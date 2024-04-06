Инаугурация 'Путина' начинает пугать кремлевцев

После 17 марта "путин" стал гиперактивен – комментирует всё подряд и встретился даже с профсоюзниками. Регулярно проводит видеомосты с субъектами о шатких мостах, трубах и туалетах. Создаётся впечатление, что его опять баллотируют в цари, в связи с чем РФ покрылась информационными пузырями как оттаявшее болото. Это логично увязать с предстоящей 7 мая инаугурацией "путина" и тревогами из-за неё у кремлёвцев.

Кремлёвцы создали вроде идеальную модель автократии, соединив регулярные ритуалы помазания на царство с набором двойников "путина". Их регулярность имитирует выборы, а набор двойников не позволяет царю перетряхивать дворню по своему усмотрению, как это делали Сталин или Пётр І с Иваном Грозным. Царь в этой модели теряет субъектность и пульт управления им хранится вместе с ядерным чемоданчиком в комнате, куда имеет доступ меньше десятка лиц. Принудительное бритьё бород или резкая дружба с Пруссией как было у Петра I и Павла I, или сталинские репрессии становятся возможными только как коллективное решение, а не по воле одного лица. Это также позволяет продлить жизнь "путину" до сто лет без поиска эликсира бессмертия как для Брежнева.

Казалось, кремлёвцы могли бы жить и радоваться, но именно продление пользования брендом "путин" после 7 мая и тревожит их. Некоторые уже начинают жалеть, что не воспользовались "окном" и 17 марта не похоронили "путина". Вроде как похоронить его дело простое и всегда успеется, но теперь начинают подозревать – это ошибка. Вскоре они ещё больше будут жалеть об упущенной 17 марта возможности.

Поскольку почти нет сомнений, что инаугурация состоится, то все готовятся к жизни с "путиным". В том числе кремлёвцы, почему и надувают информационные пузыри. Прежде всего, о росте экономики и грядущем благополучии. Пятичасовое обсуждение отчётного доклада мишустина в Госдуме прошло 3 апреля как отрежиссированный съезд КПСС.

Зюганов назвал мишустина лучшим премьером из 16 глав правительств с момента появления РФ. Слуцкий от ЛДПР призвал Госдуму поблагодарить мишустина за работу аплодисментами. Но так как другие слуцкого не любят, то почти никто не хлопал. В итоге Госдума пожелала мишустину и его правительству успехов в дальнейшей работе и в 2024 г. обогнать США и ЕС по процентам роста экономики в год. По объёмам поставили задачу обогнать Японию и сделать РФ четвёртой экономикой после Китая, США и Индии.

После такого тотального одобрения просто неприлично увольнять мишустина или если увольнять, то только в паре с "путиным", поскольку все докладчики отмечали, что он лишь хороший инструмент в руках того.

Посыл всех пузырей, надутых Госдумой, правительством, актёром, изображающим путина, и экспертами в СМИ, – одинаков: после 7 мая "расея" ещё бодрее и решительней зашагает в светлое будущее, распихивая ногами санкции Запада. Отдельные недостатки типа различий в пенсиях в Москве и Тыве будут окончательно устранены, наступит эра изобилия, благодаря чему расеянцы размножатся как кролики и заселят всё за Уралом. Война с Украиной идёт по плану и является не проблемой, а стимулом к ещё большему развитию экономики, сплочению и торжеству морали "русского мира".

Но такое говорят до выборов, а не после выборов. Сейчас это выглядит как отчаянные попытки убедить себя, – правильно сделали, что не похоронили "путина" 17 марта. Но убеждением себя кремлёвцы и думцы всегда склонны заниматься кулуарно, а не выносить это навязчиво на публику. Отдельных кремлёвских отщепенцев можно вызвать на ковёр и вернуть в реальность, а особо идейных и упорных ликвидировать как Немцова.

Явно они пытаются убедить не только себя, но и всё население РФ. Но население и так не ставит под сомнение пятый срок "путина" и ничего против этого вроде бы не имеет. "Полдень против "путина" был не более эффектной акцией, чем свечение фонариками в небо по ночам в защиту Навального.

