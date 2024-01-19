Кремлевских крыс закрутило в глобальной центрифуге

Высшая бюрократия РФ, обычно именуемая Кремль, похожа на крыс в баке для отжима белья. Воды в нём мало, утонуть нельзя, но надо постоянно бежать по ходу вращения центрифуги. Можно не бежать, но тогда крысы бьются о стенки бака. Тошнит крыс в баке или нет – это пусть решает московский литературовед Быков, утверждавшей, что крысу тошнит от раскачивания лодки.

По правилам механики крысы при беге придают ускорение центрифуге, толкая лапами бак. Лежащие крысы тормозят центрифугу, но затем тоже ускоряют её вращение, ударяясь о стенки бака. Такой ударенной о стенку крысой стал 13 января володин, глава Госдумы, когда поместил в телеграмм-канале размышления о Байдене и хуситах. Крысой, которая бежит и ускоряет центрифугу, привычно был небензя, требовавший экстренного заседания Совбеза ООН из-за обстрела “Морской коалицией" хуситов в ночь с 11 на 12 января.

Володин – вялая крыса, намертво прилипшая к баку Госдумы. Отодрать его от бака и выпихать в Турцию смогли только летом 2023 г., когда Эрдоган потребовал явки к нему главной крысы расеи из-за прекращения ею зерновой сделки. Володин в Турцию слетал и смог уговорить Эрдогана приехать в Сочи. Теперь дёрнули именно его, вместо медведева и захаровой. Вероятно потому, что в США возник вопрос, имел Байден право или не имел бомбить хуситов без разрешения Конгресса. Кремль захотел поучаствовать в обсуждении и выставил володина от Госдумы, авось его как начальника, в отличие от других думцев, услышат в Конгрессе и примут к сведению.

Володин крутнул центрифугу и написал, что Байден атаковал хуситов якобы для того, чтобы отвлечь внимание всех от Украины. Якобы ему перед выборами нужна маленькая победа над хуситами в Йемене, так как большая победа над рашистами в Украине ему не светит. В итоге володин потребовал завести уголовное дела на Байдена за то, что стрелял по хуситам без разрешения Конгресса и в целях предвыборного пиара. О том, что в РФ нет приказа на бумаге о начале спецвойны с Украиной и идёт она только на основании устного заявления “путина", “законник" володин скромно промолчал.

Крысы посредством володина со всей дури крутнули центрифугу и не придали особого значения “Плану победы Украины", опубликованному 11 января тремя республиканцами, возглавляющими в Палате представителей США комитеты по разведке, иностранным делам и обороне.

Республиканцы обвинили Байдена в том, что он “неправильно ведёт худшую войну в Европе со времён Второй мировой войны" и потребовали от него решительных действий. А именно: немедленно передать Украине достаточно оружия и 300 млрд. замороженных денег РФ, а также ввести более жёсткие санкции. Тогда Украина сможет разгромить оккупационную армию и принудить крыс к миру. Они также заявили, что по результатам их мониторинга значимых утечек оружия из Украины нет, отвергли стратегию Байдена “помогать, сколько потребуется" и взамен потребовали от него быстрой победы.

По сути, они задали Байдену парадигму, или он до выборов принудит РФ к выводу войск из Украины и миру, или пусть уходит и за дело возьмётся президент-республиканец. Это также наказ партии и избирателя кандидату-республиканцу на случай, если Трампа понесёт куда-то не туда. Для того, чтобы кремлёвские крысы не забывались и не сильно расслаблялись, кто-то из НАТО передал немецкой “Билд" план нападения РФ на ЕС в 2025 г. “Билд" с удовольствием его опубликовала 15 января, и специально обученная крыса по кличке “Песков" сразу же назвала его газетной “уткой". Так как володина отковыряли от бака, то он продолжал толкать центрифугу и 16 января сообщил, что РФ, напав на Украину сорвала третью или четвёртую мировую войну, а также высадку инопланетян. Причём, сорвала дважды, сначала в 2014 г., затем в 2022 г. и продолжает срывать дальше.

