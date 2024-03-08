Эпоха покоя закончилась: Туск готовится к войне

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Послевоенная эпоха завершилась, подчеркнул польский премьер-министр, и мы начинаем жить в новое, довоенное время. Причем для некоторых из наших братьев это даже не довоенное время, а полномасштабная война в ее наиболее жестокой форме. Дональд Туск отметил, что европейцы не повинны в том, что их ежедневный словарный запас теперь содержит такие высказывания, как боевые действия, взрывы, ракетные обстрелы, геноцид.

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Європа бажала жити й розвиватися саме у післявоєнному світі, однак зараз європейці мають чітко сказати, що вони стоять перед абсолютно очевидним і простим вибором: або боротися за захист власних кордонів, територій, принципів і громадян, а значить і долі майбутніх генерацій, або знищитися.Немає об'єктивної причини капітулювати перед злом, підкреслив прем'єр-міністр Польщі, країна якого у 1939 році стала однією з перших жертв гітлерівської агресії. Потенціал Європи - економічний, фінансовий, демографічний і моральний - зараз є набагато більшим, ніж потенціал тих, хто нападає на нас. Європа має вірити у свою силу.Ці слова прем'єр-міністра Польщі є віддзеркаленням занепокоєності європейців у тому, що США не будуть здатні прийти на допомогу країнам Європи в разі російської агресії. І Європа має мобілізовувати свої сили для того, щоб гідно відповісти на спроби росіян дестабілізувати ситуацію на континенті й навіть почати війну з однією чи з кількома країнами-членами НАТО.Дональд Туск зовсім не поодинокий у своєму аналізі ситуації довоєнної епохи. Зараз про це говорять і слова, і наміри французького президента Емманюеля Макрона. Політики у багатьох європейських країнах закликають своїх співвітчизників готуватися до можливої війни.

Приблизно такі ж наміри і по той бік барикад. Секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев, відомий своїм впливом на президента Росії Володимира Путіна і бажанням перетворити свою країну на фортецю, з якої можна буде вести успішний наступ на цивілізований світ, назвав недавні навчання НАТО на півночі Європи підготовкою до війни з РФ.Росія постійно погрожує європейським країнам агресією і навіть застосуванням ядерної зброї у разі виникнення конфлікту між РФ і НАТО або ж допомогою з боку країн Європи Україні в її протистоянні російській агресії. Ба більше, застосування Російською Федерацією ядерної зброї не виключається навіть у тому випадку, якщо конфлікт не перейде через кордони України. Скажімо, якщо Україні вдасться звільнити окуповані Росією власні території, або якщо військові контингенти країн - членів НАТО будуть розташовані на території України.Таким чином можна говорити, що Європа дійсно входить у передвоєнну епоху, і в європейських країнах починають готуватися майже до неминучої масштабної війни, яка може зруйнувати як європейський континент, так і Російську Федерацію.

Українська війна, яка багатьом у 2014-му і навіть у 2022 році здавалася локальним конфліктом, все більше виглядає тим, чим вона є насправді – прелюдією до великої війни на європейському континенті із сотнями тисяч жертв, мільйонами біженців і руйнуванням економічного потенціалу.Однак досі існує можливість зупинити цей негативний поворот подій, який коштуватиме життя мільйонам мешканців європейських країн і знищенням усього того звичного укладу, який за великим рахунком був побудований європейцями саме тому, що вони зробили правильні висновки з досвіду двох світових війн і вирішили, що не бажають третьої.

Потенціал Російської Федерації з погляду її військових і економічних спроможностей не можна порівняти із потенціалом гітлерівської Німеччини. Володимир Путін намагається побудувати насамперед пропагандистський рімейк Третього Рейху, а сам невдало виступає у ролі свого улюбленця Адольфа Гітлера.

Таким чином, якщо Росію вдасться послабити вже на етапі війни з Україною, якщо російська армія зі своєю технікою буде постійно знищуватися за рахунок допомоги цивілізованого світу Україні, якщо Росія буде втрачати у живій силі і перетвориться на імпровізований цвинтар окупантів, - це може створити необхідні умови для відмови РФ від початку війни в Європі й для зміни влади навіть у рамках того чекістського режиму, який був побудований у цій недолугій країні після краху комунізму.Очевидно, що чекісти з найближчого оточення Володимира Путіна можуть поставити крапку на його пануванні, коли усвідомлять, що новітній фюрер може призвести до краху усієї їхньої вертикалі, що під загрозою опиняться і влада чекістів, і ті десятки мільярдів доларів, які вони накрали за три десятиріччя ганебної історії Російської Федерації після краху Радянського Союзу.Саме намагання зберегти свій вплив, гроші й інтереси, може призвести до переформатування російського режиму і до бажання керівників цього режиму співіснувати із цивілізованим світом, а не розпочинати проти нього війну, яка може призвести до нищівної поразки РФ або до зникнення цієї держави у полум'ї руйнівної ядерної війни.

І очевидно, що ті, хто сьогодні керує Росією і не звертає увагу ані на власне хворе на шовіністичний вірус суспільства, ані на народи сусідніх країн, точно не бажають втрачати життя і власність у зв'язку з амбіціями Володимира Путіна та його найближчого оточення.Шанси ще є. Однак розуміння небезпеки буде збільшуватися з кожним передвоєнним днем.