Так чего или кого сейчас стали боятся кремлёвцы с думцами?

Разумеется, не навалистов. Они полностью управляемы и насыщены агентами охранки. Не украинцев, живущих в РФ, и не таджиков. За десять лет войны украинцы в РФ не стали политической, антивоенной или революционной силой. Таджики тоже вряд ли станут ею в ближайшие годы. Чеченцы в РФ вне Чечни слишком связаны с этнической мафией, а та слишком связан с полицией, чтобы отважиться на политические действия без её санкций. Без ведома полиции они могут только подраться в ресторане.

Для надёжности в ночь на 3 апреля в Питере арестовали даже 66-летнего Александра Скобова, ветерана левореволюционного движения 1970-ых, требовавшего тогда новой коммунистической революции в СССР. Он с 2013 г. много писал в поддержку Майдана и против российской интервенции в Украину. ФСБ к нему привыкло и не трогало. Всё-таки человек заслуженный, можно сказать, исторический артефакт, на сотрудничество не идёт, но и реальной угрозы не представляет. Теперь объявили "иноагентом" и арестовали через неделю, точно зная, что Скобов ни чей не агент, а борец за справедливость само по себе ещё с юности. Он такой по жизни. Если арестовали Скобова, то значит чего-то серьёзно бояться.

Эту боязнь подспудно выказал володин на слушании доклада мишустина. Володина растрогало выступление зюганова, особенно его призыв сплотиться вокруг "путина" и мишустина. Расчувствовавшийся володин поставил зюганова в пример всем коммунистам и пожурил тех из них, кто всё ещё пробует раскачать лодку, а не сплотиться. Володин явно опасается дестабилизации ситуации, но не от КПРФ. Обращение зюганова, что в РФ было 135 миллиардеров, но стало 125, так как десять уехали, и оставшихся надо проверить на патриотизм вплоть до национализации имущества, его ничуть не смутило. Володин готов проводить национализации хоть каждый день, было бы что национализировать.

Концепция – отнять и поделить между своими – устраивает все фракции Думы, кроме тех, кого будут делить. Но те, кого будут делить, полагают, что смогут договориться. Всё не отнимут и на лесоповал не отправят, а при новом витке передела можно будет вернуть отнятое и с наддачей за страдания.

Боятся не этого, а того, что после 7 мая будет закрыт вопрос: справедливо ли применять коллективную ответственность ко всем гражданам РФ за нападение на Украину и другие преступления. Обсуждение этого вопроса начали в 2022 г. "хорошие русские" за рубежом с подачи кремлёвцев. В РФ этот вопрос не поднимали, поскольку это означало бы признание вины. Голосование 87% за "путина" на третий год после масштабного вторжения ставит жирную точку в этом обсуждении.

Все разговоры, что только 20-30% за войну и "путина", а остальные против или скорее против, после 7 мая окончательно утратят смысл. После 7 мая ответственность уже ляжет на них, а не только на "путина" и те 600 тысяч, которые терзают украинцев обстрелами и штурмами. При таком масштабе на вершине пирамиды ответственности оказываются все эти володины, зюгановы и прочие, а не только один "путин" с шойгу и ближним кругом. Чем ближе к основанию пирамиды, тем меньше наказание, и суровей, чем ближе к её вершине. Расширение пирамиды привело к ужесточению кары для верхушки и это уже нельзя изменить. Логичный переход количество в качество, который всё меняет, подобно тому, как всё меняется при переходе от индивидуального занятия грабежом к банде, а от неё к организованной преступности.

До кремлёвцев начинает доходить, что этот переход произошёл 17 марта и будет 7 мая освящён и задокументирован ритуалом инаугурации. Свалить всё на "путина" и уйти от ответственности со словами "мы люди маленькие и просто выполняли приказ" ещё можно было 17 марта, а теперь уже не получится, даже если похоронить его до инаугурации. Всё, экзистенциальная крышка гроба опускается на РФ. Мы не просто так предупреждали, что дата закрытия бренда "путин" имеет значение.