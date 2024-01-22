Пора Украине и Западу воспользоваться слабостью Путина

Нынешняя российская армия состоит главным образом из недостаточно подготовленных людей. Вовлеченных в боевые действия после того, как их лучшие солдаты, в основном были убиты или ранены почти за 2 года боев в Украине. Россия теряет свои экономические, политические и военные силы и посылает сигналы слабости. Нужно только их расшифровать. Ведь все это – плюс народные протесты в Башкортостане, становится началом процесса потери управляемости Путиным регионами Российской Федерации.

А это очень опасно для Москвы. Ведь когда одновременно начнутся восстания еще в 7 или 10 национальных автономиях РФ, Кремль не сможет их все подавить. Никаких сил Росгвардии, ОМОНа или полиции просто не хватит для наведения "путинского порядка" по всей России. В этом случае нужна синхронизация действий между всеми силами, которые заинтересованы в том, чтобы режим Путина наконец-то рухнул.

Что Россия не может выиграть войну, поняли даже приглашенные эксперты на телешоу Скабеевой и Соловьева. А один из основных идеологов русского мира, директор Института диаспоры и интеграции Константин Затулин, вообще в последнее время как-то погас, и начал публично признавать, что захватить всю Украину Москве не удастся.

Трон под российским диктатором уже начал шататься. Однако московская элита будет очень осторожна в поддержке любого, кто выступает против Путина. Ведь с самого начала своего президентства он заключил с ними очень выгодные сделки. Они неуклонно выполняют все его указания, а за это получают огромные финансовые вознаграждения, имения и другие преференции.

Российский истеблишмент обязан Путину своим богатством и роскошным образом жизни. Никто другой на политической сцене не сможет им гарантировать сохранение всех этих дивидендов, которые дает им власть на местах и поддержка узурпатора. А появление нового лидера Российской Федерации приведет к опасному противостоянию между разными политическими и экономическими кланами, что угрожает сохранению их образа жизни и благополучию ихних семей.

Начало национального кризиса доверия в России способно нарушить это бизнес-соглашение, заключенное в свое время между российскими олигархами-преступниками и Путиным. Если они начнут открытую войну друг с другом, то сиюминутно все преимущества этого своеобразного коллективного договора между теми, кто вместе с Путиным приватизировал Российскую Федерацию в свою пользу, сразу же исчезнут.

Корпоративный номенклатурно-бюрократический спрут, который вместе с Кремлем продавал российскому населению "стабильность" в обмен на повиновение, уже не может выполнять свои обязательства перед теми, кого он обокрал, прикрываясь интересами государства и вымышленными угрозами со стороны Украины, Америки и НАТО.

Теперь складывается ситуация, при которой олигархический гигант и вся его пропагандистская телевизионная обслуга уже не смогут так цинично манипулировать нагнетанием страха в обществе. Ведь постепенное возвращение к уровню жизни начала 90-х годов прошлого века станет для большинства россиян тем социально-экономическим водоразделом, когда терять им уже будет нечего.

Население Московщины, которому промыли мозги, чтобы они уважали "царя" Путина и его "бояр-олигархов", увидев, что система власти, выстроенная в России с 2000 года, внезапно начала рушиться, вряд ли будет думать о необходимости ее защиты и сохранения. А скорее, как выжить самим во время наступления темных времен смуты, которая уже стоит на пороге неудачного государства, пока еще называющегося Россией.

Диктатор хотел любой ценой войти в мировую историю, как политик высокого ранга, которому удалось возродить СССР. Теперь же он войдет в нее с заднего хода, как особа, которая развалила, благодаря своим непомерным геополитическим амбициям, Российскую Федерацию.

Если бы Путин не полез "освобождать" Украину от украинцев, то Россия до сих пор была бы в G8, могла успешно торговать нефтью и газом с Европой, налаживать оживленную торговлю со многими другими странами мира, включая Украину, Соединенные Штаты, Японию и Великобританию.

Очевидно, что после проигрыша России в войне с Украиной, слово "путин" войдет в словари народов мира, как термин, определяющий политика, необдуманно пытавшегося взять геополитический реванш, не имея для этого соответствующих ресурсов, технологий и военных средств. И который потерпел полный крах.

Речь идет не только о крахе руководства Путина и его партии "Единая Россия", речь идет о крахе всей российской системы власти. Потому что путинский режим, завладев всеми инструментами, которыми Кремль располагает для поддержки собственного правительства, замкнул все на себя. До поры до времени это срабатывало. Однако в случае взлома нескольких цепочек в отлаженном механизме передачи команд власти на места, система начнет резко буксовать, и исправить в авральном режиме в Москве ничего не смогут.

