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Мира с Россией не будет. Две картинки и одна новость о российской повестке дня на 2024 год.

С фото вы можете убедиться, что большинство россиян, еще способных мыслить (26,4%), уже наелись войны вволю и стремятся к скорейшему миру. За войну на победу совокупно менее 10%. РусианФилд – это нормальная контора, она умеет в вопросе и не подтасовывает результаты.

АЕОА. Из того, что мы знаем изнутри, большинство россиян легко уступят завоеваниям 2022 года и крайне нелегко, стиснув зубы, могут уйти на отказ от Донбасса. Однако Крым по-прежнему остается красной линией, за которую большинство россиян выйти не готовы. Картинка ниже это доказывает – и это уже после регулярных хлопков на полуострове (в начале года было бы больше).

И новость - Надеждина, единственного кандидата в президенты РФ, попытавшегося оседлать идею прекращения огня, только что сняли с выборов. Да, он не имел никакого шанса на победу, а даже выиграв – не отдал бы нам наши земли. Да, он не сам по себе стал №2 в рейтинге после Путина, а потому что Кириенко любит сложные игры. Однако антивоенный запрос россиян оказался настолько мощным, что Надеждина упразднили от греха подальше. Опыт Цихановской и все такое.

Следовательно, никаких сигналов Вашингтону о мире не было, а если и были – то фейковые. Война будет продолжаться.