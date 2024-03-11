Ракетный террор: враг сосредоточил усилия на городах со слабой ПВО

Во время визита премьер-министра Греции в Украину – в Одессу, где была запланирована его встреча с Владимиром Зеленским, – российские оккупационные войска нанесли удар. Ракета, предположительно 9М723 ОТРК "Искандер", не была перехвачена. А все потому, что на третий год войны Одесса, как и многие крупные города Украины, не имеет для своей защиты полноценной, современной, эшелонированной ПВО.

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Все очень хорошо помнят, как в 2022 году Украина со всех международных площадок призывала закрыть небо. На первый взгляд, это был абсолютно безграмотный призыв. Во-первых, потому, что он полностью шел вразрез с уставом НАТО, а во-вторых – поскольку закрыть небо над Украиной ни одной европейской стране не под силу. Но цель такого призыва была несколько иная, а именно – мотивировать Запад к передаче украинской стороне достаточного количества средств для создания современной, высокотехнологической, эшелонированной ПВО.

Поставки действительно тогда начались, но поначалу с зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия, затем среднего, и только в конце 2022 года было объявлено о передаче Украине ЗРК большого радиуса действия – Patriot и SAMP/T. Но эти передачи проводились настолько медленно и в настолько ограниченных количествах, что о создании за два года эшелонированной ПВО можно было говорить только в границах Киева и частично Киевской области.

Между тем российский ракетный террор, особенно в отношении тех городов, у которых ограниченные возможности по перехвату ракет со сложной траекторией полета, продолжается изо дня в день, системно.

Противодействие ракетному террору

В Киеве на сегодняшний день создана образцово-показательная эшелонированная ПВО – и не просто лучшая в Украине, а лучшая в Европе.

Киевская противовоздушная оборона, благодаря симбиозу высокотехнологических систем малого, среднего и большого радиуса действия, а также разветвленной сети маршрутов действия мобильных групп, позволяет перехватывать всю номенклатуру средств поражения, применяемых российскими оккупантами.

Эшелон большого радиуса действия обеспечен покрытием ЗРК Patriot или SAMP/T, за средний отвечает IRIS-T и аналоги, малый сведен к зенитным ракетным комплексам ближнего радиуса действия, а также зенитным самоходным установкам типа Gepard.

Важным элементом эшелона малого радиуса действия являются мобильные группы перехвата с широкой номенклатурой стрелкового вооружения и ПЗРК для уничтожения целей типа Shahed-136.

Единственная ракета, которую пока киевская ПВО не перехватывала, – это Х-22/32. Да и то потому, что она пока не залетала в зону действия ЗРК Patriot или SAMP/T. Но в теории и с учетом практики перехватов Х47М2 "Кинжал" и 3М22 "Циркон" проблем с Х-22/33 у западных систем большого радиуса действия не должно возникнуть.

Казалось бы, каждому украинскому городу, как минимум миллионнику, необходима такая эшелонированная система ПВО, как в Киеве. На самом деле не совсем так.

Эшелон эшелону – рознь

Концепция киевской ПВО может одним украинским городам как полностью подойти, так и лишь частично либо вообще – нет.

Например, такие города, как Днепр, Кривой Рог и Полтава, идеально подходят для размещения в них киевского аналога ПВО. При этом сама ось городов создает условный буфер от прорыва вглубь Украины как ракет, так и дронов-камикадзе.

А вот в таких городах, как Харьков и Сумы, киевский аналог ПВО будет малоэффективен. В первую очередь из-за критической близости этих городов к границе с Россией и критически малого времени на реагирование даже таких высокотехнологических систем, как ЗРК Patriot или SAMP/T, на баллистические угрозы с территории РФ. В свою очередь, такие комплексы ПВО сами становятся в условиях Харькова и Сум уязвимой для уничтожения целью.

С учетом такой специфики средства, размещаемые в приграничных городах, должны обладать высокой мобильностью, дабы выходить из зоны ответного удара при отработке по воздушным целям. В свою очередь, такие средства не являются по своему функционалу защитой от баллистических целей, которые так и останутся бичом приграничных городов до самого конца войны.

Несколько иная ситуация и с Одессой. Как я уже выше писал, по ней 6 марта, вероятнее всего, был нанесен удар баллистической ракетой 9М723. Но нюанс в том, что такие ракеты применяются по Одессе довольно редко, а чаще всего из трудно перехватываемых (а в условиях одесской ПВО не перехватываемых вообще) враг использовал ракеты П-800 "Оникс".

Именно поэтому если и говорить об эшелонированной ПВО для Одессы, то ее эшелон большого радиуса действия должен базироваться на ЗРК SAMP/T (Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre) – это зенитный ракетный комплекс, разработанный в начале 2000-х и использующий ракеты Aster 30. SAMP/T использует модернизированную РЛС Arabel большого радиуса действия, разработанную под модернизированные Aster 30 Block 1.

Aster 30 Block 1 может перехватывать баллистические и сверхзвуковые ракеты, а дальность поражения цели у SAMP/T может достигать 120 км, высота – до 20 км.

Но главное то, что на учениях в декабре 2011 года именно ракета Aster 30 сбила израильскую баллистическую ракету Black Sparrow, а в апреле 2012 г. была сбита ракета-мишень GQM-163 Coyote, имитирующая сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету, летящую со скоростью 2,5 Маха (3000 км/ч) на высоте менее пяти метров.

Это был первый случай, когда европейская система противоракетной обороны уничтожила сверхзвуковую "ракету", летящую над морем на столь низкой высоте, то есть фактически ракету, функционал которой идентичен сверхзвуковой и летящей на сверхнизких высотах П-800 "Оникс".

Но есть и другой нюанс в случае с Одессой. Дело в том, что город страдает не только от ракетных ударов, но и от регулярных, системных налетов "Шахедов". И, в отличие от остальной материковой Украины, одесской проблемой в вопросе борьбы с Shahed-136 является море.

Проблема в том, что большую часть пути над морем Shahed-136 преодолевают на сверхнизких высотах, чтобы не быть замеченными средствами ПВО. По сути, фиксируется момент их пуска, например, с мыса Чауда, а затем только момент набора высоты при подлете к самой Одессе. То есть у средств ПВО малого радиуса действия есть предельно малый промежуток времени, когда с помощью ЗРК можно успеть сбить дроны-камикадзе ещё над морем. Затем начинается работа мобильных групп перехвата и ВСУ.

Именно по этой причине в одесской эшелонированной ПВО компонента малого радиуса действия должно быть больше для закрытия прибрежной линии и повышения коэффициента уничтожения дронов-камикадзе на подлете к городу.

Выводы

Показательная киевская ПВО и вправду имеет высокий уровень эффективности, но ее концепция не во всех городах Украины эффективно применима. У ряда городов есть своя специфика, особенности, которые вынуждают применять иную структуру эшелонов либо номенклатуру средств противодействия.

Но основной проблемой в реализации каждой из таковых концепций является острая зависимость от неспешных поставок систем ПВО (а также боекомплекта к ним) от зарубежных партнеров, что не позволяет оперативно создать эффективный противовоздушный зонтик хотя бы над городами-миллионниками.