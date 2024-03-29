Теракт в 'Крокус Сити Холл': вопросов больше, чем ответов

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Согласно имеющимся на данный момент данным, невозможно отрицать причастность к теракту боевиков ИГИЛ, и даже российская пропаганда признала их в качестве исполнителей. При этом многие эксперты отмечают несоответствие уровня организации и исполнения теракта и поведения лиц, арестованных российскими спецслужбами. Прямое указание из Кремля возложить ответственность за трагедию на Украину и Запад означает невозможность объективного расследования, пишет в своем материале Jamestown Foundation.

Прошло уже несколько дней с самого страшного за последние десятилетия теракта в России – расстрел людей в концертном зале "Крокус Сити Холла" под Москвой. В то время, как российская пропаганда пытается выжать максимум из трагедии, независимые эксперты не могут найти ответы на явные нестыковки в этом деле.

Сразу после теракта ряд оппозиционных журналистов стал проводить аналогии с так называемым "рязанским сахаром", намекая на взрывы жилых домов в нескольких российских городах в 1999 году, которые, по мнению некоторых исследователей, были организованы российскими спецслужбами. Представители украинской разведки прямо заявили, что теракт в Подмосковье также был "сознательной провокацией спецслужб Путина". Высказывалась версия, что случившееся может быть использовано как предлог для проведения новой волны мобилизации в России.

Впрочем, в недавнем теракте существует ряд факторов, ставящих под сомнение эту версию. С одной стороны, независимые СМИ со ссылкой на источники в органах власти сообщают, что Минобороны России планирует массовый набор в армию и готовится к скрытой мобилизации для окружения Харькова. Всего планируется набрать около 300 тысяч человек, и существует вероятность, что одним только привлечением "резервистов" военкоматы не ограничатся. Однако ряд экспертов высказывает мнение, что связь между мобилизацией и ИГИЛ неочевидна для обывателя, а для того, чтобы ужесточать репрессии, власти давно не нужен трагический повод. Кроме этого, в подобном случае для теракта, скорее всего, подбирались бы исполнители славянской внешности.

К тому же вряд ли сегодня можно ставить под сомнение реальную причастность к теракту боевиков ИГИЛ. Речь идет не только о предупреждениях со стороны США об угрозе терактов, но и о том, что именно исламские радикалы взяли на себя ответственность за содеянное. К тому же подобные теракты незадолго до этого были предотвращены в нескольких странах Европы, Турции и Кыргызстане. Согласно информации расследовательского центра "Досье", члены Совета безопасности России за несколько дней до теракта также получили предупреждение о том, что граждан Таджикистана могут использовать в террористических актах на территории страны.

Однако эксперты из числа силовиков отмечают явное несоответствие высокого уровня подготовки теракта и поведения его исполнителей. Так, один из источников независимого СМИ "Важные истории", подполковник ФСБ в отставке и бывший боец спецназа "Альфа", отметил, что исполнители довольно легко попались после преступления и даже не пытались прятать своих лиц, что говорит об их непрофессионализме. В итоге он высказывает версию о том, что организаторы намерено решили сдать этих людей российским силовикам, чтобы подтвердить или опровергнуть какую-то версию.

Публицист Владимир Пастухов также отмечает, что спланировать теракт на таком высоком уровне из-за рубежа было практически невозможно, а значит, кто-то "завел" террористов в здание. Как и некоторые другие эксперты, он выражает сомнение в том, что арестованные ФСБ люди были реальными исполнителями теракта, которых, очевидно, было больше, и которые вели себя намного профессиональней и хладнокровнее. Азербайджанское новостное агентство "Туран" также полагает, что террористы, расстреливавшие людей в зале "Крокуса", и арестованные таджики – это совершенно разные люди.

Версия о том, что арестованные, даже если и были причастны к теракту, все же не были его непосредственными исполнителями, вполне правдоподобна, учитывая, что российским силовикам необходимо было нивелировать свой провал и отчитаться хоть какими-то успехами. Пропагандисты, со своей стороны, максимально попытались использовать трагедию и во что бы то ни стало обвинить в случившемся Украину. По информации "Медузы", государственные и лояльные власти российские издания получили указание из Администрации президента РФ подчеркивать в публикациях о теракте возможный "украинский след".

Кремлевские СМИ прилежно отработали этот заказ. Одна из главных пропагандисток Маргарита Симоньян с самого начала принялась отрицать причастность исламских радикалов к трагедии, обвиняя в теракте Запад, который, по ее словам, специально с целью дезинформации "скармливал" России версию про ИГИЛ. Впоследствии она и вовсе прямо заявила, что "это никакой не ИГИЛ, это хохлы".

Подобный нарратив продержался в российской пропаганде до 25 марта, когда Владимир Путин сам заявил, что "преступление совершено руками радикальных исламистов". После этого полностью отрицать участие ИГИЛ в теракте стало невозможно даже для кремлевских пропагандистов. Также Путин добавил, что "это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима".

Отрабатывая эту линию, пропагандисты в унисон принялись заявлять, что теракт был "коллективным проектом западных спецслужб", а украинские спецслужбы выступили его непосредственными организаторами. По их утверждению, "для Киева использование бренда ИГИЛ – это хороший способ уйти от ответственности, но при этом добиться тех же поставленных задач". Религиозные проповедники убеждают, что теракт в "Крокусе" – это часть тотальной войны Запада против России, в ответ на которую россияне должны покаяться, то есть начать "проявлять свою гражданскую позицию в войне с абсолютным злом".

Впрочем, вряд ли подобная пропаганда способна оказать существенный мобилизационный эффект – как минимум потому, что, как неоднократно отмечали многие обозреватели, за два года полномасштабной войны все, кто способен был отправиться на фронт по идейным соображениям, уже сделали это. В комментариях в российских социальных сетях действительно можно встретить призывы вернуть смертную казнь и пламенные речи о том, что Россия всегда выигрывала начатые против нее войны.

Но вместе с тем можно встретить и комментарии о том, что россияне также могут устраивать теракты и даже войны, а силовики не смогли защитить людей. Практическим эффектом от пропаганды может быть рост агрессии в отношении мигрантов и в целом мусульман, равно как и рост и без того высоких антимусульманских настроений, но вряд ли она подвигнет кого-то на добровольную мобилизацию.

Гораздо опаснее, что своими словами о связи теракта с Украиной и Западом Путин задал установку не только пропагандистам, но и силовикам. Это означает, что теперь они физически не могут предложить версию теракта, которая расходилась бы со словами президента, и вместо настоящего расследования станут фабриковать устраивающий Путина результат. Так, буквально на следующий день после слов президента глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в "Крокус сити холле". Эта очевидная попытка "подогнать" расследование под заранее заказанный результат означает, что никто не будет искать настоящих преступников и обеспечивать реальную безопасность россиян.