Лэнд-лиз Рузвельта обеспечил победу над Гитлером, а лэнд-лиз Байдена обеспечит победу над Путиным

Давайте згадаємо, що ленд-ліз - це американська програма здачі озброєння, бойової техніки, обладнання, сировини, продовольства в оренду, без негайної оплати, країнам, безпека яких була важлива для США, причому озброєння і техніка, втрачені в боях, взагалі оплаті не підлягали.

У росії традиційно було прийнято зневажливо ставитись до допомоги, яка надходила в роки Другої світової війни в рамках ленд-лізу від США і західних союзників,Але обʼєктивний аналіз тієї гігантської допомоги, що надійшла СРСР в період Другої світової війни однозначно підтверджує, що ленд - ліз є важливою складовою перемоги над Гітлером.

Саме життя підтвердило, що без ленд -лізу США і другого фронту, СРСР самотужки не зміг би перемогти Гітлера.Політична мудрість і наполегливість президента США Рузвельта, який в складних умовах протистояння Конгресу США зумів забезпечити антигітлерівській коаліції зброю перемоги - ленд - ліз і увійшов в історію світу, як один із найбільш ефективних і талановитих державних діячів США.Чи зможе президент Байден в таких же важких умовах протистояння не тільки з частиною Конгресу США, але й сучасним фюрером путіним, який намагається активно впливати на внутрішньополітичну ситуацію в США, забезпечити перемогу добра над планетарним злом.

Хоча по правді, президент Байден вже навіки увійшов в історію України, як найбільш прихильний до України державний діяч США, завдяки діяльності якого Україна зберегла свою незалежність і обовʼязково переможе путіна, але для того щоб перемогти другу армію світу і одну із найпотужніших економік, Україні потрібна допомога найбільш могутньої країни світу США.Яка це може бути допомога? Пропоную знову повернутися до ленд- лізу. Цього геніального винаходу президента Рузвельта. Але усе по порядку.

Події останніх днів і тижнів дають підстави стверджувати, що Україна і світ вступили в період таких змін, які будуть мати історичні наслідки. Ще декілька років тому, до повномасштабної війни, ми, українці, навіть не могли мріяти про те, що Україна опиниться в центрі найважливіших подій, які можуть змінити світ. Але, це вже факт.

Повномасштабна війна, вже за своїми масштабами і величезними ресурсами стала найбільшою війною у світі після Другої світової війни. Агресія путіна спонукала світове співтовариство до рішучих і ефективних дій, в результаті яких відбудуться такі зміни, які в певній мірі можуть бути співставними з тими, які відбулися після завершення Другої світової війни.

Є багато ознак того, що перебіг повномасштабної війни знаходиться у своїй найвищій точці і невплинно наближається до своєї історичної розв’язки. Але, нам, українцям, народам антипутінської коаліції ще треба прожити певний період в умовах важких боїв на фронтах і колосальних випробувань для мільйонів людей. Разом з тим, ми бачимо і визначну консолідацію сил антипутінськоі коаліції і перш за все США, яка надає нам оптимістичну надію на переможне завершення цієї війни.

Рішення Когресу США про надання Україні, Ізраїлю і Тайваню допомоги, безумовно, носить для українсько-російської війни історичний характер і змінить подальший хід цієї війни. Ми довгі сім місяців були свідками надзвичайно важких політичних баталій прихильників путіна у Палаті представників США, які застосовуючи усі можливі засоби і ресурси, намагалися заблокувати цю вкрай необхідну Україні допомогу. Але, відбулось диво, яке за декілька днів повністю змінило майже тупикову ситуацію, до якої призвела діяльність путінської агентури і надання допомоги Україні було розблоковано і нарешті стало законом.

Путін програв. Для багатьох було очевидним, що він зробив можливо свою головну ставку, на блокування української допомоги, без якої путін сподівався завершити війну на свою користь.

Але, путін переоцінив свої можливості і отримав тяжку поразку, яка може мати для нього не менш тяжкі наслідки.

Більше ніж сім місяців увага світу була прикута до подій в Конгресі США, де вирішувалось питання не просто допомоги Україні, а вирішувалось питання, чи збережуть Сполучені Штати своє світове лідерство, чи путін отримає додаткові стимули для своєї подальшої агресії і продовжить боротьбу за лідерство у світі.

Але, в решті решт здоровий глузд переміг, США впевнено підтвердило що залишається світовим лідером.

