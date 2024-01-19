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Политика

Задержание Мазепы не имеет ничего общего с правосудием. Кто следующий?

Александр Соколовский

Задержание Мазепы не имеет ничего общего с правосудием. Кто следующий?

О задержании Игоря Мазепы, его брата, и обыски в офисе Concorde Capital по земельному делу 2013 осталось выяснить - то ли система пошла в разнос, никакой вертикали власти уже нет и каждый действует как в последний день и по своему усмотрению, то ли уже такая ли государственная политика?

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Задержание Мазепы не имеет ничего общего с правосудием. Кто следующий?
Задержание Мазепы не имеет ничего общего с правосудием. Кто следующий?

Якщо останнє, то це зовсім прикро. Бо вони схоже не усвідомлюють, що допомога західних партнерів колись скінчиться або суттєво зменшиться. А без приватних інвестицій (як зовнішніх так і внутрішніх) не буде економіки. А не не буде економіки - не буде й податків. Не буде податків - нам кінець, тіньова економіка не витягне державу і її оборону…

 

Но кожна інвестиція упирається в земельні питання. Але аренда землі, землекористування, цільове призначення, викуп земельних ділянок, реєстри та пр. - нажаль історично сама корумпована державна галузь, де уся вертикаль заробляє на непрозорості, ускладненості процедур та ручним режимом прийняття рішень. І потенційним інвесторам прозвучав сигнал - кожне таке рішення може створити у майбутньому проблему без строку давнини. Бо по земельним питанням завжди буде до чого причепитися, порушити карну справу, а далі (не намагаюсь навіть довести провину в суді!) доїти тих, хто встиг щось там збудувати, не чіпаючи тих, хто цю землю їм оформлював.

І "кейс Мазепи" нажаль буде показовим, бо яким дивом підуть інвестиції в воюючу або післявоєнну краіну поруч з ордою, коли тут:

- обшуки проводять без ухвали слідчого судді!

- вилучають кошти та речі без рішення суду!

- затримують власників бізнесу по старим кримінальним справам по виділенню землі замість виклику в правоохоронні органи для здійснення всіх необхідних процесуальних дій!

- при цьому вилучають документи по господарській діяльності за останній період та щодо питань, які не стосуються кримінального провадження!

Що, закони вже не працюють? І вже не треба доказувати провину підозрюваного в суді, а простіше взяти заручників і змусити підприємців домовлятися? Або відібрати бізнес у тих незручних бізнесменів які не підуть на домовленості?

Але не забувайте, що ринок капіталу простирається далеко за межі України. І нагнувши одного ви лишитесь сотні інших… А за кожним таким потужним інвестором, як Ігор, не тільки податки, а ще й донати на ЗСУ, волонтерськи проекти, робочі місця, імідж країни у світі!

Невже комусь не видно, що ця чергова історія не має нічого спільного з правосуддям або справедливістю?

І хто ж тепер наступний…?

Политика