Усталость россиян от России разрушит РФ

Де-факто с 17 марта и де-юре с 7 мая начинается отсчёт коллективной ответственности для граждан РФ за войну и геноцид украинцев. 7 мая станет также финальной точкой для реестровой оппозиции в РФ, как её удачно окрестили в Украине. Помазание на царство "путина" 7 мая – это не только ещё шесть лет данного бренда и бреда, но и итог десяти лет деятельности реестровой оппозиции.

Обратный отсчёт времени для рестровцев начался с Майдана и интервенции в Украину. До интервенции 2014 г. белоленточное и другие антирежимные движения, как и движения запутинцев, были исключительно элементами внутренней жизни в РФ. Но интервенция против революционной Украины поставила каждого жителя РФ перед простым вопросом – он за или против интервенции, а соответственно – за или против Украины и, если более широко, – за или против революций. "Арабская весна" 2011 г. и революционные волны в Венесуэле и Гонконге подталкивали к ещё более глобальным обобщениям, но где они, а где вяликий советско-расейский народ, самый умный и лучший на планете.

Пока вяликий расейский народ чесал затылок и другие места, собираясь с мыслями, кремлёвцы дали ему ответы на них. В том числе и через "бутерброд" Навального, который в РФ был современным заменителем Пушкина в списке "наше всё". Если совесть и глас народа сказала – Крым не бутерброд, чтобы его туда-сюда, то так тому и быть. Странные действия, однако, совершают с бутербродами на расеи, непонятные другим народам. Сам вяликий народ тоже не очень понял, что означает "бутерброд туда-сюда", но согласился, что это оправдывает кражу 27 тыс. кв. км земли у Украины.

Можно возразить, не стоит абсолютизировать и зацикливаться на словах Навального, и вообще, он потом вроде как передумал на счёт кражи Крыма. Но что именно передумал – неизвестно, реестровая оппозиция до сих пор придерживается формулы "бутерброда", и политического завещания Навального нет. После его реальной или мнимой смерти вроде можно эту историю похоронить, но не позволяют шестой срок "путина" и продолжение войны и оккупации.

Более того, феномен Навального и реестровой оппозиции в целом имеет практический смысл в контексте отношений власти и народа в РФ как государственного образования.

Власть и народ на расеи минимум двести лет тяготятся друг другом, но почему-то считаю, что они обречены совместно жить в одной камере до Страшного суда или полного коммунизма. Настолько тяготятся, что наиболее пассионарные из власти и народа всегда стремились сбежать из расеи. Власть стремилась сбежать от народа в Европу, почему и рассказывала, что правительство – единственный европеец в России. Народ бежал на Дон, в Сибирь и в Украину. Когда туда бежать стало неперспективно, то побежал в Бухарский эмират – Семёнов-Тян-Шанский был поражён числом беглых из империи в Центральной Азии.

В СССР народ уезжал от советской действительности на заработки на Тюменьщину, Колыму и Камчатку, где дышалось свободней, а представители власти сбегали от единства партии и народа на любую работу за границу. После краха СССР власть и народ бежали из РФ уже одинаково в западном направлении и в этом, наконец, стали действительно едины. При этом они нахваливали друг другу Китай и умилялись, как там скрестили коммунизм с капитализмом. Первый случай в истории, когда росиянцы открыто кому-то завидовали.

Бегство народа от власти известно и в других государствах, но массовое бегство власти от народа – чисто российский феномен. Политическая и революционная эмиграция были всегда обычным явлением в Европе, но только из Российской империи дворянство массово уезжало жить в Европу, чтобы отдохнуть от расеи, и не особо скрывало это. Уезжало вне конкретной связи с политикой. Революционная эмиграция с 1860-ых была малой частью в этом потоке.

Народ и власть одинаково тяготились друг другом и "расеей". Но все уехать из неё не могли, и мечтали о некой "прекрасной россии будущего", в точности как Навальный с профессором Соловьём и вся реестровая оппозиция. Революционные демократы, эсеры и ранние марксисты – это особая категория, почти не имеющая аналогов в РФ. К тому же в ней инородцы, включая украинцев, явно преобладали над великороссами.

