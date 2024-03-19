Как тандем Орбан – Трамп угрожает Европе

БЛОГ

Геополитический тандем Виктор Орбан – Дональд Трамп опасен объединенной Европе тем, что вступив на путь исторического ревизионизма, венгерский премьер поставил все свои надежды на бывшего американского президента. И от того, сможет ли тот вернуться в Белый дом, зависит и успешное продолжение политической карьеры Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал alter ego Дональда Трампа. С такой же манией величия, отношением к демократии и свободам, и желанием удерживать власть над своей страной так долго, как только ему вздумается. Орбан – это европейский эксперимент, сколько еще в Евросоюзе готовы терпеть проделки соратника российского диктатора, использующего несовершенство европейских законов для того, чтобы продвигать интересы Путина в Европе.

По благословению голосования, новая Венгрия трансформировалась в нацию людей, где орбановский авторитаризм превратился в норму. А перекрытие Орбаном любой помощи Украине, вроде бы для того, чтобы это принесло мир в Европу и прекратило российско-украинскую войну, стало фирменной политической фишкой венгерского премьера. Он в тандеме с Дональдом Трампом делает все возможное, чтобы Украина проиграла противостояние с мировым злом, Московщиной, и не смогла освободить свои международно признанные территории от российской оккупации.

Следует обратить внимание, что Дональд Трамп мог свободно поехать в Венгрию, но решил встретиться с Орбаном в своем имении Мар-а-Лаго, создавая впечатление, что он снова может решать судьбу мира. Виктор Орбан, встречаясь с Трампом, выступил и в роли посланника Путина. Интересы которого он уже давно представляет на международной арене.

Дональд Трамп, политически усыновивший Виктора Орбана, ждет от него помощи в усилении своих позиций в Европе. Наглость Орбана состоит еще и в том, что он, будучи лидером Венгрии, встретился с частным лицом, одновременно проигнорировав любые встречи с представителями администрации действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Очевидно, что не все понимают, что Виктор Орбан за время своего правления сделал с Венгрией. Он изменил страну к худшему – свободы, которые были раньше, коварно отобраны, произошло закрытие университетов, отказ в свободе слова для тех, кто противостоит режиму орбанистов, расцвет коррупции. К примеру, брусчатки прекрасных венгерских парков вымощены камнем из его семейного каменного бизнеса. Не говоря уже о том, что почти все венгерские СМИ работают на власть Орбана.

Недавняя странная встреча Орбана во флоридском имении Трампа в Мар-а-Лаго, похожа на сходку двух агентов Кремля, которые помогают Путину геноцидить Украину. Ведь, по их мнению, чем быстрее диктатор уничтожит Украинское государство, тем скорее наступит "мир". Этот условный "трампоорбан" освящает оккупацию Российской Федерацией всех украинских земель, проявляя солидность с Путиным и его маниакальными идеями изменить мировой порядок в пользу России.

Трамп увидел в Орбане, равно как и в Путине и Ким Чен Ине, родственные души. И хотя он открыто не озвучивает, как венгерский премьер, что Украина не может стоять на собственных ногах и больше не суверенное государство, из чего следует, что наша страна не имеет права на существование, однако это подтверждается напрямую его блокированием помощи Украине.

Парадоксально, но факт, что, поддерживая Путина в его желании уничтожить украинскую государственность, Орбан и Трамп присоединяются к оси зла – России, Ирану, Китаю и Северной Корее. Но понимают ли сторонники Дональда Трампа, работая на его приход в Белый дом, они требуют установления тоталитарного мирового порядка?

Приверженность Трампа Орбану является еще одной иллюстрацией его восхищения и, несомненно, зависти к авторитарным и тоталитарным режимам, диктаторам, которые могут не считаться с мнением населения своих стран. То, что Орбана уважают Трамп и Путин, очень показательно, поскольку они такие же фанатичные и недемократические сторонники узурпации власти, как он сам.

Но Трамп, как и фальшивые консерваторы из MAGA-крыла Республиканской партии в Конгрессе, являются демагогами, когда упорно блокируют помощь Украине. Учитывая, что этот пакет помощи предполагает выделение средств не только Украине, но и Израилю и Тайваню.

Дональд Трамп, всегда выдававший себя за убежденного сторонника Израильского государства, блокируя одновременно помощь украинцам, израильтянам и тайванцам, показывает этим, что притворная благосклонность к Израилю нужна была ему только для политического пиара, и не более. Не есть ли этот деспот с Мар-а-Лаго не только антиукраинцем, а еще скрытым антисемитом, хотя на словах пытается выдавать себя за убежденного сторонника Израиля?

