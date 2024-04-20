Удары по городам Украины баллистикой не менее разрушительны, чем массированные обстрелы

Каждый раз, когда по Украине наносятся массированные ракетные удары, международные партнеры словно получают пинок, подталкивающий их возобновлять разговоры о поставках средств ПВО. А вот к одиночным ударам по нашим городам в зарубежных СМИ и западном политикуме не настолько пристальное внимание, хотя они не менее разрушительны.

РОВ бьют по городам

10 апреля, в День освобождения Одессы от нацистских захватчиков, по городу были нанесены удары "Искандерами". Средств противовоздушной обороны, способных сбивать эти баллистические ракеты, в Одессе и области нет.

Удары по Харькову наносятся регулярно разнообразной ракетной компонентой, что повлекло за собой погружение города-миллионника, одного из крупнейших в Европе, в острый энергетический кризис.

В результате ракетного удара 17 апреля по Чернигову погибли 18 человек, 78 получили ранения. Направленные на город ракеты невозможно было перехватить.

Утром 18 апреля российские оккупанты направили баллистические ракеты уже на Днепр.

Крупные ракетные обстрелы комбинированной номенклатурой российские оккупационные войска осуществили 11 апреля (применив 20 ракет Х-101/55, шесть Х47М2 "Кинжал", четыре ракеты Х-59, не менее 12 ЗУР С-300 и 40 дронов-камикадзе Shahed-131/136), а также 19 апреля (две ракеты Х-101/555, 12 Х-59/69, две баллистические 9М723, шесть ракет Х-22 и 14 дронов-камикадзе Shahed-131/136).

За весь апрель, без учета вышеупомянутых двух комбинированных обстрелов, поодиночно по городам Украины российские оккупанты применили более 15 ракет Х-59, более 15 ракет 9М723 ОТРК "Искандер", не менее двух "Искандеров-К" и т. д.

Практически все использованные 9М723 ОТРК "Искандер" не были перехвачены и либо достигли своих целей, либо поразили районы в радиусе допустимого отклонения от цели.

Новая тактика ударов?

С учетом вышеприведенных данных об ударах может сложиться впечатление, что командование российских оккупационных войск избрало новую тактику террора Украины, но это не совсем так.

РОВ и ранее наносили точечные удары сложными для перехвата ракетами по районам и областям Украины (за пределами Киева), но без особого упора. Для российского командования стояла задача прорвать именно киевскую ПВО посредством Х47М2 "Кинжал" и 9М723, чтобы уничтожить ЗРК Patriot.

По сути, в 2023 году производственный потенциал ракет данного типа концентрировался именно на атаках по столице Украины. Затем был период зернового террора, и в основном ракетные удары концентрировали по портовым городам, особенно по Одессе.

Но приблизительно с конца лета – начала осени оккупанты все чаще стали применять удары поодиночно ракетами, которые не могут перехватывать системы ПВО, кроме Patriot или SAMP/T, – по регионам, где таких попросту нет. Если точнее, то практически по всем регионам страны, кроме Киева.

А потому тактика таких ударов не нова, но ее отличие в том, что по сравнению с 2023 годом Россия может себе позволить наносить удары баллистическими ракетами намного чаще, системно и практически ежедневно. Это может быть обусловлено не только наращиванием производства 9М723, но поставками из КНДР баллистических ракет типа KN-23, являющихся точной копией "Искандеров".

Противодействие

Невозможно не упомянуть о методах противодействия таким ударам, которые в большинстве случаев оказываются не замеченными Западом. Для западного политикума повод – выйти на трибуну с громкими заявлениями, когда причиной тому становится удар сотней ракет, а вот не менее разрушительный удар четырьмя или даже парой ракет – нет, не повод. Хотя разрушительный эффект и жертв от таких пусков не меньше, чем от массированных ударов, ведь перехватывать баллистику могут лишь ЗРК Patriot и SAMP/T.

Об обеспечении Украины этими средствами ПВО говорят с 2022 года, в 2023-м вопрос вроде сдвинулся с мертвой точки, но тут же и замер, несмотря на масштабный зерновой террор летом 2023 года.

Но острота вопроса и в том, что, помимо ПВО, которая способна бороться с баллистическими угрозами, Украине ничуть не меньше необходим ресурс комплексов малого и среднего радиуса действия для уничтожения прочих воздушных средств, а также БК – ракеты.

Объемы и потребности настолько велики и настолько актуальны, что неизвестно, когда Запад, при его бюрократической "расторопности", сможет удовлетворить все запросы Украины. Ведь пока там, в высоких кабинетах и просторных залах с кондиционерами, принимают решения, в Украине российские оккупанты поступательно, ежедневно реализуют свой точечный террор.