Путин почувствовал вседозволенность и может хоть ежедневно проводить казни
БЛОГ
В кулуарах Мюнхенской конференции безопасности после выступления жены Навального Юлии начали говорить, что она может стать Тихановской-2.
Символ. Флаг. Объединительным элементом.
Я по этому поводу скептичен. Не только лишь в силу личных свойств Юлии.
Далее текст на языке оригинала
По-перше, Білорусь-не Росія.
По-друге, ялова російська опозиція, яка вже давно нагадує "білу гвартію" в екзилі, не здатна жодним чином повпливати на ситуацію всередині країни. А оці всі заклики - прийти на вибори путіна (чим створити ажіотаж на виборчих дільницях) о 12-й годині і написати на бюлетенях - Навальний - виглядають беззубими. Та й, власне, останнім часом вони все більше думають, на що самим жити, конкуруючи з отриманням грантів та допомоги з українцями.
По-третє, вбивство Навального ще більше закручує гайки всередині країни. Ситуація все більше нагадує часи сталінізму, де вождь вирішує, кого відправляти на Голгофу і коли.
Ну, і найголовніше. Путін насміхається, дивлячись, як демократичний світ, обтяжений процедурами, переговорами і консенсусами, відтягує прийняття рішень.
Наприклад, конфіскацію усіх російських активів.
Наприклад, тотальний перегляд і посилення санкцій, а не їх видимість.
Наприклад, зброя, зброя і зброя для України без усіх умов.
Наприклад, системна робота над розвалом Москоської імперії.
І ще багато таких речей, які здатні принаймні створити проблеми путіну в його новому терміні царювання.
А доки буде оце все "жування соплів", путін може хоч щодня демонструвати страти. Не здивуюсь, якщо невдовзі він буде це робити ще й у прямому ефірі.