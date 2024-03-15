По какой схеме Кремль закроет проект 'путин'

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Кремль вдруг разрешил Госдуме принять 11 марта к рассмотрению идею-фикс затулина и цекова об отмене решения Верховного совета СССР о возврате Крыма Украине в 1954 г. Десять лет отказывал, но теперь почему-то разрешил попытку номер два.

Первую попытку отменить прошлое сделал в 1993 г. Верховный суд РФ. Взял и отменил решение 1954 г. Украина пожаловалась на это в Совбез ООН и там приняли резолюцию, осуждающую происки Москвы. Представитель РФ при голосовании воздержался. Москве тогда было не до войны с Украиной, поскольку она воевала с Ичкерией-Чечнёй, Ельцин воевал с Думой, коммунисты мечтали вернуть власть, а Татарстан и Большая Уральская республика Эдуарда Росселя требовали от Ельцина больше суверенитета. Вместо войны с Украиной Ельцину пришлось в 1993 г. расстрелять здание Госдумы, уволить Росселя, объявить все акты, принятые Большой Уральской республикой незаконными, а в 1994 г. бомбить Грозный. Ни одно арабское и мусульманское государство не признало Ичкерию-Чечню, а агрессивное НАТО снабжало РФ "ножками Буша", которого в январе 1993 г. сменил демократ Билл Клинтон. Однако, это изменение никак не отразилось на куриных окорочка.

В декабре 2014 г. глава верхней палаты матвиенко, в девичестве Валька-стакан, вновь предложила Госдуме подумать над отменой решения 1954 г. Так как она сформулировала это в устной, а не в письменной форме, то Госдума думать не стала. Затулин, который всегда говорил, прошлое надо отменять, а не думать, и на этот раз не получил "зелёный свет". Кремль тогда адресовал пассаж матвиенко не Госдуме, а Украине, чтобы припугнуть и показать – он может легко менять прошлое, пусть и не столь размашисто как Фоменко с Носовским в их "новой хронологии".

С 2015 г. идею отменить решение 1954 г. на расеи заслонила идея отменить Украину как таковую и тогда не надо отменять передачу ей Крыма. Но не смогли найти, что именно надо в прошлом изменить, чтобы отменить Украину, а отменять договор 1922 г. о создании СССР не решились. В 2023 г. призыв отменить решение 1954 г. вновь стали вталкивать в медийное пространство, но Кремль по-прежнему указаний Госдуме не давал. Затулин в этом году ещё 19 февраля взывал, что надо отменять, но Кремль только 11 марта приказал почему-то принять это к рассмотрению.

Почему, – станет понято, если поместить решение Кремля в контекст действий, идущих по организации переговоров между Украиной и РФ. В Стамбуле 8 марта прошли две встречи по этой теме. Одна между Зеленским и Эрдоганом, и другая между главой Госдепа Энтони Блинкеным и Хаканом Фиданом, главой МИД Турции. В субботу 9 марта вышло интервью Папы римского, записанное в феврале, которое вызвало негативную реакцию. После этого в понедельник 11 марта Кремль дал команду Госдуме зарегистрировать идею затулина и цекова об изменении прошлого, так как убедился, дело идёт к переговорам и выводу оккупационных войск РФ, и решал создать себе какую-то юридическую почву для торговли за Крым. Никакого иного смысла это не имеет. В развитие темы переговоров песков 12 марта даже пожаловался, что он вместе с НАТО не видит пока ни де-факто, ни де-юре готовности Украины к ним.

Жалоба пескова на Украину адресована Столтенбергу и носит ритуальный характер. Песков знает, что однозначное условие начала переговоров – ликвидация бренда "путин". Пока оно не будет выполнено, они не начнутся. Поэтому Макрон отложил визит в Киев на после 17 марта, поскольку если "путин" исчезает, то это один разговор, если остаётся, то совсем другой. Вдобавок, Макрон на днях намерен объявить об автономии Корсики в назидание Москве, поэтому не до поездки к Киев. Так что, "мяч" на поле Москвы и в какие ворота она отправит его 17 марта зависит только от неё.

На этом фоне "путин" 13 марта вяло говорил тому самому киселёву, что войска НАТО уже есть в Украине в качестве советников и волонтёров, и если появятся "официальные подразделения", как он выразился, то это не отразится на фронте. "Путину" явно уже всё равно, появятся или не появятся. Его даже мысль о ядерной войне перестала возбуждать, и он лишь заверил, что такого оружия у РФ больше всех на планете. Похоже на последнюю гастроль артиста на рашаТВ.

Если это так, то понятно, почему министерство шойгу вяло реагирует на появление в Белгородском и Курском субъектах бойцов русского Корпуса и Легиона с Сибирским батальоном. Шойгу уже тоже всё равно или пофиг, а их появление можно рассматривать как часть агиткампании за Даванково, стартовавшей в соцсетях.

"Путин" в беседе с киселёвым о перспективах входа войск НАТО в Украину заверил, что украинцы сразу перебью поляков, чем поставил в неловкое положение рашистских пропагандистов, которые в 2023 г. рассказывали, что в Украине с ними воюют поляки, так как украинцы почти закончились. Киселёв за пропагандистов не вступился, ему тоже уже всё пофиг, кроме его виноградников в Крыму. Он хочет побыстрее распродать запасы вина и требует ограничить в РФ продажи импортного вина и ввести на него 200% пошлину.