Как тут не вспомнить, что его политический соратник Виктор Орбан осуществил реабилитацию регента Венгерского королевства с 1920 до 1944 года Миклоша Хорти, убежденного антисемита и сторонника Гитлера. Ну не мог Орбан не знать, что в годы Второй мировой войны в нацистские концлагеря из Венгрии депортировали более полумиллиона евреев.

Орбан, Путин и Трамп несут опасность западной цивилизации. И потеря Венгрией членства в Европейском Союзе и НАТО могла существенно повлиять на объединённые возможности этого "большого альянса". Пока Венгрия находится под контролем Виктора Орбана, стоило бы на это время приостановить ее членство в НАТО и ЕС. Из-за того, что никто не может гарантировать, что полученная Орбаном сверхсекретная информация не окажется через 20 минут у Путина на столе.

Начиная с контроля фракции Республиканской партии в Палате представителей и приглашая автократических лидеров к себе домой, Трамп продолжает руководить теневым правительством в своем альтернативном мире. В котором, как ему кажется, он может делать все, что угодно, и за это ему ничего не будет.

Несколько недель назад Такер Карлсон прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Путина. Однако это "интервью" казалось каким-то притворным, а сам Карлсон не прилагал никаких усилий, чтобы оно выглядело серьезным. Что если настоящая миссия Карлсона заключалась в том, чтобы передать письмо от Трампа Путину с просьбой помочь собрать деньги, чтобы заплатить штраф почти в полмиллиарда долларов в Нью-Йорке? А Орбан привез Трампу ответ Путина? Тогда все сходится. Поскольку у экс-президента такой огромный долг, что он стал хорошей мишенью для получения взяток от иностранных правительств.

Перемещать такую колоссальную сумму денег по земному шару незаметно было бы тяжело. Для того чтобы перевести деньги Дональду Трампу, скрывая источник этих финансов, понадобятся посредники, такие как Виктор Орбан. Венгерский премьер – удобный канал между Трампом и Путиным и средство тайного перемещения денег, чтобы помочь Дональду Трампу решить его юридические проблемы. Поэтому следует следить за деньгами, которые вскоре поступят к бывшему президенту США, чтобы оплатить его юридические счета.

Виктору Орбану так хочется оказаться среди победителей, что он даже не задумывается над тем, что и сам может проиграть. Лидер маленькой страны в Восточной Европе стремится продемонстрировать другим свою уникальность и значимость, сломя голову ввязываясь в политические авантюры, которых мог бы избежать. Венгрия при правлении Виктора Орбана получает 21,91 миллиарда евро субсидий от ЕС – по сравнению с 0,55 миллиарда для Дании и 1,19 миллиарда для Ирландии. Эта страна мгновенно обанкротилась без субсидий ЕС, как бизнес Трампа.

Но когда венгерский премьер пытается пересмотреть внутреннее законодательство и правила Евросоюза в свою пользу, Дональд Трамп подрывает защиту суверенитета стран НАТО и продолжает демонстрировать свой пересмотр американских ценностей. И кто знает, не будет ли следующим визитером в его дом во Флориде еще кто-то из одиозных мировых политиков, вроде премьера Словакии Роберта Фицо. Чтобы таким образом экс-президент Америки мог продемонстрировать свое возвращение в большую политику.

Своим визитом к просто гражданину США Дональду Трампу, который сегодня не является официальным лицом, Виктор Орбан показал, что он безапелляционно вмешивается в американскую внутреннюю политику в год президентских выборов. Венгерский премьер вел себя там так, словно он совершил какой-то государственный визит не в Мар-а-Лаго, а в филиал Белого дома.

И если все будет продолжаться в подобном русле, то пройдет еще немного времени, и Дональд Трамп будет проводить в своем флоридском имении брифинги по национальной безопасности. А пока он действует так, будто он возглавляет правительство в изгнании и поэтому его поведение всеми должно восприниматься как вполне нормальное политическое действо.

По иронии судьбы Дональд Трамп использует ту же демократию, которую он так ненавидит, в своих интересах, и посредством свободы слова и судебных апелляций, ставит Америку перед тяжелым выбором, который при неправильном его решении способен привести нашу цивилизацию к катастрофе. Вторая мировая война была только поколение назад, и Трамп делает всем предупреждение, если ты не учишься на уроках истории, то обязательно их повторишь.