'Путин' просит Германию и Украину открыть газовый вентиль

БЛОГ

ИСТОЧНИК

Существо с лицом "путина" 18 февраля в разговоре с журналистом Павлом зарубиным попросило Германию открыть вентиль на уцелевшей нитке "Северного потока – 2" и Украину на газовой трубе из Луганска в Ужгород. Попросило в обычной наглой расейской манере. Попросило из-за провала "разворота на восток" и подготовки к закрытию бренда "путин" вслед за брендом "Навальный".

Впрочем, после выборов восстановление бренда "Навальный" вполне возможно и его тело не просто так потерялось. Можно сказать, что Навального вывели в резерв. Срок поиска тела Навального, который по инструкциям отведен Следкому, истечёт как раз 17 или 18 марта, смотря какой момент брать за точку отсчёта. Воскрешение Навального после дня голосования за "путина" вполне возможно, вопрос лишь в том, насколько оно нужно Кремлю. Плюсов для Кремля от воскрешения Навального вроде как меньше, чем минусов, а США и ЕС на воскрешении настаивать не будут.

С газом для Кремля всё гораздо сложнее, чем с Навальным, поскольку 31 декабря 2024 г. истечёт контракт на его транзит через Украину. Продление контракта маловероятно в текущей ситуации, так как это станет двойным ударом по имиджу "Слуги народа". Не только в Украине, но и вне её. Тогда не только Орбан сможет презрительно сказать, какие новые санкции, если вы прокачиваете газ из РФ.

Поэтому Кремлю надо либо пробовать изменить ситуацию глобально, а для этого надо снимать бренд "путин" и сворачивать войну, либо готовиться жить в условиях исполнения заветной расейской мечты – отказа от продажи газа Украине и от транзита газа через неё. Мечта обещает исполниться через десять месяцев в полном объёме, к этому все готовятся, но именно это и пугает Кремль.

Украинская ГТС за прокачку получает в год около 800 млн. долларов. Из них прибыль – 150-200 млн., остальное покрытие физических затрат. "Газпром" от продаж 40 млрд. кубов через Украину получает около 8 млрд. долларов в год. Прекращение транзита – это для Москвы не только потеря 8 млрд. в валюте, но и 40 млрд. кубов газа, которые на восток не перекинешь.

Еврокомиссия ещё в декабре предупредила Австрию, Венгрию, Италию и Словакию, что им следует готовиться к отказу в 2025 г. от газа из РФ, а Украина эту зиму должна была пройти на газе собственной добычи. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал 25 января зондаж, может Украина продлит контракт с РФ. В результате Денис Шмыгаль пригласил Фицо в Ужгород на 29 января для переговоров, куда в этот день также прибыли глава МИД Венгрии Сийярто, глава Офиса Ермак, сопровождающий его Кулеба и вице-премьерка по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Всех в Украине впечатлило фото с переговоров Ермака с Сийярто, но более важный результат встреч в Ужгороде – то, что Фицо перестал спрашивать о газовом контракте и заверил о полной поддержке вступления Украины в ЕС. Орбан и не спрашивал, а ещё с осени 2022 г. стал суетиться и искать новых поставщиков газа, попутно жалуясь, если бы Хорватия была частью Венгрии, то он нашёл бы их быстрей. В итоге Орбан нашёл Алиева и Эрдогана.

Вскоре после встречи в Ужгороде министерство энергетики Австрии разослало газовым компаниям страны директиву о подготовке к жизни без газа РФ. Самая крупная компания OMV рапортовала, что она готова, но просит у министерства юридическое решение об этом. Министерство, в свою очередь, попросило у канцлера политическое решение для оформления юридического решения. Если в Австрии готовятся к прекращению транзита из Украины, то всё очень серьёзно.

Настолько серьёзно, что тираспольская бизнес-группа "Шериф" заявила 25 января о желании начать переговоры с правительством Молдовы. Если транзит прекратится, то Приднестровье останется не только без газа, но и без света. Затем Молдова потроллила Москву и заявила 1 февраля, что после окончания отопительного сезона может изучить вариант покупки газа у "Газпрома", если цена будет приемлемой. Впервые за 30 лет не "Газпром", а Молдова назначает цену. Молдова покупала у него мало газа – около 2 млрд. кубов, и эту зиму без неё "Газпром" пережил, но перспектива капитуляции без единого выстрела "республики" в Тирасполе очень напрягает Кремль. У Кремля есть надежда, что осенью Мая Санду может быть не выиграет президентские выборы, но для этого ему надо очень напрячь свою агентуру в Молдове и для надёжности вернуть ей Приднестровье.

