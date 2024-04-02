Что тормозит Россию в применении ядерного оружия

В последнее время российский диктатор активизировал угрозы западному сообществу, если оно не прекратит помощь и не отдаст Украину в жертву России. Путин делает вид, что готов пойти на ядерный таран и без колебаний уничтожит цивилизацию, если не сможет победить в Украине. Этим он посылает сигнал свободному миру, что там, где управляют тираны и эгоцентрические правители, правила другие, и теперь правила будут устанавливать они.

Насколько серьезна ядерная угроза Путина? Ведь у подобного резкого повышения геополитических ставок две стороны. Применение ядерного оружия со стороны России по отношению к Западу мгновенно обернется для режима кремлевских старцев уничтожением Москвы, крупнейших городов Российской Федерации и военных и промышленных объектов.

И если узурпатору безразлично, что на войне с Украиной количество погибших россиян скоро может достичь полумиллиона, то применение ядерного оружия и ответный удар Запада – способны привести к падению всего его режима. А этого Путин боится больше всего. И именно это – решающий фактор того, что нагнетание ядерной истерии в Кремле пока не имеет шансов перейти из информационной сферы в военную.

Но если в 2014 году, после оккупации Крыма и части Донбасса, Путина начали определять как мерзкого международного насильника, то после более чем двух лет с начала полномасштабного вторжения – о нем заговорили как о геополитическом бандите, представляющем огромную опасность для всего человечества.

Геноцид украинцев должен быть остановлен. А западные страны обязаны ясно дать понять Кремлю, что любое использование ядерного оружия Россией встретится с адекватной и мгновенной реакцией. Ведь до этого реакция на преступления россиян не отличалась быстротой или решительностью. Тем временем Российская Федерация на войне применяет нервно-паралитический газ, фосфор и вакуумные бомбы, держит в заложниках запорожскую АЭС и творит с людьми ужасные вещи на оккупированных украинских землях.

Европейцы и американцы должны донести до Путина, что применение тактического ядерного оружия в Украине или где-либо в Европе означало бы самоубийство для него самого и его страны. Допустив серьезную стратегическую ошибку – нападение на Украину – тиран до сих пор считает, что в военном плане время на стороне Российской Федерации. По сути, это стало его второй ошибкой, поскольку суммарно ресурсы коллективного Запада многократно превышают ресурсы путинской России.

Несмотря на то, что Путин делает очень грозное лицо, когда в очередной раз начинает говорить о ядерной войне, его мимика выдает заметную нервозность. Его просто трясет, когда появляется возможность, пусть даже и отдаленная, пребывания войск НАТО в Украине. А в последнее время, как бы ни тужился, он стал условно функционирующим политиком, старым лидером кремлевской мафии, уже прошедшим пик своего могущества.

Во многих аспектах Россия превратилась в бумажного тигра, вынужденного выпрашивать оружие для продолжения боевых действий у Северной Кореи и Ирана, погрязнув в войне, которую сама и начала. Хотя ни Украине, ни Америке, ни Европе не следует недооценивать своего противника – ведь Москве удалось сформировать тоталитарный альянс из Китая, Ирана, Северной Кореи и России против Соединенных Штатов и их союзников. Враги демократии объединяются, и на это не стоит закрывать глаза.

Однако позволить ядерному государству использовать угрозу ядерной войны ради устрашения соседей и силой и шантажом достигать своего – допускать нельзя. Ведь именно уступки государству-шантажисту могут закончиться ядерной войной. Только те, кто проглотил российскую пропаганду, в упор не видят преступлений Путина в Украине. Россия ворвалась к своему соседу, пытаясь захватить страну и уничтожить украинскую идентичность. Она убивала, пытала и насиловала женщин, мужчин и детей. Она похитила десятки тысяч детей, чтобы "перевоспитать" их в России. Она постоянно угрожает ядерной войной, если не добьется своего.

И если поддаться ядерному шантажу, Украине не выиграть. Судьба благосклонна к смелым. Украинцы и западный мир должны делать то, что нужно. Образно говоря, это Карибский кризис наоборот. Россияне озабочены вероятным приходом НАТО в Украину, а Путин угрожает применить ядерное оружие. В этот критический момент мировой истории главное, чтобы Запад не моргнул первым, поскольку Россия делает вид, что она готова на все.

