ОРДЛО превращается в 'бурятскую народную республику'

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ОРДЛО, как страшное существо из потустороннего мира, ярко описанное в повести Гоголя "Вий", пытается поднять ресницы, чтобы открыть глаза. Как-то не очень это выходит, потому что глаза этого "вия" залиплись от сладкой патоки лжи, которые на них щедро лила пропаганда. Не пишу русская, потому что это будет одностороннее определение. В 2014 году сладкие реки пропаганды текли из уст местных СМИ и местных властей.

Далее текст на языке оригинала

Навіть на шахтах на робочих зборах, бригадири на начальники змін починали з "вот станем частью россии и заживем".

Ця солодка мрія про "заживем", "все будет безплатно", "у богатых все заберут, а нам, бедным, все раздадут", "все будет здесь, как на россии и еще лучше" бентежила та заманювала у "народное ополчение", вела на фронт, знищувала родинні відносини.

Люди бігли на "синей птицей" мрії "пожить по-русски".

Ніхто не думав, як це. Ніхто не аналізував саме життя на росії, самих пересічних громадян, шахтарів, сталеварів, лікарів, сел, маленьких містечок, глибинки, бо усі мріяли жити, "как показывают в кино", "как в москве".

Аналіз життя росії будувався на російських серіалах та фільмах. Про армію росії брали інформацію з фільмів про війну, про спецназ, про боротьбу з терористами. Про деревні з фільмів про "селючка приехала покорять москву". Про соціальну сферу теж з фільмів "на россии все олигархи".

Тобто люди хотіли жити не у тій росії, що знаходилася в українському прикордонні й кожні вихідні перлася до нас на базар, щоб купити щось дешево й смачно, їхала в наші лікарні, до наших стоматологів та лікарів, бо на росії все дорого та неякісно, а в тій, яку їм показали у кіно. Дивні люди, не знаходите?

Але за цю мрію вбивали та вмирали. Ця мрія стала фундаментом війни, бо ж критична більшість створила інформаційний фон "путін введи", пішла до лав окупаційного війська, вбивала українців.

Кожен раз, коли я чую "забрать и поделить", я бачу оскаженілий натовп, котрий горлав "а что дала мне эта ваша Украина" й мріяв, як реалізує свої мрії за рахунок інших. Насправді, це дуже страшно. Це і є війна й смерть.

Що ж, нарід в своїй критичній більшості радо підтримав російську пропаганду, наративи, повернувся до своїх радянських налаштувань й створив "республіку". Все, як мріяв: "республіка" "народна" тільки для своїх, тобто для "народу". Для цього вигадали навіть такі терміни, як "новороссия", "русский Донбасс", та навіть вигадали "народ Донбасса".

А далі, як у улюбленому радянському мультфільмі "ми строили, строили и наконе построили". Що ж побудували "народи Донбасу", як й для кого, подивимося?

Десь з осені 2023 року в ОРДЛО почали тиражувати новину про щастя й здобуття "маленькой угольной швейцарии" – скоро почнуть у місті Свердловськ (Довжанськ), ОРЛО, будувати ново забудови, багатоповерхівки, сучасній комфортні для розселення містян.

Мовляв, буде від "республіки" іпотека з пільговим відсотком. Налітай, не скупись, покупай новопісь!

Нарід збудився на радощах. Звісно ж зарплати шахтарів ОРДЛО, які до війни були до 50 000 гривень, а зараз до 30 000 рублів, дозволять купити шикарну нову квартиру, вартістю десь понад 10 мільйонів рублів.

До речі, десь з 2018-го року вторинний ринок житла в ОРДЛО дуже ожив. Звісно ж за рахунок того, що квартири купують військові, або громадяни росії, які масово їдуть жити в ОРДЛО. Бо є робота, бо є світло, вода, газ. Більшість свої квартири на росії здає гастарбайтерам, й живе в ОРДЛО, знімаючи житло.

Нарід Донбасу дуже здивував цей факт, особливо, коли росіяни почали розповідати, що "бамбас, який дамбили 8 лет", виглядає краще ніж їх Ніжнєжопінськ.

Росіяни аж мліли: тепло, фруктів повно, фрукти ростуть по усьому місту, можна рвати безкоштовно, овочі дешеві, м’ясо дешеве, а ще можна піти в "администрацию" й дадуть безкоштовно гуманітарку, житло, когось посадять й заберуть те, що сподобалося. Рай!

