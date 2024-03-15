Новая тактика Украины: как скажутся на России уничтожение НПЗ

В 2024 году российская нефтеперерабатывающая и в целом энергетическая отрасль стала главной целью для ударов украинскими дронами-камикадзе. Они, казалось бы, не сопоставимы с ракетными средствами поражения, но при этом оказывают не меньшее воздействие. По состоянию на сегодняшний день уже до 70% объектов нефтеперерабатывающей отрасли РФ находятся в зоне нашей досягаемости.

Нефтедобыча в РФ – что важно знать

Прежде чем говорить непосредственно об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, давайте разберемся, что же представляет собой нефтедобыча в РФ.

Россия известна как страна с одними из наибольших запасов "черного золота" в мире, но это не означает, что в вопросе экспорта нефтепродуктов и самообеспечения она настолько самодостаточна.

В марте 2016 года тогдашний глава минприроды России Сергей Донской заявил, что выявленных запасов нефти на территории страны хватит не более чем на 28 лет, а добыча начнет падать уже с 2020 года! Согласно таким прогнозам, страна-агрессор к 2044 году должна будет лишиться статуса нефтяной монополии.

В 2018 году в открытом доступе появилось большое количество отчетов международных организаций и аналитических агентств, которые все как один твердили о том, что на рубеже 2020-2021 годов добыча нефти в РФ начнет стремительно падать. Но это произошло намного раньше, так как извлекаемые объемы чистого сырья сократились и российские скважины преимущественно выдавали на поверхность газоконденсатную жидкость либо же побочные продукты извлечения.

В сентябре 2019 года российский министр энергетики Александр Новак заявил, что в ближайшее десятилетие добыча нефти в РФ сократится почти на 50%, а стоимость добычи одной тонны подорожает в 2,4 раза, капитальные затраты – в 2,8 раза.

В 2019 году "Роснедра" провели инвентаризацию месторождений, в результате чего выяснилось, что из 2700 месторождений с суммарными запасами 28,9 млрд тонн нефти 600 месторождений экономически не выгодны для разработки. Объем нефти на этих убыточных месторождениях — 5,7 миллиарда тонн!

В январе 2019 года глава компании "Роснефть" Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о налоговых льготах для ряда месторождений в сумме 40-50 млрд рублей. Эти льготы Сечин попросил для Приобского месторождения, обосновав просьбу тем, что лишь 10% извлекаемой на нем субстанции – нефть, а остальные 90% – вода и прочие примеси.

Но чему удивляться? Ведь в отчете минприроды РФ "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2016-2017 гг." говорилось о том, что месторождения на Урале истощены более чем на 70%, а в Западной Сибири – более чем на 50%.

В свою очередь разработка перспективных месторождений на арктическом шельфе, таких как Южно-Приновоземельском, Поморском, Северо-Поморском-1, Северо-Поморском-2, Русском, Западно-Матвеевском, Восточно-Сибирском участках и Киринском газоконденсатном месторождении на шельфе Охотского моря, из-за отсутствия технологий и соответствующего финансирования остановлена.

Все это к чему? К тому, что по состоянию на сегодняшний день Россия не способна добывать чистую нефть в тех объемах, что тридцать лет назад, а нынешняя добыча сопряжена с очень высокой компонентой переработки. В свою очередь, разработка новых месторождений уже непосильна.

После этой важной вводной информации вернемся к вопросу ударов по НПЗ.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ

Работа дронов-камикадзе Сил обороны Украины по российским НПЗ можно разбить на три категории воздействия: экспорт, внутреннее потребление, контингент российских оккупационных войск в Украине.

Сразу после первых ударов можно было наблюдать сокращение экспортных поставок нефтепродуктов Россией. В январе 2024 года экспорт бензина и дизельного топлива из РФ сократился на 37% и 23% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Удары по НПЗ и сбой стабильной, системной работы предприятий нефтеперерабатывающего сектора РФ в значительной степени сказались на показателях экспорта нефтепродуктов. А он является одной из важнейших компонент пополнения бюджета России, направляемого в том числе и на финансирование войны против Украины.

В РФ внутренний потребитель только с февраля стал ощущать на себе влияние ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Это и не удивительно, поскольку в первую очередь и особенно остро такие атаки сказываются на экспорте, а уж затем на внутреннем потреблении. Ну а в последнюю очередь на себе это ощутит контингент российских оккупационных войск. Почему именно так? Все просто.

Российское руководство будет ограничивать экспорт, ущемлять внутреннего потребителя, но стараться максимально обеспечивать горюче-смазочными материалами свой контингент. То есть для поддержания уровня боеспособности войск руководство РФ будет жертвовать первой и второй категориями. Именно по этой причине путь к созданию дефицита для РОВ еще предстоит пройти, но когда мы его достигнем, Россия уже никак не сможет изменить ситуацию с пропорциональным обеспечением войск.

Просто для понимания, что такое обеспечение российского контингента ГСМ. Один среднестатистический танк за сутки активной работы потребляет в среднем до тонны топлива и 100 кг масла. В зоне боевых действий в Украине у РОВ находятся около трех тысяч танков. То есть только на обслуживание танковой компоненты в сутки оккупационным войскам необходимо до трех тысяч тонн топлива и 300 тыс. кг масла.

А теперь вспомним о компоненте боевых бронированных машин, САУ, РСЗО, автотранспорте, спецтехнике, средствах ПВО и т. д. Российский контингент в Украине по своей потребности скоро начнет пожирать первую и вторую категории.

Украинские дроны уже продемонстрировали, что тысяча километров вглубь территории РФ от границы для них не проблема, так что можно говорить, что практически 60-70% объектов нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора находятся в зоне нашего воздействия.

Но главное, что остальная часть нефтеперерабатывающего сектора, которая пока за пределами наших возможностей, никак не способна заменить ту, что будет работать со сбоями. То есть погружение России в энергетический кризис Украине осуществить намного легче, чем России провернуть аналогичный сценарий с Украиной.

Выводы

Россия всегда хвалилась тем, что она энергетическая "сверхдержава", но ее козырь оказался и ее ахиллесовой пятой. Удары по НПЗ в России приводят к непоправимым последствиям, нагромождающимся как снежный ком и охватывающим все больше и больше категорий.

Разумеется, наша цель – создать дефицит ГСМ для подразделений российских оккупационных войск на таком уровне, чтобы нечем было заправлять технику, но сначала следует "раздавить" экспорт и внутреннего потребителя РФ. Только после этого начнутся проблемы с ГСМ у контингента РОВ.

Если же нынешняя интенсивность и результативность ударов дронами-камикадзе по российским НПЗ не уменьшится, то можно ожидать серьезный топливный кризис в России уже в начале этого лета.