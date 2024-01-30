Кремль не может определиться, на кого ему ставить на выборах в США

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26 января произошли два интересных медийных события. Первое – британская газета “Время финансов" сообщила своим украинским читателям, что Трамп и Майк Джонсон, спикер Палаты представителей в США, призвали Республиканскую партию аннулировать достигнутое к этому дню соглашение с Демпартией об изменении миграционных законов.

В Москве в 2021 г. с нетерпением ждали этих изменений. После инаугурации Байдена московские медийные утюги стали прогнозировать – Демпартия на долгие годы останется у власти, если предоставит гражданство всем иммигрантам, живущим в США, включая нелегальных. Естественно, что новые граждане в знак благодарности буду голосовать за Демпартию и без того имеющую репутацию партии приезжих.

Эта радость Москвы выглядела странной, если верить, что неизбранный в 2020 г. Трамп был её агентом. Но всё встанет на свои места, если вспомнить, что Москва всегда хотела, чтобы президентом США был демократ, а не республиканец. Исключением был 2016 г., когда демократы выдвинули Хиллари Клинтон, которая не простила бы “чекистам" платье Моники Левински, нестиранное 20 лет. Поэтому “чекистам" пришлось топить за Трампа, лишь бы не Хиллари. Из дух зол надо выбирать меньшее. В итоге Жириновский сказал, “Ух, пронесло" и выпил шампанского в день избрания Трампа. Зло было меньшим, но всё-таки злом, и Москве пришлось четыре года сидеть смирно и не раздражать Трампа. Когда в январе 2021 г. Байден стал президентом и назвал “путина" убийцей, то Москва в апреле подтянула 100 тыс. войск к границе с Украиной. После этого Байден в Женеве встретился с “путиным" и по итогам встречи сказал, что дал ему полгода на исправление. В декабре 2021 г. Москва выкатила ультиматумы США и НАТО, в январе 2022 г. неудачно пыталась оккупировать Казахстан, а в феврале откровенно напала на Украину.

Сейчас “чекисты" в ситуации, когда они не могут определить, кто для них меньше зло – Байден, Трамп или Ники Хейли. Байден для них зло известное, а каких неприятностей ждать от Трампа или Хейли они не знают. Поэтому пока цепляются за Байдена и песков не случайно вечером 25 января сказал “Блумберг", что “путин" хочет уладить всё с Украиной дипломатическим путём. Сказал за несколько часов до Совбеза ООН по поводу упавшего в Белгородской области военного самолёта РФ. Это означало, не принимайте всерьёз то, что мы будет говорить на Совбезе. Для демонстрации лояльности Байдену вместо одиозного небензи на Совбез отправили полянского, а профессор Соловей в этот день сообщил, что в феврале вместо мишустина премьером возможно станет Виктор Хмарин, сын сокурсника “путина" по ленинградскому юрфаку. Слово “возможно" у Соловья означает, Кремль ждёт встречных шагов от Белого дома за увольнение мишустина как начала транзита власти в РФ.

Ситуацию для Москвы осложняет и то, что политическая жизнь в США имеет свои тренды, видимые и закулисные, а некоторые вообще не доступны пониманию “чекистов".

Демпартия и без подсказки московских медийных утюгов знала, что массовая раздача гражданства расширит её электоральную базу. Но такая раздача не имеет однозначной поддержки в общественном мнении США и есть противодействие ей республиканцев.

Специфика США – президент в них – это всенародно избранный премьер-министр и глава правительства, а функцию президента, контролирующего его, выполняет Конгресс из двух палат, который может наложить вето на любое его решение. Поэтому Демпартия не может одним росчерком пера изменить законы о мигрантах, как ей в 2021 г. советовали московские утюги. Тем более, что Байдан был избран президентом не за обещание выдать гражданство каждому, кто любым способом пересёк границу и за год жизни в США не попал в поле зрения полиции.

В результате Демпартия продвигала эти изменения медленно и осторожно, но с осени предвыборного 2023 г. ей логично пришлось ускориться, так как раздать перед выборами в 2024 г. несколько миллионов паспортов США, скажем так, неприлично. Республиканцы не против увеличить число новых граждан на пару миллионов и очень избирательно, но не на 10-20 млн. и без разбору. Это создаёт почву для компромисса между обеими партиями, но в таком случае демократы не получают желаемого эффекта.