То квартири у Свердловську наразі коштують більше ніж до війни. Ті, хто "наелся республіки", продають квартири та їдуть, кожен у своєму напрямку. Багато хто їде до бандерівців на Захід України, багато ще вірять росії, то їдуть у теплий Краснодарський край.

Житло таких, як я, ВПО, конфіскують й віддають безкоштовно російським військовим чи робітникам, яких сюди масово завозять з росії, бо через те, що ОРДЛО виконало свою місію й стало ресурсом війни, тобто тут перемололо критичну більшість чоловіків, є дефіцит робочої сили, яку поповнюють, завозячи людей з Башкирії, Тиви, Якутії та Бурятії.

Я неодноразово писала про це, бо це вже стала тенденція й завезене населення тільки зростає.

Вже луганчани сумно шуткують, що вони стали "бурятской народной республикой".

А що ви хотіли, – сміюся я, – росія, це російська федерація, в яку входять різні федеративні суб’єкти, правда, жодного суб’єкта з назвою "русская республіка" в цьому утворенні немає, тому мрія "пожить по-русски", це пожити у середині багатонаціональної спільноти, де є усі, окрім самих руських.

Але повернемося до ново забудов та іпотеки. Циатата з ОРДЛО, тільки переклала, можуть й самі, але ж принципи, то мені не важко: "Ми з’ясували для кого будуватимуть житло у Свердловську. Джерело з відділу кап будівництва адміністрації Свердловська повідомляє, що у кількох районах міста з’являться багатоповерхові будинки для мігрантів із Туви. Стверджується, що такий проект уже узгоджено. Зазвичай такі райони будуть кримінальними районами у місті, де регулярно відбуватимуться розбійні напади зґвалтування та вбивства. Чи варто говорити, з якою метою до нас у місто зачастили представники народу Туви. Мігранти іншого народу та культури викличуть великі проблеми у суспільстві".

Ой, та ви шо? На росії, до речі, сурово заборонено пресувати багатонаціональних росіян по багатонаціональній відзнаці. Ось днями суд присудив 7 років росіянину, який у метро намагався зняти нікаб з жінки, явної представниці багатонаціональних росіян. А ви там таке наговорюєте на "осовободителей".

Й на місці "народа Донбасса" я б обережніше з назвами. Бо "Тува" це образливо для громадян Тиви. 10 жовтня 1961 року автономну область перетворили в Тувинську АРСР, а в 1991 році — у сучасну Республіку Тува. Конституція РФ, прийнята 12 грудня 1993 року, державна мова "тивінська" "тыва язык". А місцеве населення дуже оберігає національні цінності, до яких відноситься національна культура, мова, релігія, національна кухня та костюм.

От "нарід Донбасу" не може надати докази того, що він "нарід" та "нація", бо ж в них відсутні національні цінності, до яких відноситься національна культура, мова, релігія, національна кухня та костюм.

Усі офіційні документи містять офіційну назву "Тива". За "Туву" можуть "пригостити" гостреньким, бо національна традиція для тувинців, носити при собі ніж.

А ще, до національних цінностей, за які можуть вбити та які оберігаються тивинцями, є релігія. А це – шаманізм чи буддизм традицій Махаяни.

Раніше Тива входила до складу Тюрьського каганату, це у часи, коли московія була московським улусом.

За антропологічним типом тивинці відносяться до монголоїдного центральноазіатського типу північноазіатської раси. Це я до чого, один нарід же, браття.

Тива є найнебезпечнішим регіоном росії у рейтингу якості життя, складеного "РІА-Рейтинг" за підсумками 2022 року. Столицю Тиви Кизил у 2020 році визнали найнебезпечнішим містом росії з найбільшою кількістю вбивств на душу населення.

Тива найбідніша з усіх суб’єктів федеративної росії. Така ситуація склалася у регіоні давно, можна сказати що це стійка ситуація, яка є незмінною з часів СРСРу, а за роки путінізму Тива взагалі дійшла до центру пекла. Але це не заважає населенню голосувати за путіна, та незмінного главу республіки Кара-оола.

Тива є лідером на росії за кількістю розбоїв та пограбувань на душу населення: 64,4 злочину на 100 тисяч жителів.

