Угроза вторжения Беларуси более вероятна для другой страны, а не Украины

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Снова, как и летом 2022 года, обострились разговоры о возможном присоединении армии бульбопюрера Лукашенко к силам вторжения недоимперии. Если это произойдет этой весной, то принципиально поменяет расписания на поле боя в пользу агрессора.

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Побоювання мають підстави. Збройні сили Біларусі повністю інтегровані у рф. Постійно проходять навчання і маневри, які ведуть колишні вагнеровці. Військовим Біларусі втюхують, що вони зараз — третя по силі армія Європи після росії і України (цікаво, з якого дива?), особливо, після того, як Біларусь начебто стала ядерною державою. Повня дурня, але повторюють всі — від Лукашенка та його пропагандистів до бабусь під під’їздами, і біларусам заходить.

Путін дуже хотів би замазати біларусів у український крови — йому конче потрібне розширення географії війни. Зі стратегічної точки зору успішний наступ 50-тисячного угрупування з Біларусі с наміром розрізати Україну навпіл і зруйнувати логістику постачання західної зброї і боєприпасів — це було б майже фатальним.

Але це у теорії. На практиці біларуські воєнні в Україну не хочуть. Справа у тому, що частина місцевих вояків повелася на російську пропаганду, звільнилася з лав армії Біларусі і пішла на контракт в армію рф. Більшість таких безголових вже реально лишилися голови та інших частин тіла і закопані в українські чорноземи. А ті, що досі живі, розповідають, що війна в Україні страшна, кривава і зовсім не така лагідна прогулянка за трофеями, як наспівують російські рекрутери.

Лукашенко — хитрий і жадібний. Він втягнув би Біларусь у війну, але за умови, що спротив України вже зламано, фронт впав, і мова не про те, щоб воювати, а щоб встигнути урвати щось для себе від захоплення України. Але не раніше.

З більшою вірогідністю можна передбачати спільну військову провокацію Росії і Біларусі проти країн Балтії. В москві і мінську переконані, що країни Балтії не мають власних ресурсів для захисту, а НАТО не ризикне напряму вступати у війну. Ось тут "третя картопляна армія світу", ховаючися за недоімперією і нападаючи на беззахисних, і може себе проявити.