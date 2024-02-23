Россия может нанести массированный ракетный удар 24 февраля: какие возможности у оккупантов

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Уже давно подмечено: у россиян есть маниакальная склонность в определенные даты совершать те или иные акции террора. Так было и в новогодние дни, причем к этим ракетным ударам оккупанты готовились три месяца. Такая угроза может быть и 24 февраля – в фетиш-дату для руководства страны-агрессора. Какое же количество дронов-камикадзе Shahed-131/136 и ракет может иметь сегодня Россия? Какие наиболее опасны для нас?

Вторую годовщину полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, которое вместо "быстрой победоносной войны" обернулось для России затяжной, кровавой бойней на истощение, военно-политическое руководство РФ вряд ли сможет обойти стороной. Особенно сейчас, когда российская пропаганда изо всех сил пытается представить захват Авдеевки как некое эпическое достижение.

А потому угроза ракетных ударов на 24 февраля вполне реальна. Но каков на сегодняшний день потенциал России осуществлять массированные ракетные удары? Иными словами – смогут ли РОВ повторить 29 декабря 2023 года?

Для того чтобы понимать степень угрозы, стоит для начала проанализировать, а какой боекомплект и какую номенклатуру ракет Россия может иметь для совершения подобного теракта.

Номенклатура ракет

В массированных ударах по Украине российские оккупационные войска в последние месяцы применяют комбинированный боекомплект, состоящий одновременно из нескольких типов ракет. Чаще всего это (по степени убывания) Х-101/555/55, "Искандер-М" и "Искандер-К", Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал" и КРМБ "Калибр".

Перед новогодним террором Россия почти три месяца накапливала свой ракетный потенциал, особенно Х-101/555/55, и имела такой БК:

– 220 КРМБ "Калибр";

– 270 Х-101/555/55;

– 290 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К";

– 80 Х-47М2 "Кинжал";

– 150 ракет Х-22/32.

И если бы Россия не использовала их на новогодние праздники, то к 24 февраля ее показатель накопления составлял бы только по крылатой компоненте около 400 Х-101/555/55 и около 300 КРМБ "Калибр".

Во время удара 29 декабря 2023 г. россияне применили по Украине:

– 90 ракет Х-101/555;

– восемь Х-22/32;

– пять Х-47М2 "Кинжал";

– пять Х-31П;

– одну Х-59;

– 14 С-300.

Суммарно: 158 ракет и дронов-камикадзе Shahed-131/136.

Затем последовали удары 2 января 2024 года – в количестве 70 ракет Х-101/555/55, а также 8 января – 24 Х-101/555/55 и т. д.

Всего за время возобновления массированных ударов оккупантами было растрачено минимум 252 ракеты Х-101/555/55. Минимум – поскольку часть ракет падала на территории самой РФ, не долетая до Украины, и их остатки время от времени находят в полях, лесах и на берегах рек и озер.

То есть, по самым оптимистичным подсчетам, у РОВ на вооружении может оставаться до 150 ракет Х-101/555/55 (с учетом объемов и темпов их производства).

В свою очередь, практически неприкосновенным остается боекомплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" – около 300 единиц. И эта компонента наиболее опасная в настоящее время, поскольку Черноморская флотилия РФ, несмотря на бегство из Севастополя в Новороссийск, сохраняет потенциал для террористических ударов.

Учитывая все вышеизложенное, видим, что потенциал нанесения массированного комбинированного ракетного удара по Украине у РОВ, увы, есть.

Дроны-камикадзе Shahed-131/136

Неотъемлемой частью любого комбинированного ракетного удара у РОВ является предварительный налет дронов-камикадзе. В ночь на 1 января оккупанты и вовсе установили абсолютный рекорд, когда запустили 90 Shahed-131/136. А декабрь 2023-го стал рекордным месяцем по количеству задействованных дронов-камикадзе – 690 (с учетом пусков в ночь с 31 декабря 2023-го на 1 января 2024-го). Но такого количества оккупантам удалось достигнуть за счет предварительного накопления за октябрь и ноябрь.

Средний показатель производства Shahed-131/136 в Иране составлял на конец 2023 года 400 единиц в месяц. С учетом производства в РФ до 100 единиц (за тот же период) может создаться впечатление возможного боекомплекта до 500 единиц в месяц, но нет. Нет – поскольку Иран не передает всю продукцию подчистую России, а определенное количество "шахедов" оставляет себе или экспортирует другим покупателям.

Тем не менее Россия все же может время от времени доводить показатели применения дронов до пиковых значений, но делать системно – уже нет.

В январе 2024 г. российские оккупационные войска применили 274 Shahed-131/136, а за 20 дней февраля – 252. Эти показатели говорят о том, что определенный процесс накопления у России может происходить – если только в него не вмешались внешние силы и не подорвали (в прямом смысле) накопленное где-нибудь на борту некоего большого десантного корабля.

Тем не менее угроза налета дронов-камикадзе накануне 24 февраля, в этот день и даже после достаточно велика. Равно как и достаточен у РОВ ресурс, применяемый для таких террористических акций.

Выводы

24 февраля 2024 г. Россия может нанести массированный удар по Украине с целью устрашения, демонстрации своих возможностей на вторую годовщину полномасштабного вторжения. Такие удары полностью вписываются в концепцию устрашения и террора РОВ, тем более под аккомпанемент захвата Авдеевки, из чего российская пропаганда пытается сделать событие исторического, эпического масштаба.

Психология маньяков и убийц ничего другого им не подскажет, кроме как организацию ракетного удара по Украине именно на эту дату. Поэтому повышенная бдительность для всех нас не будет лишней.