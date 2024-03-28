Москва предложит обменять Белгородскую область на Крым

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Операция "Последний рывок "путина" продвигается более-менее по плану, несмотря на неожиданность в виде заявления филиала ИГИЛ – Хорасан об инциденте в "Крокусе". Это не последняя новая вводная, которая может повлиять на ход всей операции. Когда станет очевидно, что операция проваливается, то Кремль не только закроет бренд "путин", но и предложит обменять Крым на Белгородскую область, благо их площадь одинакова 27 тыс. и 27,1 тыс. кв. км.

Из объективности следует предположить, в кремле такой обмен могут рассматривать не как запасной план "Б", а как основной. В этом случае нарратив о наступлении на Харьков, который Москва с января продвигала по разным неофициальным каналам, слова "путина" о "санитарной зоне" в Украине, заявления шойгу о наборе новых армий, и другое, включая "украинский след" в "Крокусе", выглядят как цепочка актов психологического давления на Украину, разворачиваемая по нарастанию на грани блефа.

Блеф или нет – станет окончательно понятно к середине лета. Такая игра Кремля имеет смысл в контексте Женевского саммита мира, где ожидаются делегации из 160 государств и, возможно, от Китая, а также Вашингтонского саммита НАТО. Увольнение Данилова из секретарей РНБО заоригинальное произношение китайской фамилии Хуэй наводит на мысль: представители Пекина в Женеву приедут.

Оба саммита пройдут в первой половине лета, а пока Макрон занят тем, что стремится разбудить совесть и честь в Европе. За это замглавы Госдумы Пётр толстой пообещал "отправить ядерную бомбу на Париж". Макрон 23 марта ответил, что удивлён "слабыми нервами у расейских официальных особ". Видимо толстой запамятовал, что в Париже летом Олимпиада, и на неё очень хотят попасть спортсмены из РФ, кричащие, что нельзя смешивать политику со спортом, но зовущие голосовать за "путина" и "спецвойну".

В кремле ощущают, как сжимаются кольца Анаконды, но никак не решатся на войну с НАТО, вопреки своей пропаганде. Любое крупное наступление в Украине тоже содержит риски. Затяжная война, на которую сделали ставку в сентябре 2022 г., когда объявили "частичную мобилизацию", тоже выглядит не так, как это виделась Кремлю. Он точно не предполагал удары дронами по НПЗ и ответные атаки на энергосистему РФ. Если война в таком формате продолжится, то дроны и санкции выбьют РФ с мирового рынка нефти. При этом в Китае бурно растёт выпуск электромобилей. Политика "разворота на Восток" тоже не оправдывает себя, а в Африке будет расти волна недовольства хищничеством русских. Войны, объявленные им туарегами в Мали и повстанцами в ЦАР, – её первые симптомы. Война Мадуро с Гвианой тоже не задалась – вместо неё в Венесуэле 28 июля президентские выборы.

Эти и другие тренды можно расписать более детально. Не удивительно, что в контексте их у Кремля, как совокупной бюрократии, появилась идея выйти из войны с Украиной и вывести войска, но попытаться удержать Крым в обмен на Белгородскую область. Точнее, на ряд украинских земель от Стародубщины до Таганрога, отнятых в дни, когда по версии путино-медведева, Ленин со Сталиным придумывали Украину. Москва не вернёт Таганрог, несмотря на украинское имя города, но может вернуть Валуйки, Рыльск, Грайворон и ряд других населённых пунктов в западной полосе Белгородского и Курского субъектов РФ, суммарной площадью в 21 тыс. кв. км. Это будет выдаваться за "жест доброй воли" и исправление произвола коммунистов. В реальности такой жест будет вызван тем, что затяжная война идёт не по плану Кремля, не имеет для него приемлемой перспективы и нельзя удержать территориальные захваты в Украине. Во всяком случае в их нынешнем объёме.

В результате у Кремля остаются два варианта – идти на повышение военной эскалации вплоть до столкновения с НАТО с целью одним рывком кардинально изменить ситуацию в свою пользу, или столь же кардинально выйти из войны. Проблема в том, что начать эту войну Кремлю было легко, но уже нельзя столь же легко её закончить, так как прошло 10 лет и за это время Кремль наговорил много гнусностей и совершил много преступлений. Поэтому невозможен сценарий китайского вторжения во Вьетнам, закончившийся тем, что после месяца боёв Пекин вывел войска без объяснений и сделал вид: войны не было. Если китайско-вьетнамскую войну 1979 г. можно назвать "молчаливой войной", то российско-украинская война – это сплошь истерика с ядерным шантажом и фиглярством РФ в ООН.

Завершение войны неизбежно потребует от Москвы масштабных и концептуальных объяснений перед всем миром и независимо от того, сохранится по её итогам РФ или нет. Объясняться придётся именно Москве, а не Екатеринбургу или Казани. В этом контексте идея свалить всё на Ленина, большевиков и октябрьский переворот 1917 г., испортивший на сто лет карму "расеи", выглядит очень привлекательно. Идея обмена части Курского и Белгородского субъектов РФ на Крым тоже хорошо вписывается в неё и даже позволяет сохранить текущий нарратив Кремля – во всём виноват коммунист-волюнтарист Хрущёв.

