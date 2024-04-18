ПАСЕ требует деколонизации РФ

Вслед за Европейским парламентом сейчас Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по деколонизации РФ. Кроме прочего, там отмечено:

Далее текст на языке оригинала

що РФ є федерацією лише формально;

що корінні народи насильно русифікуються, піддаються репресіям і дискримінації;

що втрати корінних народів у російській армії непропорційно великі, і це є кампанією знищення;

що деколонізація РФ є необхідною умовою для встановлення демократії;

що європейські держави, ЄС та ООН мають звернути увагу на численні порушення прав людини та прав народів на шкоду корінним поневоленим народам РФ.

Величезна подяка за особистий внесок Марії Мезенцевій, голові Постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи, голові Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань взаємодії з корінними поневоленими народами РФ.

Резолюція, присвячена російському тоталітарному режиму, містить ще чимало надзвичайно важливих тез:

про українські атаки на російські НПЗ;

про політв'язнів;

про ціну на нафту й старі танкери;

про обхід санкцій;

про "Росатом";

про РПЦ;

про американську допомогу.

Повний текст резолюції.

Божі млини мелють повільно, але невідворотно.