Какие боеприпасы нужны Украине для эффективного отражения штурмов врага

Потеря Авдеевки стала в том числе и следствием отсутствия поставок Украине боеприпасов: в условиях жесткой экономии снарядов артиллерия не могла эффективно отражать штурмы врага и вести контрбатарейную борьбу. Без артиллерии невозможно ни наступать, ни вести оборону, так сколько же для этого Украине нужно снарядов? Давайте разберемся.

На Мюнхенской конференции президент Чехии Петр Павел заявил, что партнеры нашли путь передать Украине 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Единственная загвоздка – это форма финансирования такой поставки.

Что же, какая именно страна или страны выступили поставщиками этих боеприпасов, несложно догадаться, но, поскольку пожелали оставаться неназванными, со всей благодарностью так и сделаем. Но вот вопрос: а как надолго нам хватит такого количества боеприпасов?

Чтобы ответить на него, напомню, как изменялся показатель суточного настрела у российских оккупационных войск с 2022 по 2024 год.

В феврале, марте и даже апреле 2022 года российские артиллеристы совершали 60, 70 и даже 80 тысяч выстрелов в сутки. Такая интенсивность артогня соответствовала тактике "огневой вал", в рамках которой РОВ могли максимально эффективно наступать. Но, как только стал возникать дефицит боеприпасов, темпы и интенсивность наступления оккупантов снизились в разы.

В настоящее время средний показатель выстрелов в сутки у РОВ составляет 10 тысяч, изредка пиковый может достигать 15 тысяч.

В свою очередь, украинские войска большую часть войны совершали 5-7 тысяч выстрелов в сутки и редко когда выходили на уровень в 10 тыс.

Таким образом, если рассчитать 800 тысяч выстрелов по суточному настрелу 5 тысяч, то такого объема хватит для обеспечения 160 дней стабильного показателя ведения огня. Почти полгода обеспечения этой доли настрела калибрами 155 мм и 122 мм. Но, помимо этих калибров, есть и другие, которыми пользуются артиллерийские войска, – в частности, 152 мм, 120 мм, 105 мм и т. д.

Для паритета с РОВ на первый взгляд достаточно вывести количество выстрелов до 10 тысяч или найти способ в год поставлять Украине 3,5 млн и более снарядов. Но вот в том-то и дело, что когда мы говорим о паритете, то подразумеваем равное количество применяемого сторонами боекомплекта, но что происходит, когда одна из сторон переходит в наступление? А происходит рост суточного показателя выстрелов, обусловленный необходимостью взламывания укрепрайонов и поддержки пехоты в наступлении. В случае недостаточной поддержки артиллерией наступление может захлебнуться.

Фактически выход на показатель в 15 тысяч выстрелов в сутки приводит к потребности в 450 тысячах выстрелов в месяц. Увеличение интенсивности ведения огня до 20 тыс. выс./сут. – это уже почти миллион в месяц.

Таким образом, три месяца наступательных действий – это, по самым скромным показателям, не менее полутора миллионов снарядов и не менее 5 миллионов за год.

Но есть еще один очень важный нюанс в теме боеприпасов – это пропорциональная поставка артиллерии.

Когда мы говорим о поставке Украине 500 тысяч выстрелов калибра 155 мм, то с учетом вышеприведенных цифр это по 3 125 выстрелов в течение 160 дней. Если каждая 155-мм артсистема в день будет совершать по 100 выстрелов, то это суточный объем тридцати артсистем. Но при такой нагрузке происходит повышенный износ ствола. В целом приемлемый показатель настрела – это 30-50 выс./сут., для чего необходимо уже до 100 артсистем.

Стоит отметить, что не всегда западные образцы артиллерии совершают даже 30 выстрелов в сутки. Причем не потому, что нет боеприпасов, а именно ради экономии ресурса ствола. Ведь мы получаем артсистемы в непропорциональном количестве в сравнении с боеприпасами.

В свою очередь, российский военно-промышленный комплекс имеет возможность в течение месяца снимать с хранения, восстанавливать и отправлять в зону боевых действий в Украине 300-350 буксируемых гаубиц. Это также создает дисбаланс не только по количеству выстрелов, но и по интенсивности ведения огня на участок фронта.

Да, конечно же, качество этой артиллерии в значительной степени уступает западным образцам в дальности и точности ведения огня, а также по другим характеристикам, но количество и пока серьезный запас по восстановлению с хранения создают критический дисбаланс.

Поэтому, говоря о необходимости передачи Украине того или иного количества снарядов, нужно помнить и о самой артиллерии.

Выводы

По самым скромным подсчетам, чтобы вести успешную оборону и время от времени наступательные операции, в год Украине нужно минимум 5 миллионов выстрелов. При этом данные выстрелы должны также пропорционально обеспечиваться поставками соответствующих артсистем.

Такие показатели наиболее предпочтительны для высокого уровня КПД действий Сил обороны Украины, но они могут меняться в зависимости от ряда сопутствующих факторов. Например, в случае уменьшения показателя выстрелов в сутки у российских оккупационных войск.