Хотя на самом деле Путина смущает не столько приход НАТО на нашу территорию, сколько мирная и процветающая Украина в составе Евросоюза. На протяжении всей истории россияне блефовали. Иногда они устрашали своих врагов, а иногда нет. Когда СССР (ныне Россия) начал завозить ядерные ракеты на Кубу, тогдашний президент США Джон Кеннеди имел смелость ввести блокаду вокруг Кубы. СССР отступил. Проблема в том, что в Кремле считают, что президент Америки Джо Байден не осмелится повторить что-то подобное.

Сдержанность и осторожность Джо Байдена относительно увеличения помощи Украине и его неспособность оказать ей своевременную и достаточную поддержку, до поры до времени вселяли в Путина надежду, что еще немного – и украинцы сами попросят Москву о капитуляции. Однако теперь он понял: этого не будет и начал поднимать ставки, не имея на руках никаких козырей.

Но, похоже, в какой-то степени американская история снова повторяется. Так, Соединенные Штаты выражали много "беспокойства", пока Гитлер один за другим захватывал куски Европы в 1939 году. Даже в 1940 году, когда Францию ​​оккупировали нацисты, США не проявляли большого энтузиазма. И только внезапное нападение японцев 7 декабря 1941 года на Перл-Харбор подтолкнуло Америку к решительным действиям. Но стоит ли Вашингтону ждать нового Перл-Харбора?

Очевидно, что Путин блефует. Но ядерное оружие имеет такую ​​особенность, что для обеих сторон игра заканчивается с момента нажатия кнопки. Поэтому бряцание оружием дает куда больший эффект, чем его применение. Вытащите саблю, и совершив неточное движение, вы можете наразиться на нее.

Гипотетическая возможность развертывания сил НАТО в Украине, о которой сейчас так много говорят, не привела бы к применению ядерного оружия в соответствии с нынешней российской доктриной. Так, в прошлом году Путин заявил, что она допускает два возможных варианта для применения ядерного оружия: возмездие за первый ядерный удар врага и если само существование России как государства окажется под угрозой, даже если используется обычное оружие.

Очень трудно утверждать, что существование России будет подвергнуто сомнению в случае присутствия сил НАТО в Украине. Возможные бои между силами России и НАТО в Украине – это одно. А российские ядерные удары по силам НАТО в Украине, обычные или ядерные удары по западным целям за пределами Украины – это совсем другое. В последних случаях – Россия и Путин лично стали бы законными военными целями. И в Москве это отлично понимают.

Ядерное устрашение, как и реализация этой сумасшедшей идеи, не дает Российской Федерации никаких шансов. Намеки Путина, в таком случае, преследуют цель также и предотвратить увеличение поставок оружия Украине. Конечно, Путин может намекать на использование тактических ядерных боеприпасов малой дальности, а их в России тысячи. Но он знает, что немедленная реакция со стороны НАТО покончит с любыми шансами на его победу в Украине.

Политический динозавр Путин военным путём пытается реализовать имперскую идеологию старого мира. Нагнетание ядерной истерии Москва осуществляет по обычному сценарию. Сначала Путин говорит о ядерном оружии и угрожает его применить, если Украина будет слишком хорошо защищаться от его агрессии. Затем другие страны вспоминают о том, что Путин говорил об использовании ядерного оружия и обсуждают, что они должны с этим делать. Далее российский диктатор извращает этот месседж таким образом, что другие государства планируют применить ядерное оружие против него, полностью игнорируя, с чего именно началось обсуждение на Западе этого вопроса. Как следствие – последователи Путина с промытыми мозгами полностью и безоговорочно одобряют его действия.

Путин думает, что выглядит страшным и жестоким, размахивая ядерной дубинкой. Но такие постоянные угрозы являются четким признаком его личной слабости и слабости позиций России в мире. Его армия показала себя не только в значительной степени некомпетентной, но и невероятно коррумпированной. И это после того, как были израсходованы миллиарды на ее модернизацию. К тому же Путин достаточно осторожен, чтобы знать: ядерную войну никто не выиграет.

Мелкий диктатор-реваншист, как загнанное животное, постоянно оскаливает зубы, пугая других тем, чего не рискнет применить. Социопатический монстр-убийца хоть и болен неизлечимой болезнью – манией возрождения СССР – осознает, что применяя любое ядерное оружие, он подписывает себе смертный приговор.

У него прослеживается проблема правителей, не подотчетных никому, кроме самих себя. Они стремятся реализовывать свои фантазии любой ценой, несмотря на потери. Но Путин знает, что в прямом конфликте с НАТО Россия проигрывает, и дальнейшее ее существование зависит от ядерного сдерживания. Это и является сегодня главным тормозным фактором применения ядерного оружия со стороны Российской Федерации.