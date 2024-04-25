Кнутом и пряником: Кремль пытается удержать российскую молодежь

Российские власти продолжают усиленную идеологическую обработку детей и молодежи, пишет CEPA. В середине апреля Министерство просвещения России опубликовало приказ, согласно которому в рамках вводимого с 2025 года модуля "История нашего края" учителя теперь будут рассказывать детям о героях "СВО", подвигах на войне и духовно-нравственных ценностях, в том числе служении Отечеству.

"Спецкурс по войне" планируется ввести в седьмом классе в рамках уроков истории. Блок называется "Подвиг: как узнать героя?" Детям объяснят, что такое подвиг, расскажут про "героизм как самопожертвование", "героизм на войне", "подвиг в мирное время", а также о "героях специальной военной операции".

Напомним, что данный "образовательный блок" вводится на фоне уже существующих "Разговоров о важном", на которых с 2022 года школьникам рассказывают о "целях и подвигах в ходе специальной военной операции", а также о патриотизме в его современном понимании. Впрочем, и этих возможностей в битве за сознание детей чиновникам показалось мало. Журналисты выяснили, что роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" не вошел в обновленные перечни литературы для внеклассного чтения в 10 и 11 классах, опубликованных в новом приказе Минпросвещения.

Пропагандисты пошли еще дальше и предложили попросту убрать слово "тоталитаризм" из школьной программы. Именно такую идею высказали колумнисты деловой газеты "Взгляд". Их возмущение вызвали перечисленные в школьных учебниках признаки тоталитаризма, такие, как "взаимная слежка и доносы", "единственная партия во главе с вождем", "уничтожение оппозиции", "власть не контролируется обществом", "массовый террор", "устрашение людей". По мнению авторов, такой подход "уравнивает нацистский и советский режимы", а потому вредный термин надлежит просто убрать из школьных учебников.

К сожалению, идеологическая обработка молодежи не ограничивается предложением одиозных идей в прессе. Она активно реализуется, притом не только в рамках учебной программы, но и на факультативном уровне. Если мы посмотрим государственные программы развития патриотизма в молодежной среде, которые на данный момент являются приоритетными, все они так или иначе посвящены войне.

Для детей организуются "встречи с героями", под которыми понимаются участники войны в Украине. Уральским школьникам, к примеру, предлагают поучаствовать в фестивале патриотической песни, посвященном 35-летию вывода Советских войск из Афганистана; конкурсе творческих работ в жанре эссе "Есть такая профессия – Родину защищать!"; подготовке музыкальных открыток "Урал-Донбасс" для участников войны в Украине и многом другом.

Такой упор именно на молодое поколение не случаен. С одной стороны, как уже отмечали исследователи, основная ставка в идеологизации делается на молодежь, не получившую, в отличие от старшего поколения, прививки цинизма. С другой стороны, в стране по-прежнему острый дефицит кадров, в первую очередь – молодых сотрудников.

Так, к первому кварталу 2023 года число вакансий на крупнейшем рекрутинговом сервисе России hh.ru увеличилось на 30%, а число резюме — только на 3%. В первом квартале текущего года число новых вакансий вновь кратно превышало число новых резюме. Такой ажиотаж на рынке труда вызван в первую очередь тем, что за два военных года, благодаря эмиграции и раздуванию численности армии, Россия потеряла около 1,5% трудовых ресурсов. При этом обе перечисленные проблемы никуда не делись: в России и по сей день изыскиваются способы пополнять армию и продолжается эмиграция, в первую очередь молодых специалистов.

Правда, в прошлом месяце лояльный Кремлю социологический центр ВЦИОМ радостно отметил, что "желание эмигрировать у молодежи в России снизилось за последние два года", и теперь составляет только 18%. Для сравнения, в 2022 году в возрастной группе 18-24 лет уехать за границу на постоянное место жительства хотели 30% опрошенных.

Однако, во-первых, неясно, насколько вообще можно доверять данным прокремлевских социологов. Во-вторых, даже если основываться на них, комментаторы отмечают, что подобные показатели по-прежнему очень высоки. К примеру, вполне лояльный власти политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Денис Михуля объясняет снижение желающих эмигрировать двумя причинами. Во-первых, значительная часть планировавшая уехать по политическим причинам, уже сделала это. Во-вторых, по его словам, желающих уехать пугает борьба с релокантами, и при переезде люди не хотят терять связь с близкими.

Действительно, независимые журналисты опасаются, что репрессии в отношении уехавших диссидентов продолжатся. Косвенным подтверждением этому служат аналогичные репрессии в Беларуси, которую часто называют "полигоном репрессий" для России. На данный момент режим Лукашенко уже оказывает серьезное давление на родственников уехавших за границу белорусов. В их отношении возбуждаются административные и уголовные дела, их запугивают и заставляют убеждать близких вернуться в страну. Также участились случаи конфискации имущества и даже был принят закон о возможности лишения гражданства за "экстремизм" или "тяжкий вред, причиненный интересам государства". Диссиденты не без оснований опасаются, что вскоре подобные меры будут введены и в России.

Еще одной причиной, влияющий на спад эмиграционных настроений, являются объективные трудности с поиском работы и условиями жизни в западных странах для граждан России. Тем не менее, несмотря на все издержки очевидно, что довольно существенная часть молодежи не видит для себя будущего в России, несмотря на все агитационные усилия Кремля.