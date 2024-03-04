Путин пренебрег золотым правилом шпионажа

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Россияне слили в сеть фрагмент разговора группы немецких офицеров, размышлявших над возможностью ракет Taurus уничтожить или по крайней мере повредить Крымский мост!

Само содержание комментировать не буду, но интересно посмотреть под другим углом:

Далее текст на языке оригинала

1. Попередньо, офіцери використовували для спілкування Cisco Webex Meetings.

Аналог Zoom, що дозволяє спілкуватися в чаті, здійснювати аудіозвонкі і обмінюватися файлами.

Тут два магістральні сценарії:

- посіяни змогли знайти спосіб зламу програми. Це вже дзвіночок виробникам та уряду США;

- один з чотирьох співрозмовників умисно здійснював запис бесіди, а вже потім передав його рф!

В такому випадку, він навіть не міг уявити, що росіяни його відверто кинуть та опублікують запис!

2. За офіцерами країн НАТО рф полює по всьому світу! Ніхто зараз не зможе сказати, скільки часу рф могла мати можливість прослуховувати розмови цих посадовців!

3. Запис опублікувала королева російської пропаганди Маргарита Симонян.

Вона отримала його від першого заступника голови АП рф - Олексія Громова.

З великою долею ймовірності, путін особисто слухав цю розмову та надав пряму вказівку на злиття запису в мережу!

І останнє!

Для путіна було настільки важливо отримати хоч якісь докази на підтвердження своєї хворої уяви про участь у війні НАТО, що він нехтуючи золотим правилом шпигунства (ніколи не спалюй свої джерела інформації) викинув в мережу запис!

P.s.

Коли під час Другої Світової Війни, британці та поляки розкрили код німецької шифрувальноі системи Enigma, то британський уряд робив все можливе щоб замаскувати свою обізнаність про плани німців!

P.p.s

Ось, що сказав Уінстон Черчіль, про роботу команди дешифрувальників:

"Это моя курочка-ряба, которая несёт золотые яйца, но никогда не кудахчет".