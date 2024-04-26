Бесплатный совет властям. Займитесь наконец "сшивкой" страны, а не разделением. Потому что сейчас это не способствует победе. Ни распределение по линии герои-воины/тыл, ни распределение по линии уехали/остались, ни распределение по линии донатив/не донатив, ни другие подогреваемые часто искусственно, чтобы конвертировать их в эмоциональные столкновения. Потому что, мол, надо куда-то канализировать негатив.

Что делать с теми, кто незаконно уехал, нужно будет думать, когда закончится война. И как они должны за это заплатить, если будут возвращаться? Сегодня ни одно распоряжение по "уклончанам" из Монако, Вены или Барселоны их не вернет. Это нужно осознать. Ну и чёрт с ними. Зачем тратить на них время? Сейчас нужно сосредоточиться на том, как объединить тех, кто здесь остается – разные среды, разные горизонтальные пласты ради единой цели. И она должна быть одна – выстоять и выиграть. Помните март 22-го? Неужели, чтобы объединиться, нужно снова, чтобы враг стоял под Киевом?