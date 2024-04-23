Европа учится на чужих ошибках, но плохо, что на наших

Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО и этот вопрос является темой переговоров с США – президент Польши Анджей Дуда в Fakt.pl.

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"...Росія посилює мілітаризацію району Кьоніґсберґа. Нещодавно вона передала свою ядерну зброю до Білорусі. ...Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю у межах обміну ядерною зброєю/ Nuclear Sharing також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього".--Приклад України змусив всю Європу ставитись раціональніше і скептичніше до будь-чиїх обіцянок і гарантій, наскільки завгодно пафосних. Тільки реальний ядерний щит на твоїй території щось гарантує. Тільки ти сам або дбаєш про свою безпеку і недоторканність територій – або відгрібаєш від агресора. (До речі, Дуда оцінив посилення військового потенціалу Росії таким, що вже 2026-27, а не розрахункового 2030-го, забезпечить можливості нападу безпосередньо на країни НАТО).

Добре, що країни Європи вчаться на чужих помилках. Погано, що це наші помилки.

І дуже сподіваюсь, що прямо зараз якась частина коштів таємно таки виділяється на створення нашої власної бомби. Адже нічого ще не скінчилось – і не швидко скінчиться. А європейські внутрішньо- та зовнішньополітичні інтереси, як ми вже не раз за ці два роки спостерігали на власні очі, – штука змінна з кожними виборами.