Нетрудно увидеть, что, начав крупномасштабную войну в Украине, Путин доводит российскую экономику до банкротства. Отправляя все новые и новые толпы плохо подготовленных рекрутов в "мясорубку войны", в которую они не верят, деспоту удалось разорвать связь России с остальным миром. И вряд ли это можно записать до достижений кремлевцев.

Дефицит товаров и услуг в РФ растет с каждым днем, а финансовая безопасность любого из россиян, держащих свои сбережения в рублях, уменьшается по мере девальвации российской "валюты".

Ситуация складывается так, что в будущем Путину не поможет даже то, что он окружает себя тысячами сотрудников службы безопасности. И не для того, чтобы оградить себя от украинцев, а от собственного народа. А непродолжительное восстание Пригожина в 2023 году показало, что недоверие к администрации действующего президента и военным достигает наивысшего уровня, и что существуют серьезные сомнения в его способности выжить на этом посту.

Используя армию своих штатных пропагандистов, тирану более двух десятилетий удавалось демонстрировать российскому населению альтернативную реальность. Но это не могло продолжаться до бесконечности. Что не учли идеологи путинизма, когда создавали систему, которая, как им казалось, закладывается на тысячелетие.

Путин допустил ошибку, оказавшуюся такой же роковой, как и присоединение России к Первой мировой войне. После того, как российские террористические войска почти 8 лет оккупировали часть украинского Донбасса и Крым, он поверил, что способен одержать скорую победу над всей Украиной. Высшее российское руководство так увлеклось созданным самими россиянами мифом о своей непобедимости, что поверило в то, чего на самом деле никогда не существовало.

Формула победы оказалась на проверку формулой провала, а виденье Путиным положения, в котором они оказались, ошибочным. Ведь дефективная структура управления в Российской Федерации – бестолковая везде, и армия не может быть здесь исключением. Готовность военных исполнять любые преступные приказы политического руководства, завела высший российский генералитет в патовую ситуацию. Они уже поняли, что неспособны победить в российско-украинской войне, но еще окончательно не созрели до того, что Путина нужно свергнуть в верхушки пирамиды власти. Ведь сейчас это уже в их стратегических интересах.

Пока в Кремле не перестанут пытаться продавать россиянам полную чушь, что это весь Запад объединился против нас, а мы "силы добра", вместе со своими ближайшими союзниками из Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы и Китая, боремся за "новый справедливый мировой порядок", они будут обречены повторять свои неудачи снова и снова. Все попытки возродить новую российскую империю, оккупировав территории, которые когда-то захватил Советский Союз, с самого начала были провальными.

Поэтому истеблишменту России необходимо изменить свое имперское мышление не меньше, чем заменить Путина. Веру российской элиты в силу Путина расшатывают и неудачи на фронтах войны. Ведь они создают долгосрочные политические проблемы для страны, зависящей от воли якобы "крутого парня", в итоге оказавшимся геополитическим неудачником. Который уже давно перестал олицетворять собой силу и стабильность.

Распад Советского Союза был "российской весной". Это длилось не дольше президентства Бориса Ельцина. Ельцин передал президентство Путину, а тот одурев от безграничности своей власти над населением Российской Федерации, и представив себя владыкой мира, решил нагнуть этот мир под себя. Началом реализации этих намерений и стало вторжение России в Украину.

Путинский план абсолютно ясен: либо контролировать всю Украину, либо уничтожить ее. Он не остановится, пока его не ликвидируют, он не умрет сам, его силой не отстранят от президентской должности или он не достигнет своей цели. Диктаторы не отступают просто так, и это хорошо известно с истории. Время покажет, сможет ли ослабленный Путин выжить в Кремле.

Сейчас баланс сил в кремлевской коалиции Путина меняется гораздо быстрее, чем за все время его нахождения у власти. Чем слабее стают позиции диктатора, тем сильнее позиции тех, кто находится ближе всего к его имперскому трону.

Коллективный Путин превращается сегодня в весомый фактор российской политики. Что, конечно, не уменьшает деспотическую составляющую современной кремлевской власти. Тиран ослаб и стал зависим от представителей высшей номенклатуры и генералов. Униженный невозможностью захватить всю Украину и поддержкой украинцев Западом, он не имеет другого выбора, как принимать главные решения путем консенсуса.

Однако Путин совершил уже так много стратегических и тактических ошибок, что на его фоне даже бывшие малообразованные правители России выглядят чуть ли не интеллектуалами.

Пора Украине и Западу воспользоваться этой слабостью узурпатора. Ведь все очевиднее становится то, что не все в его ближайшем окружении желают нести вместе с ним ответственность за все те преступления и ужасы, которые он натворил в Украине.

Один из возможных вариантов – это генералам повторить опыт отстранения от власти румынского диктатора Николае Чаушеску. И этой возможностью российским военным следовало бы воспользоваться, пока она существует…

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