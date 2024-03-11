Макрон сказал решающее слово о помощи Украине: очередь за Шольцем

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Недавно президент Франции Эммануэль Макрон перестал исключать отправку в Украину сухопутных войск. И хотя благие намерения – это далеко не реальные действия, однако можно сказать, что с этого момента страны объединенной Европы вышли на путь возможного отказа от "стратегической двусмысленности", которую они до сих пор исповедовали в отношении Российской Федерации.

Президент Франции Макрон, многократно пытавшийся убедить диктатора Путина прекратить российское вторжение в Украину, своими решительными намерениями показал, что настоящих защитников демократии и свободы можно найти не только в Великобритании и некоторых странах Европы.

Теперь слово остается за Германией. Ведь для Берлина, наконец, должно стать также понятно, что достичь мира с Россией, договорившись с Москвой, невозможно. И никакие попытки умиротворения Кремля, прибегая к уступкам в отношении Украины, никогда не приведут к желаемым для европейцев последствиям. Путин понимает только силу, а демонстрация любой слабости гарантированно приведет к обратному результату.

В этом смысле эпопея с передачей Украине немецких Taurus показывает не только неготовность канцлера Германии Олафа Шольца к принятию смелых решений, но и непонимание определенной частью немецких элит того, насколько война России в Украине угрожает системе европейской безопасности.

Вместе с ядерным оружием, крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus являются едва ли не самым действенным оружием НАТО, обладающим сокрушительным действием, способным поражать мощные объекты противника. Шольц никак не способен осознать, что, не смотря на всю его осторожность, в России все равно уже давно считают Германию враждующей стороной. А его нерешительность воспринимается как слабость, провоцирующая Российскую Федерацию на еще большие безрассудные намерения и действия.

Все это происходит в то время, когда Украине критически необходимы крылатые ракеты Taurus для того, чтобы уничтожать склады, военные заводы и аэродромы на оккупированных территориях и России. Taurus вместе с Atacms и Storm Shadows способны коренным образом изменить ситуацию на полях боев с российскими агрессорами, однако немецкая нерешительность искусственно затягивает продолжение войны на Европейском континенте.

Интересно, что до начала Великой войны в 2022 году Германия претендовала на роль лидера Европы. И можно было надеяться, что она будет лидером государств, которые будут жестко разговаривать с Путиным. Но этого не случилось. А Германия дискутирует по каждому виду вооружения, которое должно поступить в Украину, вместо того, чтобы подготовиться к вторжению России дальше в Европу. Немецкий канцлер продолжает маневрировать без какой-либо концепции, что его страна будет делать дальше.

Олаф Шольц никак не может решиться определиться, хотя понятно, что уже давно пора ему это сделать. При этом немецкая сдержанность никак не засчитывается Шольцу. В России уже не раз заявляли, что они воюют с НАТО. А это значит, что поставки Taurus в Украину никак не изменят оценку ситуации в Кремле. Можно не переживать об этом. Паранойя Москвы продолжится, они и дальше будут считать, что окружены со всех сторон врагами.

Украина нуждается в артиллерии, запчастях и дальнейшем усилении ПВО на фронте и в тылу. Но многие до сих пор не понимают, как много может сделать Taurus для Украины. Он может стать ключом к достижению максимизации пользы на фронтах войны. В известном смысле Taurus точно изменит правила игры на поле боя. К тому же эти крылатые ракеты не только способны существенно ослабить эффективность российских войск, но и сохранить жизнь десяткам тысяч украинцев.

Таким образом, Шольц и его окружение фактически строят свои политические планы и надежды на переизбрание на жизни других. Не думая о том, что авторитет Германии среди союзников по НАТО и Европейскому Союзу зависит от поведения канцлера на политической арене.

Метод Олафа Шольца – сомневаться, колебаться, обнародовать не совсем достоверную информацию о Taurus, а затем снова находить "аргументы", почему вы не можете купить у него эти ракеты, указывает на то, что он просто затягивает время. Это примерно то же самое, что делает спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, уже не первый месяц саботирующий решение вопроса оказания Америкой помощи Украине.

