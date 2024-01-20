Вещи, на которые уже нет смысла тратить деньги в 2024 году: о какой одежде стоит забыть

Мода – это настоящая капризная дева. Постоянно меняются коллекции, возникают новые тренды, а мы еще даже не успели привыкнуть к предыдущим. Традиционно стилисты, модные журналы и эксперты представляют списки трендов и анти-трендов на будущий год. Это помогает нам ориентироваться в мире моды и вносить дополнения в свой индивидуальный стиль в соответствии с последними тенденциями. Меня зовут Анна Романько, я стилист, и знаю, что вам точно нельзя покупать в 2024 году, пишет автор для oboz.ua..

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Дитячі принти/яскраві кольори

Колір і принт – це потужні засоби виразності в моді, але важливо балансувати їх використання.

Неонові, ненатуральні, яскраві кольори можуть бути аж надто "виразними", здешевлювати образ і привертати надмірну увагу. Я раджу сфокусуватися на природніх, класичних тонах у базовому гардеробі.

Щодо принтів, то маленькі мультяшні зображення створюють дитячий або незріліший вигляд. Принти з флористичними мотивами або абстрактними візерунками, навпаки, додають елегантності та оригінальності образу. Крім того, одяг у стилі гранж з легкими потертостями створює враження сексуальної недбалості, наче ви зовсім не старалися виглядати круто, наче це ваш природній стан.

Пальто до коліна

Пальто – це актуальний класичний елемент верхнього одягу, який ніколи не виходить з моди.

Однак, його фасони та крої змінюються під впливом модних тенденцій. Наприклад, довжина до коліна відступила на користь прямого пальто-максі. Цей новий тренд дозволяє легше створювати різноманітні комбінації та завжди виглядати стильно. Пряме пальто-максі – союзник на будь-який випадок життя: від офісних зустрічей до неформальних подій.

Його можна комбінувати зі спідницями, штанами або платтями різних стилів.

Вузький брючній костюм

Сучасна мода поєднує комфорт і стиль, і це стосується також брючних костюмів.

Вузькі брючні костюми, які були популярні приблизно п'ять років тому, зараз втратили актуальність. Тепер на піку популярності штани та піджаки з прямим кроєм або оверсайз силуетом. Ці моделі комфортні, приховують недоліки фігури, додають стрункості вашому силуету і не сковують ваші рухи.

Прямі брюки та піджаки створюють розслаблений образ, в якому жінка почуває себе зручно та вільно.

Високі шпильки

Високі шпильки з платформою, які деякий час тому були популярні, зараз втратили привабливість. В модних тенденціях наразі перевагають стійкі, масивні підбори та елегантні чоботи, які поєднують в собі і комфорт, і стиль. Я дуже радію такій зміні пріоритетів, бо бути жінкою – не означає "страждати" і мріяти скоріше дістатися додому, щоб зняти це знущання з ніг. Саме стійкі підбори дозволять вам почуватися комфортно протягом дня.

Тілесні колготки

Нещодавно на Міланському тижні моди показали цікаві альтернативи, щоб замінити цей вкрай суперечливий предмет гардеробу. На передовому плані стоять яскраві напівпрозорі колготки з візерунками, а також чорні, темно-коричневі та білі панчохи, які вже незабаром стануть улюбленими аксесуарами жіночої половини людства, заповнять вулиці міст і остаточно залишать цей тілесний капрон у минулому.

Наразі також надзвичайно популярними є яскраво-червоні колготки, які розлітаються з полиць магазинів. Цей яскравий акцент додає життєвості, оптимізму і виразності будь-якому образу, створюючи захоплюючий контраст і привертаючи усі-усі погляди.

Джинси-скіні

Джинси-скіні втрачають свою популярність, адже поширюється тренд на зручність і вільний рух.

Джинси, що облягають кожен сантиметр шкіри, підкреслюють навіть мінімальні недоліки фігури.

Замість джинсів-скіні, я раджу поповнити свій гардероб моделями з завищеною талією або середньою посадкою та вільного крою. Так ви візуально зможете додати собі декілька сантиметрів зросту.

Важливо також обирати джинси, які не вкорочуються, щоб не зробити ноги візуально меншими.

Дублянки з білим хутряним оздобленням

Як я вже говорила, мода постійно еволюціонує, і з'явилися нові тенденції навіть в такій дещо традиційній царині гардеробу, як дублянки. Будьте обережні, "класичні" коричневі та чорні моделі з контрастним світлим хутряним оздобленням не є актуальними, більш того, вони опинилися в антитрендах 2024 року. Замість таких моделей, в моду входять дублянки з оздобленням з альтернативного хутра та монохромні моделі, які привертають увагу прямим або асиметричним кроєм, доступні в пастельних або навіть яскравих кольорах.

На цьому – все.

Я розповіла вам про усі речі, які невідворотно покинули список трендів, на їх придбання вже немає сенсу витрачати кошти в 2024 року.