Единственное, что примиряло и примиряет власть и народ с такой реальностью – это придворные фрондеры типа Пушкина, Высоцкого, Навального и других культовых фигур. Подобная реестровая оппозиция всегда была нужна и власти, и народу на расеи, так как без них совсем тоскливо. Реестровцы и слово "крамола" – это та щепотка перца, которая придаёт хоть какой-то вкус щам. Как писал Чернышевский, когда в 1864 г. его везли на каторгу в Сибирь, то ямщики передавали друг другу не без гордости, что везут генерала, который бунт против царя учинить хотел. Ямщики тяготились бессмысленностью бытия и гордились соприкосновением с крамолой. Цари, особенно с именем Александр, тяготились бытием не меньше, чем ямщики и тоже на свой лад были крамольниками.

В СССР тоже самое – только самые тупые и морально никчемные не слушали Би-Би-Си, не рассказывали анекдоты о Брежневе и не говорили, что если бы Ленин воскрес, то опять устроил бы революцию. Власть шла на встречу духовным запросам трудящихся и спецотделы КГБ сочиняли анекдоты о Брежневе и коммунизме. По этой же причине с 2014 г. путинский режим холил и лелеял "Эхо Москвы", "Дождь" и остальных "крамольников", а Екатерину Шульман в 2018 г. ввёл в Совет при царе по развитию гражданского общества и правам человека.

Владимир Высоцкий был советской крамолой, Алла Пугачёва – полукрамолой и очень советской. Поэтому Пугачёву никогда не объявят иноагентом, поскольку тогда придётся объявить иноагентом Брежнева и весь СССР. Молчащей в Израиле Пугачёвой прощают даже Максима Галкина, лишь бы не разрушать идиллию любви власти и народа к крамоле. Из Навального тоже сделали допустимую крамолу, но более адекватную времени. Так как один роман – это не литература, то и для Навального нужен был фон из "крамольников", на котором он мог блистать.

Почти вся реестровая оппозиция – это тоже узаконенная крамола, если забыть про те задания, которые ей выдали в ФСБ перед эмиграцией или уже на месте. Реестровцы – это литературно-медийный, а не политический феномен. Поэтому бессмысленно ждать от них чего-то большего, чем комментарии. Им и так комфортно, даже вне РФ. Это также одна из причин, по которой они очень прохладно относятся к Илье Пономарёву, выписавшемуся из реестра, и к демократке Евгении Чириковой, никогда не бывшей вписанной в него.

Такое амплуа долго определяло всю деятельность реестровцев – смакование секретов кремлёвского двора и бесконечные разговоры о дворцовом перевороте с шарфиком или с табакеркой. Но ситуация кардинально изменилась, когда маленькая и победоносная "сво" трансформировалась в большую и затяжную войну.

Реестровцы переехали за границу, но не изменили привычек. Они не начали призывать жителей РФ к свержению путинского режима, а акция "Полдень против "путина" была ещё большим идиотизмом, чем "умное голосование" Навального. Жалобы реестровцев, что в РФ закон запрещает собираться больше двух и разрешает только одиночные пикеты можно переадресовать к "Небесной сотне" или к жителям Орска, Ингушетии и Дагестана. В РФ тоже собираются, когда приспичит, и власти делают вид, что так можно.

Реестровцы даже не решились организовать зажигательную встречу яхты Абрамовича с мостом Ротенберга над Керченским проливом. При том, что яхт у Абрамовича много, и он усердно доказывал, что является "хорошим русским", лишь бы с него сняли санкции. Вне РФ живёт больше миллиона таких "хороших русских", но реестровцы за два года даже не пытались мобилизовать и вооружить сто тысяч из них для свержения путинского режима. Пригожин всего с 6 тысячами чуть было не вошёл в Москву, а реестровцы и не пытались. О забастовках, которые могут обрушить режим, они напрочь забыли, несмотря на свои дипломы и учёные степени. Хуже того, у реестровцев нет даже концепции их "прекрасной расеи будущего".

Похоже, они устали не только от той расеи, из которой уехали, и о которой вынуждены каждый день говорить, но и от своей расеи будущего. Это можно назвать третьим видом усталости от расеи. Настолько устали, что хотят, чтобы НАТО не только устранило за них путинский режим, но и выдало им концепцию "прекрасной расеи". Пусть НАТО придёт и порядок наведёт.