А все отговорки, что, мол, представьте себе на минуту, что будет, если немецкие ракеты Taurus попадут в середину Москвы и хоть одна из них прорвется через противовоздушную оборону в Кремль, не выдерживают никакой критики. Ибо Taurus нужны Украине совсем для других целей. И эти крылатые ракеты могли бы сдерживать Путина от глобальной эскалации войны, когда, наконец, украинцам снова начнет поступать больше оружия от Соединенных Штатов.

Taurus могут стать поворотным моментом в ходе российско-украинской войны. Шольц медленно отдает себе отчет, что этого решения невозможно избежать, однако все равно, как только это возможно, продолжает затягивать его. Собственно, так же было и с передачей Украине немецких танков Leopard.

Бывший министр финансов и вице-канцлер в правительстве Ангелы Меркель, "партийный солдат" Социал-демократической партии Германии Шольц, согревает себя мечтами, что он способен повторить ее опыт, удерживать высшую власть в стране в течение 16 лет.

Свою реальную позицию по отношению к Украине Олаф Шольц высказал на состоявшемся не так давно в Риме партийном съезде европейских социал-демократов. Там канцлер подчеркнул, как важно продолжать поддержку Украины: "Война в Украине завершится тогда, когда Путин выведет свои войска". Одновременно он отметил, что "Мы не хотим войны между Россией и НАТО и сделаем все, чтобы это предотвратить".

Из сказанного им следует, Шольц верит в то, что тормозя предоставление немецких ракет Taurus Украине, он этим предотвращает начало войны между Россией и НАТО. Хотя на самом деле он сознательно удаляет время, когда Путин выведет свои войска из Украины.

Это искаженное видение ситуации показывает действительную позицию немецкого канцлера по отношению к Украине. Ведь Шольц открыто демонстрирует, что опасается Путина и, очевидно, не доверяет обещаниям НАТО о защите Германии.

Дрейфуя к политической позиции Чемберлена в 1938 году, Олаф Шольц почему мало задумывается о том, сколько уже украинцев погибли с 2014 до 2024 года. И если ему не безразлично, какое место он займет в будущем в истории, то он должен действовать более решительно.

Создается впечатление, что канцлер Шольц до сих пор находится в тени своей предшественницы Ангелы Меркель. Результатом неудачной политики которой стало то, что благодаря ей Путин стал сильнее, а Германия и ЕС более зависимы от России. Сейчас вместо того, чтобы запугивать немецкий народ страхом войны, канцлер должен продемонстрировать готовность Германии к европейскому лидерству. Что могло стать поворотным моментом в европейской истории.

Политическое "шольчество" заводит Германию в тупик "политической неопределенности" и показывает, что не все европейцы способны объединить свои общие усилия для противодействия любому нарушителю международного порядка, преступнику и агрессору. ФРГ могла бы внести свой решающий военный вклад в дальнейшее существование свободной Украины. Однако Шольц никак не отважится на это.

Война России в Украине возникла из-за разного мышления между Западом и правителями Востока. В какой-то момент в ближайшем будущем между блоком Россия плюс Китай и западным миром может произойти окончательное столкновение. По этому поводу не нужно питать никаких иллюзий. У политических элит Российской Федерации и Китайской Народной Республики нет желания договариваться о соблюдении правил сосуществования и взаимоуважения, чтобы мирно жить и сотрудничать.

Долгое время Путин играл для Запада роль друга. Но это было только тактически мотивировано. Китай также снял детские перчатки, под которыми всегда укрывались железные кулаки. Коллективному Западу раньше нужно было отказаться от всех идеалистических иллюзий и осознать с кем они действительно имеют дело. Поэтому вернуться в мирный мир прошлого, со всеми его удобствами и процветанием, что обуславливается этим, невозможно не решив "российский вопрос".

Путин доказал, что Россия никогда не сможет принять западные цивилизационные ценности. Она не способна мирно сосуществовать со своими соседями. Из этого нужно исходить, планируя, что дальше делать с московитами.