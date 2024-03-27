Теракт для Путина

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Террористический акт в подмосковном Красногорске буквально с первых минут оброс конспирологическими трактовками. Многие уверены, что в терроре мог быть заинтересован Кремль – для дальнейшей мобилизации общества и продолжения российской войны против Украины. Сам Владимир Путин и его силовики уверяют, что к теракту могли быть причастны украинские и западные спецслужбы – правда, и в этом случае никаких доказательств нет.

Но вполне возможно, что ситуация выглядит куда более обыденной – мы стали свидетелями непрофессионализма и банального отсутствия ресурса. Для того, чтобы бороться с террором, нужны сильные и компетентные спецслужбы. А чем занимаются российские силовики последние десятилетия?

Женщина возлагает цветы к импровизированному мемориалу перед зданием "Крокус Сити Холл" на следующий день после теракта в Красногорске под Москвой, 23 марта 2024 годаВспомним, сколько людей оказалось на скамье подсудимых в том же Крыму – кто по обвинению в экстремизме, а кто и в терроризме

Основная их энергия расходуется на борьбу с инакомыслием и мнимыми опасностями. Вспомним, сколько людей оказалось на скамье подсудимых в том же Крыму – кто по обвинению в экстремизме, а кто и в терроризме. И сколько было среди этих людей настоящих террористов и экстремистов?

Это, конечно же, риторический вопрос. Никто из задержанных, уверен, никаких террористических актов не готовил. "Экстремизм" нередко заключался в правдивой информации о действиях оккупационного режима на полуострове. Но это наверняка не угрожало жизни жителей Крыма или граждан России, не правда ли?

Борьба с мнимой опасностью, думаю, всегда превращает любую спецслужбу в заурядную политическую полицию, обслуживающую интересы власти. Главное, на чем сосредоточена такая спецслужба, – это выявить и наказать недовольных. Настоящие террористы ФСБ, похоже, не интересуют, так как не выступают с заявлениями о коррумпированности режима, не подписывают открытых писем, не проводят одиночных пикетов и не ходят на похороны Навального. Они просто готовят теракт: закупают оружие, вербуют исполнителей, прорабатывают план захвата концертного зала… Ну кому такое будет интересно?

Именно поэтому то, что произошло в Красногорске, уверен, это прямое следствие той политики, которую проводит Владимир Путин, результат окончательного превращения силовых структур в политическую обслугу Кремля. Добавим к этому еще и вполне объяснимую концентрацию на войне с Украиной – что тоже является результатом путинской агрессии. Вспомним об отсутствии сотрудничества с западными спецслужбами и недоверии к их информации. И выведем из всего этого формулу уязвимости России перед террористической опасностью.

Не нужна никакая конспирология. Это, уверен, просто глупость, некомпетентность и слабость. И всем этим не преминули воспользоваться радикалы из "Исламского государства" – настоящие, а не мнимые террористы. Но Путин и после этого продолжает обвинять в происшедшем Украину и Запад, а не террористов и собственные спецслужбы. А значит, создает объективные условия для новых террористических актов в России.

И тут уже мы можем обратиться к конспирологии. Если российский президент создает эти условия с таким упрямством и такой готовностью, то, может быть, он заинтересован в терактах не меньше, а то и больше, чем "Исламское государство"?