Крысам явно не нравится, что центрифуга прибавила оборотов и не в ту сторону, куда им хочется. Крысы хотят затормозить её вращение до выборов в США и, чтобы Байден ничего Украине не давал, а ВСУ не начали летом большое контрнаступление и не подошли к Крыму, и тем более к границам 1991 г. Крысы надеются, что добиться этого они смогут разными способами, но наиболее эффективный – это переключить внимание Байдена на новые “горячие точки", а там авось, осенью в Белый дом вселится Трамп и будет полгода менять администрацию и сводить счёты с обидчиками.

До весны 2025 г. Трампу будет не до кремлёвских крыс, особенно, если они встанут на задние лапы перед ним и замрут в ожидании. Главное, покорно смотреть на Трампа и не сильно шуршать на линии фронта в Украине, чтобы он не запустил в них ботинок. То есть, вести себя так, как они вели в 2016-2020 гг. Позволить Навальному и Венедиктову жить в Москве и ругать путинский режим, а Кате Шульман чертить графики гибридных режимов в Совете по правам человека при “путине" и курировать “Русь сидящую". Шульман даже поручат поднять тему прав российских колонизаторов в Крыму и других оккупированных областях Украины, поскольку совсем не говорить о ней с Трампом будет нельзя. Главное – не отвлекать Трампа от строительства стены с Мексикой, воспитательных бесед с Ким Чен Ыном и остального. Можно даже обещать вывести войска из Украины, но не спешить, и вести увлекательные переговоры.

Стратегическая цель Кремля – максимально тянуть время, проводить колонизацию на отнятых территориях Украины, интегрировать их в экономику и психо-поле РФ, готовить армию к новому броску на Запад и ждать подходящего для него момента. Но для этого Кремлю надо продержаться до осени, отвлекать Байдена от Украины, и следить, чтобы ВСУ существенно не изменило линию фронта. Можно даже обещать Байдену на осень предвыборный подарок в виде отвод расейских войск с Запорожской АЭС, Токмака и ещё где-то без большой стрельбы, лишь бы всё оставалось как есть, и продолжать строить дороги от Мариуполя по берегу Азовского моря в Крым. При наличии новых дорог Токмак теряет ценность, а “коридор" в Крым остаётся. Заглушенная ЗАЭС – это уже не актив, а пассив, которым тоже можно пожертвовать ради сохранения статус-кво до конца года. Что до Зеленского то, чем дольше война, тем позже выборы.

Но принудить Байдена принять подарок и сохранить статус-кво крысы могут только раскручивая центрифугу и делая страшные глаза. Поэтому вслед за володиным втолкали в эфир медведева, который 17 января пообещал украинцам вечную войну, если не согласятся стать росиянцами. Медведев гарантирует, что РФ будет воевать до полного исчезновения Украины и не имеет значения, какое правительство будет в ней. Он также гарантирует, что ни договор с Великобританией, ни ассоциация с ЕС, ни вступление в НАТО не спасут украинцев от тотального истребления. Спасут только сдача в плен и переход в “русскую веру". Он готов воевать за это 10 и даже 50 лет. Но не учитывает, что к тому времени не останется не только бурятов, но и русских.

Крысы решили, что медеведев может выглядеть более убедительно, чем володин, но не учли его девальвацию на внешних информационных рынках. Медведевым можно пугать только в РФ, но и там его курс такой же искусственно завышенный, как и курс рубля.

После медевдева у крыс остаются ещё два хода – с “путина" и с шойгу. Но “путина", обещающего на выборах 10 или 50 лет войны, категорически не одобрят политтехнологи, а заходить с этим через шойгу нет смысла, так как “путину" придётся подтверждать или опровергать его. Песков, как главный опровергатель на расеи, для этого не подходит. От перспективы воевать 10 и тем более 50 лет с Украиной и НАТО у среднего расеянца глаза вылезут из орбит, он проявит знаменитую смекалку и предложит сдаться китайцам. Пусть они воюют.

Так что, в делании страшных глаз Кремлю придётся остановиться на медведеве. Зато на поприще создания для Байдена объектов отвлечения, реальных или мнимых, Кремле не может позволить себе останавливаться. Объектов надо создать так много и прямо сейчас, чтобы Байден не знал, каким заниматься в первую очередь, экономил на оружии, меньше давал его Украине, и за это тайно обещать ему под осень предвыборный подарок. Раньше осени подарок с частичным отводом войск нести нельзя из правила: сначала товар, потом деньги. Если этот план Кремлю удастся и если Байден останется на второй срок, то потом уже думать, как вести себя с ним дальше. Можно обещать новую “перезагрузку", для чего “путина" предусмотрительно и отправили в холодильник под надзор профессора Соловья. “Перезагрузку" и “путина" в холодильнике можно пробовать продать и Трампу, когда он закончит расставлять стулья в Овальном кабинете.

