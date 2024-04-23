Почему Украине не подходит ''Железный купол'': есть эффективнее альтернатива

После того как комбинированный удар Ирана по Израилю, ставший самой масштабной ракетной атакой за всю историю конфронтации этих стран, был успешно отражен с минимальным вредом, многие заговорили о том, что Украине необходима такая же система ПВО. Казалось бы, какие еще нужны доказательства в подтверждение работающей схемы израильской противовоздушной обороны? Однако в действительности все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Дело не только в "Железном куполе"

В ночь с 13 на 14 апреля иранские силы запустили по Израилю от 400 до 500 воздушных средств поражения, среди которых были разнообразные типы дронов-камикадзе, в частности Shahed-136, крылатые ракеты типа "Фава", баллистические ракеты типа "Эмад" и т. д.

Результат превзошел все ожидания: показатель сбитых средств поражения составил 99%. С учетом массовости, разнообразия номенклатуры и алгоритмов перехвата прорвать ПВО Израиля иранским ракетам не удалось, а ущерб был сведен к минимуму.

На фоне такой высокой результативности отражения масштабных угроз в информационной среде опять заговорили о ЗРК "Железный купол" и в целом о необходимости перенять у израильтян их концепцию построения эшелонированной ПВО.

Идея весьма занимательная, но, к сожалению, есть несколько нюансов, которые делают ее несостоятельной. И сразу хочу отметить, что речь идет не о несостоятельности идеи получения отдельных типов ЗРК, того же "Железного купола", а о самой концепции построения системы ПВО по израильскому образу и подобию.

Нюанс первый – Израиль не "один на один"

В контексте успешного отражения удара по Израилю несправедливо говорить только об израильской ПВО, стоявшей на страже воздушного пространства. Следует вспомнить и о тех союзнических силах, которые вместе с израильтянами отражали этот удар.

А это комплексная поддержка ВВС США, ВВС и ВМС Франции, ВВС Великобритании, работа ВВС Иордании по объектам в ее воздушном пространстве, а также разведывательная поддержка ОАЭ и Саудовской Аравии.

Таким образом, Израиль не был один на один с угрозой, исходящей от Ирана, это был комплексный подход союзников к отражению удара.

Нюанс второй – площадь Израиля

Она составляет чуть более 22 тыс. км². Для лучшего понимания: территория временно оккупированного полуострова Крым – 27 тыс. км².

Такая площадь позволяет создать более плотное, насыщенное эшелонирование с покрытием значительно большей площади страны компонентой большого, среднего и малого радиуса действия. А чем плотнее и насыщеннее эшелонирование, тем сложнее прорвать такую ПВО.

Чтобы создать идеальное покрытие страны зонтиком безопасности противовоздушной обороны, Израилю нужно гораздо меньше компонентов каждого эшелона, нежели Украине для реализации аналогичной концепции.

Нюанс третий – расстояния

И в заключение о третьем преимуществе Израиля – расстоянии до страны-агрессора Ирана. А это ни много ни мало почти тысяча километров по прямой!

С такими расстояниями оповещение о любой угрозе со стороны Ирана поступает заранее. Время подлета дронов-камикадзе может занять 7-8 часов, дозвуковой крылатой ракеты – более часа, баллистической ракеты – в среднем 30 минут. За это время можно не только оповестить население об опасности, но и привести все силы в полную боевую готовность, поднять в воздух авиацию и быть во всеоружии, чтобы сбивать вражеские объекты.

У Украины такой роскоши попросту нет. Время подлета баллистики до Харькова – считаные секунды, до Одессы – считаные минуты. Дрон-камикадзе преодолевает расстояние от границы с Россией до Харькова за 8-10 минут, до Одессы – за полтора часа, но поскольку они идут на низких высотах над морем, то зафиксировать их можно только на подлете к городу.

Конечно, для глубокого тыла Украины, центральных либо западных областей, можно рассматривать данную концепцию, но повторюсь: среднестатистическая область в Украине площадью как сам Израиль.

Выводы

Израильская ПВО сработала на отлично в вопросе отражения иранского удара. Но такая концепция построения противовоздушной обороны отлично работает в Израиле ввиду его небольшой площади, большого расстояния от страны-агрессора и благодаря помощи союзников. Однако если убрать любой из этих факторов, каков бы был результат?

Аналогичный вопрос и относительно аспекта частоты таких массированных ударов. Если бы Иран сделал ставку на их системность, например каждые два-три дня, надолго бы Израилю и союзникам хватило ресурса держать высокий показатель эффективности на постоянном уровне?

В Украине на сегодняшний день создана одна из лучших эшелонированных ПВО в Европе, и размещается она в Киеве. Такая концепция, как мы видим, даже при близости границы с Россией и отсутствии прямой поддержки союзников в отражении ракетных атак работает с очень высоким КПД. Такую концепцию, идеально подходящую для украинских условий, и следует внедрять в других городах (с учетом их специфики) – в той же Одессе, в том же Харькове.

Ну а израильская концепция, при всей ее высокой эффективности, эффективна для Израиля, но не для Украины.