Зважаючи на надзвичайно тяжкі баталії щодо надання Україні необхідної допомоги, ми не можемо не розуміти, що ця допомога, яка ухвалена в таких муках буде лише до 25 жовтня 2024 року, а далі знову потрібно буде проходити черговий етап узгодження допомоги у Конгресі. Ситуація на осінь ще більш загостриться, оскільки буде максимально активна фаза виборів як президента США , так і Палати представників і третини Сенату. За таких обставин можливо доцільно повернутись до іншої процедури, яка вже була напрацьована, але не реалізована.

Це - Ленд ліз.

Давайте ще раз згалаємо, що 3 жовтня 2023 року закон про ленд-ліз для України втратив чинність. Президент США і Конгрес мали б його продовжити на наступний рік, але цього не зробили.

Ми пам’ятаємо, як 9 травня 2022 року у Білому домі, Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Ми вважали що це для України було великою перемогою. Але не сталося так як гадалося.

До речі, цей закон про ленд-ліз для України був вдруге ухвалений Конгресом після Другої світової війни, вперше аналогічний закон був ухвалений ще в 1940 році і був підставою для надання американської допомоги багатьом країнам світу які стали жертвами агресії гітлера.

Дуже важливо пам’ятати, що повна назва цього закону-

"Закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні 2022 року",

і цей закон набув чинності ще в травні 2022 року, але механізм ленд лізу так і не був задіяний.

Джерело ВВС, яке було дотичне до цього питання в той час допускало, що однією з причин не введення в дію ленд-лізу є те, що для Білого дому виявилось "зручніше" розподіляти безпосередньо фінансові кошти, а не військову техніку. Це пов’язано з тим, що військова допомога Україні виділялась за трьома іншими програмами з федерального бюджету США:

Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI),

зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF)

та вилучення із запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks або ж PDA – Presidential Drawdown).

Принагідно зауважити, що уся допомога по цим програмам надавалась для України безкоштовно. Як відомо, ленд-ліз передбачав інший, але не безкоштовний, механізм.

З приводу прийняття цього закону була дуже багато сподівань і надій. Було багато також і коментарів як політиків, так і експертів. "Я впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас на нашій землі. Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині уміє захищатися від тиранії", – сказав навесні 2022 року президент Володимир Зеленський. Але вже тоді відчувалось, що ленд ліз носив "запасний, або страхувальний характер", оскільки політична кон’юнктура для України складалася надзвичайно позитивно, поки не відбулися чергові вибори і більшість у Палаті представників перейшла до Республіканської партії. Достатньо сказати, що цей закон був прийнятий 417 голосами конгресменів і лише 10 було проти. Це була феноменальна підтримка України.

Якщо знову повернутись назад і згадати які починались дебати між республіканцями і демократами напередодні ухвалення бюджету в жовтні минулого року, то стане очевидним, що вже тоді потужно включилися у роботу антиукраїнські сили, які, напевне не допустили б прийняття закону про продовження ленд - лізу для України.

Тобто, Україна вже тоді стала жертвою політичних розборок напередодні виборчого процесу в США. Ми вже зараз усвідомлюємо який важкий шлях пройшов законопроект про надання допомоги Україні, поки нарешті конгрес США обома палатами його підтримав, а президент США підписав. Правда, під час ухвалення цього закону можна було спостерігати дивні речі, коли етнічна українка Стартц виступала проти надання її Батьківщині - Україні допомоги у Палаті представників, а єврей Санлорс виступав проти надання такої ж допомоги Ізраїлю в Сенаті.

Відомо, що новий пакет допомоги Україні у розмірі 60.84 млрд доларів США, передбачає не тільки безоплатну військову допомогу, але й значну економічну допомогу у вигляді кредитів. Правда, ці кредити Конгрес теж може за певних умов списати. Але, якби то не було, ця допомога передбачає певні умови які і були в законі про ленд-ліз для України.

Таким чином, зважаючи на те, що цей закон про допомогу України буде діяти тільки до 25 жовтня 2024 року, а що буде потім з американською допомогою, невідомо, то можливо було б доцільно вже зараз почати обговорення нового закону про ленд-ліз для України з урахуванням певного двохпартійного консенсусу щодо допомоги Україні, який сформувався у Конгресі останні дні і завдяки якому і був ухвалений цей закон.

Прийняття нового закону про ленд-ліз, який автоматично продовжував допомогу Україні і після 25 жовтня 2024 року унеможливлював би будь-які політичні баталії під час передвиборчої компанії в активній фазі, коли політична доцільність може мати вирішальну роль. Крім того, ще невідомо хто із представників Республіканської і Демократичної партій будуть затверджені як кандидати у президенти США від цих партій. Може скластися така ситуація, що у передвиборчому двобої зустрінуться зовсім інші кандидати, ніж ті які зараз домінують. Чи це можливо? Цілком.