Традиционная усталость расеян от расеи тоже никуда не делась. Более того, она будет возрастать по мере продолжения войны и обострится, если кремль принудит Украину к отказу от части своей территории. Обострится, поскольку возникнут вопросы, а теперь что, и зачем была нужна эта война? Нельзя будет отделаться от них утверждением, что Украины и украинцев никогда не существовало.

Такова логика всех империй – они живут, пока способны к завоеваниям. Когда они теряют эту способность, то погружаются в коллапс и происходит быстрый или медленный их распад, обычно сопровождавшийся гражданскими войнами. Империя Александра Македонского стала однодневкой из-за прекращения завоеваний. Империя Чингисхана и его сыновей продержалась несколько дольше, именно в результате продолжения войн, но они же способствовали её распаду. Империи испанцев и португальцев в Америке были самыми устойчивыми, поскольку до конца XVIII в. не смогли освоить континент, и в итоге их непроизвольно разрушил Наполеон.

Поэтому окончание войны на условиях Москвы поставит её перед выбором – коллапс и крах бренда "путин" или ей придётся начать войну с НАТО, с Казахстаном или на Южном Кавказе для его сохранения. Вывод оккупационных войск из Украины и одностороннее завершение Москвой войны тоже ведут к краху режима. К нему ведёт и оформление мира через ООН с выводом войск. Крах "путина" становится неизбежным при любом формате заключения мира с Украиной. Даже в том, на котором сейчас настаивают кремлёвцы.

Избежать этого Москва может только при сохранении состояния войны, что возможно в трёх случаях или их комбинациях. Первый, начать войну с НАТО на деле, а не на словах. Второй, переместить имперскую экспансию с запада на восток. Третий, отступить с боями из Украины в глубь РФ, попутно обстреляв для надёжности какую-нибудь страну Балтии, и затем вести вялые перестрелки почти по всей западной границе. Это позволит объявить РФ осаждённым лагерем и сплотить население вокруг режима. В таком состоянии можно тянуть время ещё шесть лет до 2030 г. и потом снова переназначить "путина".

Есть лишь одно обязательное условие – Украина и НАТО всё это время не должны наступать. Следовательно, нельзя удерживать ни метра чужой территории и надо оставить пару районов Курской или Белгородской области. Идеальный "замороженный" конфликт, как на индийско-китайской границе, что позволит сохранять "путина" долго свежим, как в холодильнике. "Глубинная заморозка" для глубинного народа и глубинного государства. Совсем в глубокой "заморозке" окажется и реестровая оппозиция.

К подобию такой "глубинной заморозки", но на своих условиях сейчас и стремятся в кремле. Поэтому Москва уже 10 апреля категорически отвергла предложение Швейцарии об участии РФ в саммите мира в июне. Москва заявила, что не направит делегацию, даже если РФ получит приглашение. Мир категорически противопоказан режиму "путина", так как это для него смерть.

Вместо этого Москва ставит задачу своим войскам выйти к каналу Северский Донец – Донбасс и к реке Волчьей как к естественным преградам. По достижении их армия РФ будет контролировать 90% Донецкой области. Выход на них уже сопровождают попытки последовательно уничтожить электростанции в Украине с целью превращения в мёртвую зону Левобережья. Сразу уничтожить всё нельзя не только по техническим причинам, но и во избежание международного резонанса. После этого в кремле планируют со спокойной душой войти в состояние комы или "глубинной заморозки" и понаблюдать.

Этот расчёт содержит несколько стратегических ошибок. Прежде всего, РФ не может войти в состояние "глубокой заморозки", удерживая хоть какие-то территории Украины, что перечёркивает весь этот план. Во-вторых, этот план не смягчает обычную усталость расеян от рассеи, а только усугубит её. Усугубит настолько, что не только население, но и большая часть её властей будут рады избавиться от РФ и пресловутой "россии" сразу и навсегда. Особенно, если кто-то поможет им в этом или сделает вместо них. Не только коммунизмом, но и рашизмом с путинизмом можно добиться сходных результатов.