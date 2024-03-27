Инцидент в 'Крокусе' как эпизод двух спецопераций

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Инцидент в московском концертном зале "Крокус", как назвал его лукашенко, – это часть операции спецслужб РФ по переключению внимание с масштабного ракетного удара по инфраструктуре Украины в этот день и важный эпизод операции "Последний рывок "путина".

Утром 22 марта рашисты произвели комбинированную атаку по всей территории Украины, использовав 88 ракет разных типов и 63 дрона типа "Шахед". Атаке подверглась ДнепроГЭС в Запорожье, были разрушены два её машинных отделения. Фото горящего с людьми троллейбуса на плотине ДнепроГЭС мощно выделялось из кадров разрушений, ставших обыденностью. Атаке подверглась и Бурштынская ТЭЦ на Ивано-Франковщине. Весь Харьков остался без света и воды. Отключения были в Конотопе, Сумах и Шостке. В очередной раз пострадали Одесса, Хмельницкий и Староконстантинов. Более миллиона абонентов в Украине остались без электроэнергии.

Этот теракт министерство шойгу и росСМИ лицемерно назвали "операцией возмездия" и позиционировали как ответ за удары дронами по НПЗ, снизившими выпуск бензина и дизтоплива на 10-12%. В Москве делали вид, что у них склероз и не помнят как весной-летом 2022 г. они устроили бензиновый дефицит в Украине, разбомбив НПЗ в Кременчуге, нефтебазы в Белой Церкви и других городах. О своих ударах по энергосистеме Украины зимой 2022-2023 г. тоже "забыли". Типичное расейское ханжество.

Атака 22 марта была бессмысленной, так как британское "Время финансов" поместило статью, что Джейк Салливан при посещении Киева 20 марта просил прекратить удары по НПЗ в РФ. Причина – они привели к росту цен на нефть в мире, "Брент" поднялась с 81 до 85 долларов, в США подорожал бензин, что может негативно отразиться на предвыборной кампании Байдена, если тенденция сохранится. Эта "утечка" в британскую газету была публичным сигналом Кремлю – он может расслабиться, ударов дронами по НПЗ не будет. Публикация ставила в неудобное положение партию Байдена, но это было её собственной проблемой. Это был также совет Байдену от сторонников Трампа в Лондоне пересмотреть стратегию вразумления Москвы.

В кремле проигнорировали этот сигнал и не стали отменять операцию. Притом, что в СМИ РФ ещё до публикации во "Времени финансов" появлялись статьи, доказывающие – украинские удары по НПЗ бьют и по кампании Байдена, что вынудит его ограничить их. Но в кремле не вняли ни этой аналитике, ни прямому сигналу через британскую газету. Не исключено, что проигнорировали и аналогичные сигналы по закрытым каналам связи. В результате произошла атака на ДнепроГЭС и другие объекты, а также расстрел публики в "Крокусе" как операция информационного прикрытия.

Причина игнорирования – кремлёвцы продолжают реализацию операции, которую можно условно называть "Последний рывок "путина". Смысл её – предпринять крупное наступление в Украине с целью захвата новых территорий, принудить этим Зеленского к официальному отказу от них и так завершить войну. Кремль исходит из того, что НАТО не окажет Украине поддержки своими войсками. Если окажет, то Москва проведёт гибридные вторжения в страны Балтии и ещё что-то. Это будет определяться во многом по ситуации и зависеть от форматов реакции НАТО. Если реакция будет мощной и вторжение потерпит неудачу, то кремлёвцы сами похоронят "путина", поднимут "белый флаг" переговоров и начнут выводить войска из Украины. Это план "Б" на случай неудачи вторжения. Поэтому на "выборах" не был закрыт бренд "путин". В кремле таки решили попробовать выжать из него напоследок всё до последней капли. Типично расейская жадность и глупость.

Схема операции "Последний рывок "путина", стартом которой можно считать 21 марта, выглядит приблизительно так.

Пробный масштабный удар по объектам энергетики Украины 22 марта, а до него 21 марта проверка ПВО вокруг Киева. В ударе при вторжении рашисты задействуют ещё больше ракет и дронов и его целью будет повреждение всех мостов и плотин через Днепр, чтобы прервать сообщение между левым и правым берегом. Как показало повреждение двух машинных станций ДнепроГЭС, следовало не смеяться над тем, как в Москве ставят ПВО на крыши зданий, а самим ставить их на плотинах и у мостов. Задачей вторжения будет именно выход к Днепру по всей его длине.

