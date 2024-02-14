Полякам лучше, чтобы на их границах были украинские грузовики с зерном, чем российские танки

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Уже достаточно долгое время польские фермеры блокируют границу и препятствуют свободному движению грузовиков с украинским зерном через польскую границу.

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Ввечері 11 лютого в районі перетину кордону " Яготин - Дорогуськ " з боку Польщі місцеві фермери здійснили напад на вантажівки з українським зерном, зрізали замки на машинах та висипали збіжжя на дорогу. Тобто, дії польських фермерів по блокуванню українського збіжжя стали ще більш жорсткими і зухвалими. Насправді українські фермери, які у тяжких умовах воєнного стану, часто ризикуючи своїм життям, виростили це зерно, не мають відношення до тих причин, за якими поляки і фермери інших країн, блокують українські фури з зерном.

Блокадою українського кордону польські фермери протестують проти політики Європейського зеленого курсу та відкриття ринку ЄС для сільгосппродукції з України. Польські фермери зеленим курсом не задоволені. Оскільки відповідні рішення ЄС про запровадження Європейського зеленого курсу ( зменшення викидів парникових газів до 2030 року мінімум на 50%), поставили виробників збіжжя із країн ЄС з іншими виробниками в нерівні умови. На їх думку, цей курс вимагає великих додаткових видатків, що робить сільгоспвиробництво в ЄС неконкурентним з виробниками за його межами, зокрема з продукцією українських фермерів, до яких таких вимог не висувають.

Якби не війна в Україні, цей спір, напевно, вже давно був би залагоджений, а точніше - його взагалі не було б.

Польща і поляки наші щирі друзі.

З перших хвилин початку повномасштабної війни путіна проти України, Польща, як держава і польський народ, однозначно засудили агресію путіна і приєднались до антипутинської коаліції і стали нашими одними з найвідданіших друзів. Поляки прихистили мільйони українських жінок і дітей, які вимушено залишали свої домівки і рятувалися від смертельної небезпеки.

Неоціненну допомогу в перший найтяжчий період війни надала і Польща Україні - усім необхідним, в тому числі і зброєю, для захисту нашої країни.

Польща була і залишається нашим відданим і щирим другом.

На цьому фоні надзвичайно неприємно усвідомлювати, що вже довгий період блокуються українські фури із збіжжям на кордонах деяких європейських країн, в тому числі і Польщі. Це - неприйнятно.

Це - великий недолік, в тому числі, і наших владних структур, які допустили цей конфлікт і який довгий час не знаходить свого позитивного вирішення між друзями.

В Польщі, як і в іших європейських країнах путінські спецслужби сформували свою "п’яту колону". Не можна виключати, що головними організаторами і фінансистами цього протесту фермерів є, саме російські спецслужби, які через своїх агентів підбурюють європейських фермерів до цього протесту. Кому він вигідний - впевнений, що ніхто не сумнівається, -головну користь від напружених стосунків на українських кордонах із нашими сусідами отримує путін. І можна з високою ймовірністю прогнозувати, що саме путін і організовує ці конфлікти. Але, якби там не було - питання розблокування українських кордонів потрібно негайно вирішити. Це на даний час повинно бути головним завданням для уряду України.

Не можна чекати коли цей конфлікт , на радість путіну, знову набере загрозливого характеру.

А що стосується польської влади і польських фермерів, то мені видається достатньо уважно ще раз прослухати інтерв’ю путіна американському коментатору, щоб зрозуміти, яка небезпека є над Польщею і що саме українці ціною свого життя, захищають Європу і поки що не допускають путінські танки на польські кордони.

Впевнений, що поляки, розумий і мудрий народ, не сумніваються, що краще на їх кордонах будуть українські вантажівки з зерном, ніж російські танки, як броньований кулак повномасштабного вторгнення.

А що стосується українського зерна і блокування кордону - це питання для друзів на півдня роботи ( разом з обідом).

Вже усі зрозуміли, що польські фермери здатні заблокувати українські фури з зерном, тому кордони потрібно негайно розблокувати і більше не вдаватись до таких заходів.

Не потрібно доводити ситуацію до того, щоб польським фермерам прийшлось блокувати на кордонах не українські вантажівки, а російські танки, якщо звичайно це вдасться.