Для усіх є очевидним той факт, що затвердження допомоги Україні, яку довгий час блокував Дональд Трамп в інтересах путіна, можна розглядати як його серйозну поразку, яка стала можливою перш за все з урахуванням проукраїнської позиції американських виборців, яка з кожним днем збільшується і яку Дональд Трамп не міг не враховувати.

Крім того, як в центральних ЗМІ так і в регіональних значно підсилюється антиросійська і антикитайська риторика, яка істотно впливає на виборців. Дональда Трампа виборці все більше і більше пов’язують з владіміром путіним і Сі Цзіньпіном, які діють спільно проти Америки. До цього треба додати, що і кримінальні справи проти Дональда Трампа теж завдають йому величезних іміджевих втрат.

Багато хто звернув увагу ще й на те, що Дональд Трамп останнім часом якось почав втрачати передборочий ентузіазм. Всі ці процеси тільки наростають, негативні тенденції проти Дональда Трампа тільки збільшуються. В таких умовах ще невідомо яке рішення буде ухвалено на з’їзді Республіканської партії.

Незважаючи на усі попередні результати на праймеріз, з’їзд може ухвалити будь-яке рішення, оскільки розкол в Республікансткій партії є очевидним і ще не факт, що партія піде на вибори разом з Дональдом Трампом, які може програти. До цього треба додати, що Дональду Трампу скоро виповниться 78 років, що теж не добавляє йому прихильників. Тобто, найближчі місяці можуть істотно змінити як політичну розстановку сил в США напередодні вирішальних подій, так і відношення до Україні і подальшого надання їй допомоги. У разі якщо Дональд Трамп не буде затверджений кандидатом від Республіканської партії, то допомога Україні і після 25 жовтня 2924 року напевне буде гарантована, а якщо станеться зворотнє, то можна передбачити, що цей закон про допомогу, який щойно набрав силу, може бути останнім, тому питання прийняття нового закону про ленд-ліз для України може бути знову актуальним.

Більше того, його прийняття не можна відтерміновувати і незалежно від політичної кон’юнктури в США, цей закон необхідно прийняти в умовах двопартійної підтримки, поки політична ситуація на користь України. Цей закон, у разі його прийняття, унеможливить будь-які несподіванки з допомогою для України після 25 жовтня 2024 року.

Можна передбачити, що саме в цей період на фронтах в Україні будуть відбуватися багато у чому вирішальні бої, які потребуватимуть значної військової і фінансової допомоги від США. Ми повинні пам’ятати, що для путіна це не просто просто чергова війна, це - вирішальна війна для нього особисто і його режиму, який він створив в росії. Тому, путін не зупиниться ні перед якими втратами, якіми б вони не були гігантські. А вони дійсно гігантські.

Росія, за оцінками військових аналітиків, опрошених The Financial Times, здатна мобілізувати близько 30 тисяч солдатів щомісяця — цього достатньо, щоб відновити свої втрати на полі бою. На думку аналітиків FT, пакет допомоги США дозволить виграти час для вирішення проблеми дефіциту військових, що ЗСУ в перспективі зупинять темпи російського наступу , що також дозволить знизити напругу на фронті і почати відновлювати наступальний потенціал самої України. Новий пакет допомоги дозволить ВСУ позбавитися від критичного дефіциту боєприпасів і надійніше стабілізувати ситуацію на фронті, але цього буде достатнім, щоб протриматися приблизно до кінця року. Більше того, вже восени, а може ще й раніше, українській армії потрібен буде наступний пакет допомоги — поточне фінансування не вирішить усіх проблем. До того ж важкий і повільний процес по прийняттю нового закону про допомогу може прогнозувати ще більші проблеми його прийняття і більші загрози. В ідеалі наступний пакет повинні прийняти не пізніше осені цього року. Однак чи будуть це робити в розгар виборчої гонки в США?

Якщо ВСУ доведеться знову чекати до кінця зими або початку весни, вони в черговий раз опиняться в ситуації дефіциту. Голосування в Палаті представників пройшло складно — наступного разу, а тим більше при Дональді Трампі, це може і не пройти взагалі. Ситуація може виглядати достатньо тривожно. Усі ці обставини і зумовлюють необхідність знову повернутись до ленд-лізу для України.

При чому, на цей раз закон про ленд-ліз повинен мати своєю первісну назву - Закон про сприяння обороні Сполучених Штатів. Мені видається, що така назва закону більш правильно відповідає інтересам США і буде гарантією нашої Перемоги і захисту демократії в Украіні.

Ленд-ліз Рузвельта забезпечив перемогу над гітлером, а лен-ліз Байдена забезпечить перемогу над путіним.

Ленд-ліз - зброя нашої Перемоги.