Инцидент в "Крокусе" имел целью не только переключить внимание с ДнепроГЭС, но и стать базовым элементом информационной кампании подготовки вторжения. "Украинский след" в "Крокусе" обозначили в тот же вечер. Для переключения внимания требовались эффектные картинки бойни, способные заслонить уже привычные картины разрушений и жертв от ракетных ударов. На фото из "Крокуса" можно было весь апрель легко разгонять нарратив "Смерть украм!" до инаугурации "путина" 7 мая. На 8 мая назначен в Москве саммит ЕАЭС, члены которого ещё и члены ОДКБ. Членов ОДКБ 9 мая загонят на крышу мавзолея, а потом от них потребуют одобрить "удар возмездия" по Украине и символично в нём участвовать, выставив по два батальона от каждой страны.

Конец мая – начало июня – самое удобное время для вторжения, так как с 26 июля по 11 августа олимпиада в Париже. В этих же числах в США пройдут съезды обеих партий и на них окончательно утвердят кандидатов в президенты. Поэтому Кремлю важно управиться с вторжением до 26 июля. Предпринять вторжение после олимпиады будет сложнее.

Но сложности с "Последним рывком "путина" возникают прямо на глазах.

Первой сложностью стало ещё 27 февраля заявление Макрона о возможной отправке Францией войск на помощь Молдове и Украине и развернувшаяся дискуссия. Затем была интригующая встреча 15 марта Макрона, Шольца и Туска. Так Кремлю давали подсказку, что лучше закрыть бренд "путин", чем играть в "Последний рывок". Кремль игнорировал подсказку и начал кампанию по дискредитации Макрона, объявив, что его жена до 30 лет была мужчиной, у которого было пятеро детей. Обычная расейская гнусность и тупость. Предостережение генерала Остина на Рамштайне 19 марта он тоже проигнорировал и 21 марта предпринял ракетный удар по Киеву.

Песков утром 22 марта уже после удара по ДнепроГЭС вдруг на пресс-конференции объявил от себя лично войну НАТО. Это был ответ на вопрос от "Аргументов и фактов" и звучал он так: "Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден".

В это же время в Нью-Йорке небензя на заседании Совбеза, собранном из-за ракетной атаки по Украине, стал угрожать Франции, что её войска станут приоритетной целью для армии РФ, если появятся в Украине. Небензя продолжил линию пескова, когда заявил, что Украина израсходовала свои запасы оружия и воюет исключительно импортным. Поэтому те, кто поставляет оружие Украине находятся в состоянии войны с РФ. Небензя забыл, что в 2014 г. в шахтах Украины были открыты неисчерпаемые запасы самого разного оружия. Типично расейский склероз и амнезия.

Вторая сложность возникла, когда ИГИЛ взял на себя ответственность за стрельбу в "Крокусе". Тут все вспомнили, разведка США ещё 7 марта предупреждала – исламисты готовят теракты в Москве на массовых мероприятиях. Нарышкин и ФСБ тогда заявили, знаем это и без вас, уже всех арестовали и всё предотвратили.

В РФ в связи с "Крокусом" стали вспоминать древности "Норд-Оста" и "рязанского сахара", а не бойню 7 января 2015 г. в Париже в сатирическом журнале "Charlie Hebdo" и убийство на следующий день ещё четырёх людей в магазине. Ответственность за это взяла тогда Аль-Каида.

Московский патриарх Кирилл одобрил эти убийства и заявил: "Карикатуры на пророка Магомета – это детский шарж по сравнению с тем, что это издание позволяло себе делать, измываясь над чувствами христиан". В итоге резюмировал, редакция понесла заслуженное наказание за тут пошлость и разврат, в которых погряз Запад, но расеи такое не грозит, ибо в ней всё устроено правильно.

На афише выступления группы "Пикник" в "Крокусе" была указана композиция "Повешенный бог". Объявит патриарх Кирилл, что их тоже настигла божья кара, или опять будут типично расейские церковные стандарты? Впрочем, пока нет связи только с одним из участников группы "Пикник". Русский бог страдает всеми теми болячками, которыми страдают его прихожане – православные атеист с погонами.

Разведки Америки и Европы явно опережают спецслужбы РФ на несколько ходов. Так может уместней свернуть операцию "Последний рывок "путина" и начать спецоперацию по его проводам в последний путь?