В Авдеевке критическая ситуация, в городе идут уличные бои

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Российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки. Если мерять по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город.

Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города.

Ситуация критическая.

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110-та механізована бригада, а також кілька приданих підрозділів, ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах, і постійно застосовує свіже поповнення для своєї піхоти.

Авдіївка потребує негайно свіжих резервів та ротації підрозділів героїчної 110-ї бригади, яка зберігає керованість попри абсолютну виснаженість за майже два роки безперервних боїв у місті.

Також необхідні боєприпаси - поставки також вкрай малі, ворог має велику перевагу у засобах ураження.

Слабким місцем є, як завжди, взаємодія та порядок застосування усіх сил та засобів на рівні оперативно-тактичного управління. Дуже шкодить брехня у доповідях на генеральському рівні, бажання самозаспокоювати і себе і не дратувати вище керівництво "поганими новинами". А вище керівництво хоче слухати тільки позитивну, а не критичну інформацію. Тому і нема адекватного реагування на зміни обстановки.

Ворог розгорнув справжнє полювання за українськими операторами дронів у місті - будь-які споруди та місця встановлення антен піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами. Російська авіація бомбить фактично безперешкодно.

Разом з тим, значні втрати несе ворог, і просування дається противнику важкою ціною. Але резерви противник зосереджує під Авдіївкою значно швидше ніж українське командування.

У понеділок мій фонд закупить партію станцій управління для українських операторів дронів 110-ї бригади в Авдіївці замість знищених в результаті обстрілів та бомбардувань, будемо створювати запаси антен та станцій управління, щоб після ураження воїни могли негайно брати резервне обладнання.