Ну, й щоб довго не описувати це дно, звідкіля в ОРДЛО масово звозять людей й ті реально щасливі, вихваляють владу путіна та владу "республік" за цей шанс пожити по-людськи, я приведу ще одну цитату:

… "– У Тиві вбивають просто через сварку, якесь нерозуміння між людьми, – каже Мишлявцев. – Це наслідок того, що тивинці не мають культури вживання алкогольних напоїв у місцях, де спостерігається тісне скупчення людей. Умовно, раніше ти сидиш у юрті, випив – кого це торкнеться? Дружина в крайньому випадку втече на сусідню гору, там переночує. До того ж традиційна тувинська горілка – слабоалкогольна, там сильно й не нап’єшся. Це зараз вони п’ють спирт, п’ють нарівні з росіянами, натомість п’яніють швидше.

Це все одно як вас ось закинь кудись у тайгу, ви там не зможете нормально жити, бо не пристосовані. Так само й тут: зібрали людей із юрт у міста, хай тут живуть. Адже раніше люди у Тиві збиралися великою кількістю лише на свята, коли саме дозволено було пити, битися. Але якісь конфліктні моменти могли врегулювати буддійські ченці, наприклад. Свята мали релігійний характер, ченців слухалися, була якась система. Пізніше – радянська система, яка досить жорстко все регулювала. Коли вона розпалася, то в цьому плані нічого не залишилося. Спирт залишився, скупчення людей залишилося, а норми поведінки розтанули".

Що ж, "нарід Донбасу" ти цього вартий.

Багато горілки, аморальність, деградація, девіантні норми поведінки, усе це рай для тивинців.

А щодо такої очікуваної пільгової іпотеки на новобудови, то "наріду Донбасі" на обличчя поклали путінський зашморганий носовичок: пільги будуть лише для громадян росії, які виявили бажання переїхати у "народную республіку", "нарід Донбасу", як захоче нову квартирку, буде платити по повній.

Знаєте, ось як поїхали у 2014-му на Донбас усі ці тивинці-буряти-башкири-якути, я почала монотонно вивчати їх край, побут, щоб зрозуміти чому.

Після перегляду кілька відео, після кількох матеріалів на сайті "Сибирь.Реалии" я зрозуміла чому.

Той, чистий, акуратний, промисловий, розвинутий Донбас, Луганська та Донецька області яким вони були на початок війни у 2014-му рокці, недосяжне, неосяжне, фантастичне життя для усих цих бурято-тивинців. Це "Марс" з "луноходами", це "Ілони Маски" у кожному дворі. А люди, які в цей час жили на Донбасі скиглили, як їм погано живеться й як вони хочуть пожити, як на росії.

Ось вам, росія. Бо ж Тива це частина росії. Як вам це життя? А вас зараз змішують з цим народом, вірніше заміщують. Й те, що не вибила на Донбасі пандемія, відсутність ліків, "нано-лікарі" з росії, вибють заселенці.

Бо вони побачать, як живуть зараз люди в ОРДЛО. Й це життя, яке вже самі люди в ОРДЛО вважають "скотским", для тувинців знову ж таки Рай.

Полюючи на квартири, житло, мріючи "забрать и поделить", тивинці просто знищать там усе живе й запанують, як "коренной народ Донбасса".

Напевно, це справжня ціль цього заселення та не просто так путін з усіх федеральних округів росії надав перевагу саме Тиви, щоб знищити людей на Донбасі.

Цитата: "Видавець кизильської газети "Ризик" Сергій Конвіз вважає, що головна причина високого рівня злочинності – соціальна невлаштованість: люди живуть бідно, тому й втрачати їм нема чого.

– Щойно звечоріло, люди сидять удома. Вони нікуди не ходять, не вештаються. Якщо в гостях і треба додому – викликають таксі, навіть якщо до будинку два квартали. Зарізати можуть легко, без причини. Не тому, що ти руський, молодий чи старий. Просто заріжуть. Та й таксі не те щоб завжди рятує. Бувало таке, що людина заходить у під’їзд, а там п’яний з ножем. Пирне, і все. Причина такої агресії в тому, що Тива – найбідніший регіон росії. Проблема у бідності. Багато людей легко йдуть на злочини, бо їм за великим рахунком нічого втрачати. Часто немає сім’ї, немає роботи, квартири, машини тощо. Але якщо розібратися, хто замовляє кримінальну музику у Кизилі? Ті, що приїхали з районів. Їх і міські не люблять, тому що приїжджають, як правило, без професії, без знання російської мови. А якщо навіть є професія, їх все одно називають "районні", – каже Конвіз".

З 1 квітня влада Кизила має намір розпочати знесення приватних будинків у районі Супутника. Саме цих людей й будуть вивозити на Донбас.

