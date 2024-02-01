Налеты дронов-камикадзе Shahed-131/136 за январь. О чем говорит уменьшение количества

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ИСТОЧНИК

За январь 2024 года РОВ применили по Украине 274 дрона-камикадзе Shahed-131/136.

В данный подсчёт, как я ранее уже пояснял, не входит налёт с 31 декабря на 1 января (90 дронов-камикадзе), поскольку я его рассматриваю именно как атаку, начавшуюся в конце декабря 2023, то есть, спланированную и подготовленную именно на декабрь.

Но, даже если и учитывать эти 90 Shahed-131/136, то показатель составит 364, что всё равно, намного ниже рекорда декабря 2023 – 625, без учёта тех же 90 дронов.

Напомню, что до рекордного декабря максимальные показатели налётов 2023 были в сентябре – 504 и мае – 406. В свою очередь, в октябре было 285 налётов, в ноябре – 369. В летний период, в июне - 201, июле - 250, августе – 187. С января по апрель 2023 налёты Shahed-131/136 в месяц составлял менее 100 ед.

Январь 2024 показал, что россия не располагает единым, пропорциональным боекомплектом, для систематизации налётов и выведения стабильного графика налётов Shahed-131/136. У россии осталась острая зависимость от поставок из Ирана и его производственных возможностей, которые хоть и выросли за последние полтора года, но не хватает, чтобы обеспечить потребности РОВ по системным налётам по Украине. Каждый рекордный показатель налётов дронов-камикадзе достигается посредством снижения интенсивности ударов, в течение предыдущих месяцев.

Иными словами, к декабрю 2023 РОВ готовились заранее, накапливая БК. А в январе 2024, чистый показатель налётов оказался ниже чем в октябре или ноябре.

И всё же. Это не означает, что у Ирана нет возможности наращивать производство. Эти мощности у Исламской Республики есть, и эта возможность намного большая чем у самой россии. А потому, не исключено, что в течение 2024 года Иран сможет выйти на показатели производства от 600 до 800 Shahed-131/136 в месяц. Но даже у этого производства есть свой потолок и у Ирана это предел контрабандных поставок.

Контрабанда помогает обходить санкции, но она не замещает потенциал свободного импорта. А потому, даже у Ирана, возможности наращивания производства Shahed-131/136 не безграничны.

Не исключено, что следующим рекордным месяцем по налётам Shahed-131/136 может стать май. Это обусловлено сроками и возможностями накопления максимального БК для такого показателя, а так же целой чередой фетиш-дат для россиян, а именно – 1 мая, 2 мая (особая угроза для Одессы), 9 мая.