Поэтому Соловей уверенно обещает на рубеж 2024-2025 г. разморозку холодильника и некий транзит власти к клану патрушевых. Но в недавних выступления Соловья начало мелькать допущение, что выборы “путина" могут отменить или транзит начнётся весной-летом. Эти допущения вызваны тем, что Байден слабо ведётся на игры крыс в “горячие точки", а новые “горячие точки" воспламеняют плохо. В частности, по этой причине на профессора Соловья возложили и рекламу гибридной операции в Латвии по сценарию Крыма 2014 г. У НАТО есть газета “Бильд", у Кремля независимых газет нет, поэтому их заменяет профессор Соловей, пересказывающий план вторжения из “Бильд" с некоторыми изменениями.

С “горячими точками" у Кремля действительно серьёзные проблемы. Кремль не может запустить такую масштабную спецоперацию как “ИГИЛ" в Сирии, на которую в 2014 г. он переключил внимание Обамы и открыто предлагал в СМИ обменять Украину на Сирию. С нападением Хамас на Израиль 7 октября у него вышел полный провал. Глобальная арабо-израильская война не началась, но весь мир увидел, как Москва подставляет и бросает союзников. Армия РФ в Сирии ничего не сделала, чтобы помочь Хамас и оставила его в одиночку издавать вопли и пускать сопли. Может руцкие своих и не бросают, но Хамас они явно предали.

Правильные выводы из истории с Хамас сделал даже Ким Чен Ын. Он выстроил пушки на берегу, пострелял из них в море, и объявил, что это он стрелял по Южной Корее, США и Японии. Южная Корея в ответ тоже постреляла в море и потом кто хотел и мог собирал всплывшую рыбу. В Северной Корее хорошо помнят, как русские в 1953 г. толкнули их на войну с Южной Кореей, что из этого получилось и не хотят повторения.

Расчёты Кремля на хуситов безосновательны. Хуситам безразличны не только Хамас в Газе, за который они якобы воюют, но и Москва, и даже Тегеран. Они ведут собственную игру и с высокой вероятностью могут достичь намеченных целей, если прекратят стрелять ракетами по проплывающим мимо кораблям. Попытка Москвы солидаризироваться с ним не только комична, но и глупа. Пока небензя требовал созыва Совбеза ООН, а володин от Конгресса открытия уголовного дела на Байдена, рядом с танкером, вёзшим нефть из РФ, упала ракета хуситов. Вдобавок, чем дольше хуситы стреляют по кораблям, тем больше становятся токсичными для всех и подставляют РФ по удар. Может сложится и так, что хуситы будут атаковать РФ за преданный ею Хамас.

В Иране из-за странного теракта от имени исламистов на могиле генерала Сулеймани арестованы два гражданина Таджикистана. Теракт бессмысленный, но обретает смысл при помещении его в план Москвы по созданию к весне каскада “горячих точек". Отправить Иран на войну, не важно с кем, хоть с талибами и Пакистаном, а лучше с Турцией в Ираке – это вожделенная мечта кремлёвских крыс. Но на такое пока не ведётся даже Хезболла, внимательно прислушивающаяся к Тегерану.

Пока профессор Соловей создаёт ложный маяк с гибридной операцией в Латвии, газету “Известия" подключили к созданию ложного маяка в виде размещения летом расейского “Африканского легиона" в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Нигере и ЦАР. Командовать им будет генерал евкуров, изгнанный из Ингушетии. Состоять легион будет из остатков пригожинцев, к которым добавят тех, кто не погибнет под Авдеевкой. Для того, чтобы все поверили в мощь и реальность “Африканского легиона", Кремль “слил" в СМИ сообщение о получении в ЦАР участка для строительства лагеря на 10 тыс. солдат и вызвал в Москву представителя хунты Нигера.

Глядя на это болтанку кремлёвских крыс, хочется предложить медведеву, сдавайся, у нас не только водка, но и закуска есть. Кто успеет сдаться в первой сотне получит ещё и призовую бутылку коньяка.