Їм буде найлегше пристосуватися до умов вугільного Донбасу, бо це місце теж опалюється вуглем. По всьому Кизилові літає вугільна сажа, на Супутнику взагалі з пічних труб попіл летить пластівцями.

Ці будинки на південно-західній околиці міста, побудовані за найдешевшою каркасною технологією, зводилися поспіхом, як традиційні для росії "потемкинские деревни" з гімна та палок. Частину будинків визнали самовільними спорудами, тож у грудні 2020-го пристави прийшли зносити будівлі за рішенням суду.

У людей не було ніякого шансу, тому вони мітингували й буди засмучені. Зараз щасливі. Бо ж путін їх врятував й переселив у чарівний багатий, теплий край, де можна брати усе, що заманеться й тобі за це нічого не буде.

Ось днями одне таке "понаехавшее" у військовій формі, з вузьким розрізом очей й з понтами вище даху, розпочало виховувати "нарід Донбасу", бо ж воно за них воює. Виховання, яке відбулося у ресторані "Наташа" у місті Свердловськ, ОРЛО, закінчилося вбивством юнака та пораненням кількох осіб.

"Освободитель" наніс 18-річному хлопцеві 15 ножових поранень, від яких той помер. Ще кілька людей з пораненнями було госпіталізовано.

Звісно ніякої кримінальної справи чи затримання "освободителя" не було.

У місті давно зросла кількість вбивств, викрадень людей, зґвалтувань та ДТП, бо ж усюди "освободители". Тива приїхала, зустрічай Донбас "руський мир"!

Коли донбаський "вій" зрештою розкриє свої очі, розліпить вії, бо ж кров’ю змиє з них отой солодкий "мед" російської пропаганди, буде вже пізно. Бо саме в цей момент тивинсько-бурятський гопник переріже тому "вію" горлянку.

Що ж, "я тебе породив, я тебе і вб’ю", – саме так можна закінчити цю розповідь, знову процитувавши шановного українського письменника Миколу Васильовича Гоголя. Саме так росія може сміливо сказати оцим мертвонародженим "республікам".

Не в тему, але напишу, щоб захистити Миколу Васильйовича від зросійщення: повість "Вій" він написав у сусідньому зі мною селі, коли жив у гостях на Черкащині, у цьому селі є церква, яка надихнула Гоголя, й могила Панночки, й сама легенда про "Вія". Можливо тому захотілося провести цю асоціацію. Бо насправді "вій", це не дуже потойбічне, це те, що живе в нас, небажання бачити світ й правду цього світу. Наша духовна сліпота, яка завжди знищує, як носія цієї сліпоти так й навколишній світ.

Саме росія зробила усе для зменшення населення Луганської та Донецької областей та заміщення його засланцями з російської криміногенної, деструктивної, девіантної, деградуючої глибинки. Саме цей факт вперто не хочуть визнавати мешканці ОРДЛО ідеалізуючи свого вбивцю.

Так виглядає геноцид. А ще, я хочу нагадати мешканцям ОРДЛО, в їх критичній більшості, що колись вони смачно ржали над жартом про "сеньора-голодомора", заперечували провину росії у геноциді українців, заперечували факт Голодомору. Історія не прощає такого відношення до себе. Тому раз за разом змушує проживати те, що люди заперечують, щоб вони усе це відчули на своїй шкірі.

Ну, а нам ця новина для роздумів, чи не прийшов час для прийняття законів щодо ОРДЛО, роздумів над тим, як виселяти оцих заселенців, бо ж вірити у те, що при наступі ЗСУ ось цей непотріб побіжить назад до Тиви, це, як вірити у рожевих однорогів.

Вони прижилися, їм там гарно, вони вважають це своїм. Вони будуть за "своє" вбивати!

Те, що заселення йде за планом та знищення "наріду Донбасу" вже не за горами, вказують не тільки факт забудови й роздачі квартир, а й приїзд шамана з Тиви у місто Свердловськ, введення лами-сохея у "адміністрацію" міста, заміну 40% чиновників місцевої "адміністрації" на чиновників з Тиви, заміна місцевих вчителів на вчителів з Тиви, які дуже погано знають російську й дратуються через те, що діти з них сміються.

В цьому році у Свердловську буде свято нового року за тувинським буддистським календарем, святкове камлання шамана та виступ буддистського лами-сохея. Масляна вже під питанням, бо це порушує спокій предків.

Дуже цікаво дивитися, як заграють, як підлещуються до тувинців місцеві чиновники та мешканці, а особливий треш, це обійми священників московського патріархату з шаманом з Тиви.