Поэтому демократы стали изыскивать разные способы давления на республиканцев, чтобы вырвать согласие на раздачу большего числа паспортов, или как это формально звучит – на изменение миграционного законодательства.

Мейнстримом давления стали бюджетные голосования и обвинения Трампа в том, что он сексуальный маньяк и агента Кремля, а республиканцы против предоставления помощи Украине. В результате на пробу привязали помощь Украине к процессу выделения денег на устранение последствий пожаров на Гавайских островах. Осенью Конгресс начал обсуждать бюджет на 2024 г. и пошло по полной программе. Не только Украина и Израиль, но и бюджет самих США оказались в заложниках. Начался шатдаун. Демократы быстро сообразили, что шатдаун бьёт больнее по ним, чем по оппозиционным республиканцам, и стали принимать бюджет порциями. Окончательно бюджет так и не утверждён, и Байден сдвинул его утверждение на 10 марта на после праймериз в большинстве штатов, когда симпатии избирателей станут более-менее понятны. Инициативой самого Байдена было и решение подписать помощь Израилю и Украине только одним пакетом вместе с колючей проволокой на границе с Мексикой. Демократы также пытались расколоть и так не очень сплочённые ряды республиканцев и вместе с 20 особо твёрдыми сторонниками Трампа устроили в октябре отставку Кевина Маккарти и спикериаду, из-за которой бюджетный процесс замер на месяц.

Республиканцы не оставались в долгу. Они добились проведения обысков у Джозефа Байдена, безуспешно пытались объявить ему импичмент и в ответ на судебные атаки на Трампа оживили старые дела против Хантера Байдена. В январе они опубликовали свой “План победы Украины", чтобы прекратить нападки от Демпартии. Они тоже играют со шатдауном, чтобы выбить деньги на обустройство границы с Мексикой, правительство которой ведёт войну при поддержке США с наркокартелями, подобную той, которая шла в Колумбии с Пабло Эскобаром. Но стратегическая задача республиканцев – не допустить до выборов большой раздачи паспортов демократами и ей подчинён вопрос о кандидате в президенты от них.

Но у республиканцев нет однозначной уверенности, кого выставить против Байдена – Трампа или Хейли. До 22 января рейтинг Трампа был всего на 3-4% выше, чем у Байдена. Это не гарантировало ему победу, так как означало, за каждого из них готова голосовать только треть избирателей и около 40% не определились или хотят проголосовать за какого-то третьего кандидата. В декабре Байден предложил вариант взаимного “обнуления", и обещал не баллотироваться, если Трамп сделает то же самое. Хейли привлекательна для республиканцев тем, что может привлечь на свою сторону много колеблющихся и зайти в электоральную нишу Демпартии. Ещё неизвестно, кто опасней для Демпартии – Трамп или она.

Демократы и республиканцы шли к бюджетному и другим компромиссам, но 22 января ситуацию качнул Верховный суд, потребовав от штата Техас убрать колючую проволоку с берега пограничной реки Рио-Гранде из соображений экологии и дизайна. После этого произошло то, чего никто не ожидал. В пограничных штатах началось общественное движение за возврат заграждений на место. Губернатор Техаса республиканец Грег Эббот правильно уловил настроения своих избирателей, отправил Нацгвардию восстанавливать проволоку и обвинил Байдена в нарушении конституции, а также в массовой амнистии для мигрантов за уголовные правонарушения. К 26 января действия Эббота поддерживали уже власти в 11 южных штатов.

Многие республиканцы правильно поняли, что ветер резко и неожиданно подул в их паруса и глупо этим не воспользоваться. Трамп, как неформальный лидер партии, в этот день бросил клич “Никаких компромиссов", а Майк Джонсон заявил более дипломатично, пока в Сенате не найдут компромисс, то он ничего не поставит на голосование в Палате представителей. Демократы поняли, что с колючей проволокой дали маху, и близкий к ним телеканал CNN сообщил 27 января о начале переговоров между партиями.

До выборов в США могут произойти и другие неожиданности, что приводит в смятение не только многих в Украине, но и “чекистов". Сложилась ситуация, когда “чекисты" в кой век не знают, на кого им ставить на выборах в США. “Чекистам" хуже, чем украинцам, так как они хотят реально участвовать в голосовании в США.

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