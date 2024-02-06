О СБУ: кто хочет следовать российским путем, должен пойти за российским кораблем

БЛОГ

Видео дня

ИСТОЧНИК

О СБУ.

1. Начну с очевидного. Слежка за журналистами – это позорная советская практика, которая должна быть прекращена навсегда.

Далее текст на языке оригинала

2. Вся моя стрічка переповнена прокльонами на адресу співробітників СБУ. Але подібна акція, безперечно, має політичного замовника, і цей замовник не на Володимирській, а на Банковій. Я певен, що за власною ініціативою керівництво СБУ не стежить за журналістами, бо їм є чим зайнятися, а таке стеження не приносить користі. Стеження за журналістами цікавить лише політиків, більше нікого. Енергія громадянського суспільства має бути спрямована на пошук замовників, а не покарання виконавців. Покарання кількох виконавців чи навіть їхніх керівників означатиме, що ганебна практика продовжиться.

3. Якість виконання політичного замовлення є вкрай низькою саме тому, що набір в СБУ і просування по службі, як і в інших державних інституціях, відбувається за принципом лояльності, а не компетентності. Лояльність потрібна саме для того, щоб виконувати недолугі й протизаконні доручення. Якщо діяти строго по закону, то нема потреби тримати лояльних і некомпетентних.

4. Служба безпеки України є адекватним відображенням всього українського суспільства, її стан демонструє перехідний процес у суспільстві. З одного боку, бачимо офіцерів СБУ, які щоденно ризикують життям на лінії фронту і за нею, бачимо, як вперше в Україні з'явилася якісна контррозвідка, як виконуються блискучі надзвичайно складні спецоперації. З іншого боку, цілі підрозділи "чистять" бізнес та стежать за журналістами. Узагальнювати ні те, ні інше не можна.

5. Потрібно нарешті завершити реформу СБУ, сфокусувавши її на основних задачах спецслужби й прибравши радянську спадщину "політичної поліції" та економічних розслідувань. Я певен, ми будемо пишатися такою оновленою спецслужбою, як пишаємося нині успіхами СБУ в боротьбі з агресором.

6. І тут все знову впирається в політику. Бажання мати інструмент політичного тиску, як і бажання мати інструмент підриву економічної бази потенційних політичних опонентів та незалежних медіа, -- це бажання суто політичне. І з цим має бути покінчено.

7. Окреме важливе питання -- законність у процесуальних діях. Поки прокурор і суддя безкарно дають санкції на процесуальні дії, які порушують підслідність та інші норми закону, поки правоохоронці безкарно проводять процесуальні дії, для яких потрібна санкція, без такої санкції, -- ситуація буде лише погіршуватися.

8. Корінь зла не в правоохоронних органах, це лише гілки, що проростають із кореня. Корінь зла -- у схильності політиків до авторитаризму, у зневазі до демократії, у бажанні слідувати російським шляхом.

Хто бажає слідувати російським шляхом, має піти за російським кораблем.