Но не пофигу лукашенке, он напрягся и ждёт поляков в Беларуси, а не в Украине из-за чего с понедельника начал военные манёвры и сверку списков военнообязанных. У него в тюрьме сидит поляк Анджей Почобут, которого он не освободил по просьбе правительства Моравецкого. Правительству Туска из-за фермеров пока не до Почобута, но после выборов 7 апреля оно начнёт задавать лукашенко вопросы о нём и других политзаключённых.

Поэтому, какой совместный поход лукашистов и рашистов на Киев. Американское издание Newsweek наградило 5 марта Анджея Почобута как журналиста премией Тересы Тораньской в номинации "Фигура десятилетия". Лукашенко подумал и с 11 марта начал военные манёвры. В 2023 г. лукашенко приговорил Почобута к 8 годам колонии строго режима, но предложил правительству Моравецкого обменять его на всё заграничное беларусское правительство во главе с Павлом Латушко. Поляки отказались и сочли себя оскорблёнными. Освобождение Почобута могло стать крупным плюсом для партии "ПиС" осенью перед выборами. Лукашенко лишил "ПиС" этого и теперь имеет двухпартийное единство в Польше по отношению к себе и готовность немцев поддержать в этом поляков.

Сейчас перестрелка на беларусско-украинской границе мгновенно избавит Шольца от колебаний по поводу "Тауэрсов". Если она произойдёт на беларусско-польской границе, то даже в кремле вряд ли однозначно скажут, чем это может закончится. После снятия бренда "путин", что является условием начала переговоров, положение лукашенко станет совсем неопределённым.

Вопреки жалобам пескова на Украину главе НАТО, Зеленский выказал готовность к переговорам ещё когда направил Безуглую против Залужного, а закон о мобилизации в Верховную Раду и большое наступление трансформировалось в маленькое отступление из Авдеевки. Наступления до 2025 г. уже никто не обещает, только земляные работы. После лозунгов о миллиарде деревьев и миллионе дронов не хватает только призыва выкопать сто тысяч траншей, но это был бы уже полный маоизм.

Условное НАТО тоже демонстрировало готовность к переговорам, придерживая деньги и снаряды. Лёд тронулся 8 марта в Стамбуле, когда Турцию обозначили Москве как самую реальную площадку для переговоров. Впускать московитов в Европу даже на переговоры брезгуют. В качестве альтернативы 9 марта предложили Ватикан как вторую площадку на выбор. Поэтому и появилось интервью Папы римского о белом флаге переговоров.

Папа римский всё правильно сказал, – белый флаг появляется в двух случаях – при капитуляции или с ним выходят парламентёры для переговоров. Именно второе он и имел в виду, на что 12 марта указал кардинал Пьетро Паролин, стремясь сбить растущую волну негативных трактовок. Это было очевидно и без уточнений кардинала. Просто многие решили ещё раз поколебать авторитет Папы, а протестанты не упустили возможность напомнить, они уже 500 лет говорят, что папство это пережиток прошлого и ошибка в оргструктуре церкви.

Но маловероятно, что Москва согласится на Ватикан в качестве места переговоров. Она объявила украинцев не только неонацистами, но и передовым отрядом сатанистов Запада. Поэтому переговоры в Ватикане будут означать, либо украинцы не сатанисты, либо Папа римский сатанист. Москва в очередной раз оказалась жертвой собственных измышлений и ей придётся выбрать Турцию. Эрдоган 12 марта заявил, что будет ждать президента РФ в Стамбуле для переговоров после 31 марта, когда в Турции пройдут региональные выборы. Подразумевается, что это будет не "путин" и его не придётся арестовывать.

Эрдоган был великолепен, когда сказал, что это его последние выборы. Этим он сбил накал предвыборных страстей, убил Екатерину Шульман и всю российскую политологию, долго внушавших, что Турция тоже автократия, и вежливо намекнул кремлёвцам – пора снимать бренд "путин".

Разрешение Верховного суда баллотироваться Трампу и "великий вторник" 5 марта, снявший проблему Трамп или Хейли, прояснил ситуацию для администрации Байден по внутренним вопросам, привязанным ею к российско-украинской войне. После этого она подсуетилась и без всякого разрешения Конгресса выделила 12 марта 300 млн. долларов Украине на военные расходы и решила отрыть нам военный кредит. Такого крупного транша не было даже в 2023 г. Бухгалтера Белого дома продемонстрировали несколько способов обойти действующее законодательство в интересах "Здравого смысла", как называлась брошюра Томаса Пейна, ставшая манифестом Американской революции в XVIII в. Если в США когда-нибудь случится новая революция, то её, вероятно, назовут антиюридической.

Возобновление Байденом финансирования ВСУ можно считать сигналом Кремлю перед выборами, чтобы правильно вложили бюллетени. Таким же, как и предвыборная агитация дронами на нефтебазах и других предприятиях. В соцсетях даже появился призыв, чтобы дроны посетили "ямальский крест" вблизи Сургута, где сходятся 17 трубопроводов. Если иранские дроны у хуситов летали на 1700 км до Израиля, то украинские тоже могут не ограничивать себя Белгородом и Курском. В мировом военторге есть продукция не только из Ирана. Масштабы агитации дронами настолько впечатляют, что Буданов, вошедший в амплуа Арестовича, вынужден делиться славой с СБУ.

В этом контексте остаётся только один вопрос: по какой схеме кремль будет закрывать бренд "путин".