Остаётся самая малость – полноценно выйти на этот трек. Это Кремль сейчас и делает по разным направлениям, угрожая наступлением в Харьковской и Сумской областях.

Информационно это выглядит так. В ночь после дня голосования с 17 на 18 марта так называемый "путин" вдруг заявил в своём предвыборном штабе о желании создать так называемую "санитарную зону" в Украине на границе с РФ. В такую ночь нормальные люди о таком не говорят. Утром песков пытался прояснить слова шефа, а 26 марта шойгу назвал "полной глупостью" разговоры о том. что для создания "санитарной зоны" возле Белгородского субъекта нужна дополнительная мобилизация.

Между этими датами Кремль устроил пять дней ракетного террора Украине, погрозил войной Франции и Исландии, пообещал сбросить ядерную бомбу на Париж, объявил о наборе новой стотысячной армии и наговорил ещё много разного для психологического накала ситуации. Апогеем должен был стать инцидент в "Крокусе" 22 марта, возложить вину на который планировали на Украину. В кремле считали, доказывать ничего не надо, поскольку идёт война с Украиной и всё ясно без комментариев. Более заманчиво было найти в этом "след НАТО", чтобы подкрепить слова пескова утром в этот день о том, что РФ ведёт войну с НАТО.

Всё шло по плану подготовки к превращению Харькова в "санитарную зону", но план нарушило заявление ИГИЛ – Хорасан. Из-за него выступления "путина" о "Крокусе" не было 19 часов, несмотря на анонсы. В кремле тупили с выступлением, и в итоге "путин" сказал лишь об "окне" на украинской границе". Выглядело глупо, так как с 2022 г. у нас нет границы с РФ, а есть линия фронта. Два года почти ежедневных обстрелов городов и сёл Сумской, Черниговской и Харьковской области тому подтверждением. От границы остались лишь воспоминания. По этой причине ещё с 16 марта начали принудительную эвакуацию из района Велыкого Бурлука на Харьковщине напротив Уразово и Валуек, отнятых Сталиным, а в остальной прифронтовой части Харьковской и Сумской областей идёт спонтанная эвакуация.

В итоге на базовую версию – стрельбу и поджог "Крокуса" устроило ФСБ с целью информационного обеспечения реального или мнимого наступления на Харьков легли ещё три версии. Месть ИГИЛ, версия ритуального жертвоприношения, устроенного евреями в честь праздника Пурим и версия профессора Соловья – ФСБ подставило "путина", чтобы закрыть этот бренд. Версия Соловья согласуется с гипотезой – наступление на Харьков и всё нагнетание психоза Кремлём – это блеф с целью выйти на переговоры об окончании войны с сильной позицией.

В гипотезу о блефе укладывается и версия Кремля, которую он запустил 26 марта через "путина", патрушева и бортникова. Так как Кремль не смог на старте подавить версию о мести ИГИЛ, то сходу взял её тоже на вооружение. Она приглянулась Кремлю, так как ответственность взял на себя не ИГИЛ из Африки или с Ближнего Востока, а из Хораса, под который подпадают страны Центральной Азии и Афганистан. Это позволяет полиции и ФСБ сурово наехать на гастарбайтеров из Центральной Азии, для чего быстро наловили таджиков и одному показательно отрезали ухо. В результате Кыргызстан и Таджикистан посоветовали своим гражданам не ездить пока в РФ и по возможности покинуть её.

В итоге Кремль стремится выйти на конструкцию – страны НАТО, ИГИЛ, Украина и евреи совместно сожгли "Крокус" и убили в нём массу невинных русских душ. Евреи в ней не дань традиции, а рычаг давления на Израиль. Поэтому версию жертв на Пурим по просьбе Москвы разгоняют палестинцы, причём делают это больше из любви к евреям, чем к деньгам. "Чекисты" настолько в восторге от самих себя и масштабов конструкции, что патрушев не сдержался и улыбнулся по Фрейду 26 марта, когда ответил "Конечно, Украина" на вопрос журналиста о её причастности к "Крокусу". Постановочность того, что происходило в "Крокусе", включая отсутствие крови возле "убитых" короткими очередями из автоматов холостыми патронами, показывает – в ФСБ растут над собой и совершенствуются.

Независимо от того, как будет развиваться дальше история с "Крокусом", в Курском и Белгородском субъектах РФ всё идёт по-прежнему сценарию. Власти толкают население к выезду разными способами, в том числе методом обстрелов от имени ВСУ. В Глушково на Курщине с населением 4,7 тыс. человек в 8 км от границы закрыты все производственные предприятия, кроме магазинов и автосервиса. На Белгородщине отгорожена от РФ блок-постами целая "Грайворонская республика" и ликвидировано село Козинка. Пространство возле границы явно готовят либо к активным военным действиям, либо к обмену на Крым. В обоих случаях население там стало лишним.