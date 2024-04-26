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Война в Украине

Неужели, чтобы объединиться, нужно снова, чтобы враг стоял под Киевом?

Виктор Шлинчак

Неужели, чтобы объединиться, нужно снова, чтобы враг стоял под Киевом?
Неужели, чтобы объединиться, нужно снова, чтобы враг стоял под Киевом?

Бесплатный совет властям. Займитесь наконец "сшивкой" страны, а не разделением. Потому что сейчас это не способствует победе. Ни распределение по линии герои-воины/тыл, ни распределение по линии уехали/остались, ни распределение по линии донатив/не донатив, ни другие подогреваемые часто искусственно, чтобы конвертировать их в эмоциональные столкновения. Потому что, мол, надо куда-то канализировать негатив.

Что делать с теми, кто незаконно уехал, нужно будет думать, когда закончится война. И как они должны за это заплатить, если будут возвращаться? Сегодня ни одно распоряжение по "уклончанам" из Монако, Вены или Барселоны их не вернет. Это нужно осознать. Ну и чёрт с ними. Зачем тратить на них время? Сейчас нужно сосредоточиться на том, как объединить тех, кто здесь остается – разные среды, разные горизонтальные пласты ради единой цели. И она должна быть одна – выстоять и выиграть. Помните март 22-го? Неужели, чтобы объединиться, нужно снова, чтобы враг стоял под Киевом?

Источник:facebook.com

Война в Украине