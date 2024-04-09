Появилось окно возможностей для Украины: Конгресс США выходит после каникул на работу

Сегодня – 9 апреля, а, следовательно, Конгресс США выходит после пасхальных каникул на работу. И появляется окно возможностей помощи Украине оружием США. Узкое окно возможностей, надо говорить откровенно. Эпопея с выделением оружия и финансов в размере $60 млрд длится почти полгода.

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Кореспондент "Голосу Америки" Oстап Яриш пише про три можливі сценарії розвитку. Зацитую:

"Варіант 1: на голосування Палати представників виносять допомогу для України, Ізраїлю і тд в тому вигляді, як її ухвалили в Сенаті, і як цього просив Білий дім. Для Києва тут закладено близько 60 млрд. Це найшвидший варіант. В разі ухвалення законопроект лягає на підпис Байдена.

Cаме на цьому варіанті наполягає Білий дім. POLITICO пише, що команда президента приватно працює із Джонсоном, щоб він погодився на 60 млрд для України - а якщо MAGA-республіканці через це захочуть відправити спікера у відставку, демократи допоможуть йому зберегти крісло.

Варіант 2: розгляд нового законопроекту зі змінами (тут Джонсон припустив надання допомоги для України в позику чи кредит). Це довший шлях, бо тоді Сенат мусив би розглянути документ знову - і ми памʼятаємо, як складно було зібрати голоси першого разу. Також невідомо, чи підтримає цей варіант Білий дім.

Втім, конкретних напрацювань нового законопроекту команда Майка Джонсона поки не представила. Називають різні опції, як ця позика може виглядати. Одна з пропозицій, яку раніше озвучив спікер - використати для оплати допомоги заморожені активи російських олігархів.

Варіант 3: всупереч обіцянкам, Майк Джонсон знову відкладає голосування за допомогу для України на невизначений термін. В такому разі конгресмени можуть розглянути це питання в обхід спікера. Для цього у Палаті представників потрібно зібрати 218 підписів. Наразі є 191."

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Як людина, яка за останні місяці наслухався різного про нинішню американську політику і її "чистоту", ставлю на гібрид третього, а потім другого варіанту. І на подальше затягування розгляду цього питання в Палаті представників.

Однак буду радий помилитися, бо поки не бачу особливих точок дотику у двох команд (республіканців і демократів), які наповну включилися у внутрішню боротьбу і де розкритикувати дії опонента - це перший і головний закон передвиборчого жанру.

Але є й цікаві новини, які можуть скоригувати ставлення до рішення щодо України. Наприклад, візит Девіда Кемерона, міністра закондонних справ Великої Британії, до США, де він має говорити про Україну з Трампом.