Но и в случае получения промосковского президента в Молдове всё очень туманно для Кремля. Москва своих президентов в Молдове ставила не раз, но сложно сказать, какой реальный профит она с этого имела. Даже Воронин и Додон не платили за газ, сжигаемый в Тирасполе, а "Газпром" делал им скидки. Москва для удушения демократии и свободы в Молдове последовательно отказывалась от её вин, фруктов и табака. Уже отказываться не от чего, а от газа из РФ молдаване в 2023 г. отказались сами.

Итог политики Москвы – реальных связей с Молдовой нет, есть лишь их симулякр, а Приднестровье медленно, но уверенно идёт к самоликвидации по образцу экс-государства "Арцах". В январе 2025 г. Москва после прекращения транзита газа через Украину будет окончательно поставлена перед двумя самоликвидациями – "ПМР" и "Газпрома". Причём самоликвидация "ПМР" по факту начнётся ещё до Нового года, а 1 января 2025 г. будет назначено официальной датой закрытия проекта, подобно тому, как "Арцах" прекратил своё юридическое существование с 1 января 2024 г. С 1 января 2026 г. может закрыться и проект "расейская федерация", что будет удобно для студентов и школьников в аспекте запоминания дат.

Поэтому неудивительно, что при таких перспективах "путин" на следующий день после сожжения армий РФ коксохимического завода в Авдеевке предложил Германии включить уцелевшую трубу на "Северном потоке" и пообещал газ по ней через неделю, а Украине предложил за включение трубы новые объёмы его сверх оговоренных 40 млрд. кубов. Это называется, Москва не ищет переговоров, а слухи о них – это конспирология.

В Кремле почему-то решили, что разрушение и захват Авдеевки – это именно то, что подтолкнёт к переговорам и включению труб. В результате Дания пообещала передать Украине все свои пушки и ракетные системы залпового огня, а президент Чехии Пётр Павел нашёл 800 тыс. снарядов. Сигнал недвусмысленный, даже с поправкой на кротов и идиотов в госменеджменте Украины.

Этот сигнал не касается "Газпрома", НОВАТЭК и вообще добычи газа в РФ. Им ещё во время осады Авдеевки дали понять, ЕС собирается до конца года вслед за Британией, отказаться от сжиженного газа из РФ, а не только от трубного. Из-за санкций на проект "Арктика" у НОВАТЭК уже проблемы. Новак, конечно, может продолжать и дальше мечтать вслух об увеличение до конца 2024 г. продаж сжиженного газа из РФ с 91 млрд. кубов до 108 млрд., но это явно не покроет потерю транзита 40 млрд. через Украину. К тому же, не факт, что удастся выйти на исходный 91 млрд. кубов из-за санкций.

Есть и вопрос о цене, по которой Китай будет в этом году покупать сжиженный газ у НОВАТЭК. Политика "разворота на восток", изначально имела не только технические, но и ментальные проблемы. Страны Азии спокойно жили себе и без Москвы. Но с 2014 г. в них нахлынула толпа московских коробейников с криком: "Газ, нефть, металлы, покупай, не скупись, подешевело". С 2022 г. наплыв коробейников ещё больше вырос. В результате "агрессивная НАТА" всё никак не явится на войну, чтобы захватить сокровища "расеи", а глубинная Азия спокойно ждёт, когда сокровища "расеи" ещё больше подешевеют и её коробейники сами привезут. Расейские наглость и хамство споткнулись о национальные особенности менталитетов в разных странах Азии и увязли в них.

Поверх этого сейчас лёг шум, поднятый республиканцами в Конгрессе перед уходом на каникулы. Шум возник из-за возможных военных действий Москвы в космосе. Демпартия этот шум тоже поддержала. При всей неопределённости этого шума в сухом остатке есть ощущение, что США публично намекнули Москве, её войска скоро будут передвигаться не по ГЛОНАСС, а по компасу, если не снимут бренд "путин". В Кремле всё правильно поняли и попросили включить две трубы в обмен на закрытие проекта "путин". Обещают даже относительно низкие цены на газ по ним.