудування і приладобудування".

Звертаю увагу на наступне.

Авіаційно-космічна галузь - це в першу чергу не "машинобудування", а розробка, побудова дослідних зразків, випробування і сертифікація складної польотної техніки. Завдяки цим розробкам українськими підприємствами були створені одні із найкращих в світі літаки Ан-2, Ан-12, Ан-124, Ан-225, Ан-158, Ан-178 та багато інших, а їх "будування" відбувалось також і на підприємствах інших країн (Польща, Китай, Іран, росія, Узбекистан). Аналогічно розроблялися та вироблялися двигуни та ракетно-космічна техніка.

Видатний український авіаконструктор, та мій вчитель О.К.Антонов, на протязі багатьох років очолював кафедру конструкції літакобудування "ХАІ".

Спеціалізація та фаховий рівень випускників "ХАІ" дозволяють створювати та виробляти в Україні сучасні літаки, які не поступаються характеристикам славнозвісних F16, на які очікують в Україні.

Випускники "ХАІ" в Україні можуть створювати складну ракетно-космічну техніку та її системи керування, які розробляють і виробляють на українських підприємствах. Важливою зброєю сучасних війн стали безпілотні повітряні літальні апарати (БПЛА), які можуть створюватись та вироблятись на деяких фірмах України, завдяки знанням, отриманим їх фахівцями в "ХАІ".

На сьогодні вже не є проблемою створення українських БПЛА, характеристики яких перевищують досягнуті. Все вищезазначене дає підстави для того, щоб спеціалізація "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" була однією з головних в "ХАІ", а до її складу, при необхідності, могла би входити спеціальність "Машинобудування і приладобудування".

Привертаю вашу увагу до того, що в світі існує не більше 8 країн, які мають повний цикл розробки, виробництва авіаційної та ракетно–космічної техніки, двигунів, систем керування і обладнання до них. Серед них і наша Україна, при цьому основна частина фахівців готувалася в "ХАІ". Фашистська росія, яка почала війну з нами, саме прагне того, щоб Україна не мала таких можливостей.

Можу припустити, що виключення в "ХАІ" спеціалізації "Авіаційна і ракетно–космічна техніка" є першою частиною руйнування авіакосмічної промисловості України, і робиться це, можливо, на замовлення кремля".

Мені видається, що аргументація видатного українського авіаконструктора, переконлива.

Щось доповнювати до того, що сказав знаний фахівець - не потрібно.

Сподіваюсь, що і Міністр освіти і науки України, і Уряд України приймуть до уваги занепокоєння Героя України, професора, академіка НАН України, легендарного Генерального авіаконструктора, який разом з Олегом Антонов і Петром Балабуєвим й створили Українську авіаційну галузь і видатні літаки, які і на сьогодні є неперевершеними у світі, і не допустять реалізацію цих шкідливих пропозицій, які неодмінно призведуть до втрати творчого і кадрового потенціалу авіаційно-космічної галузі, яка після нашої Перемоги, неодмінно відродиться і знову стане гордістю нашого народу.