Мишель Обама как запасной вариант для Джо Байдена: есть ли у демократов план Б?

Новость о том, что демократы рассматривают Мишель Обаму как запасной вариант для Джо Байдена на выборах (о чем помпезно известил Der Spiegel), – это информация, скажем так, почти полуторагодовалой давности.

Или рассматривали? Да, рассматривали. Или "взлетает". Нет, не взлетает. Говорено-переговорено на уровне американских экспертов и социологов. И даже несмотря на почтенный возраст Байдена, Мишель не набирает больше. Так о чем разговор?

Но рассматривают ли демократы вариант Б? Это как раз возможно. И так, чтобы не проводить новых праймериз, этот вопрос может быть принят руководством партии и быть утвержден непосредственно на съезде. Но и это не новость, а давно описанные процедуры. Поэтому все, о чем известил Der Spiegel, – это кислый информационный борщ. Но наши медийщики эту модальность заметили только сейчас. Ничего нового и здесь.