Ракетный кризис в России: почему оккупанты переходят на устаревшее вооружение

БЛОГ

Информация о первом за почти два года полномасштабного вторжения в Украину применении армией РФ ракет П-35 появилась 18 января 2024 г., а основой для верификации стали останки сбитой ракеты. При этом российская пропаганда сразу стала разгонять нарратив об успешном применении этого технического и технологического пережитка прошлого, место которому давно на свалке истории. Так что же не так с этими ракетами? Давайте разберемся.

П-35, что ты такое?

П-35 – это советская противокорабельная ракета, разработка которой началась в середине 1950-х, а принята на вооружение она была в начале 1960-х.

Основные характеристики ракеты П-35, которые обращают на себя внимание:

дальность полета – 270/350/460 км, в зависимости от модификации;

масса боевой части – 450 кг/900 кг;

скорость полёта – 1250 - 1800 км/ч;

точность – 500 м - 1,5 км (возрастает в зависимости от дальности полета).

Для своего времени ракета была весьма неплохой, хотя и тогда имела ряд недостатков. К таковым относилась чрезмерная высота полета на маршевом участке, что делало ракету легко фиксируемой и сопровождаемой системами ПВО противника сразу после ее пуска. Невысокая скорость полета позволяла перехватывать ее всеми средствами, которые имели скорость от 1,5 Маха, а также сверхзвуковыми истребителями.

Тем не менее российские войска применили эту ракету по Украине и пытаются представить это успехом, хотя очевидно, что данное средство поражения было перехвачено.

П-35 и ракетный кризис РОВ

Применение российскими оккупантами П-35 – яркий пример того, в насколько глубокий кризис производства и применения ракет погрузилась Россия после начала полномасштабной войны. В настоящее время стране-агрессору настолько не хватает ракетного вооружения для осуществления регулярных террористических ударов по тыловой Украине, что она ищет поставщиков во многих странах мира. Так, Россия смогла убедить Северную Корею предоставить ракеты KN-23, пытается убедить в этом и Иран.

Доказательством того, что РФ неспособна удовлетворить потребности в ракетном вооружении без посторонней помощи, является и применение П-35.

Ранее российские оккупанты регулярно применяли по территории Украины, особенно по Одессе и Одесской области, противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" БПРК "Бастион". Но равно как и с другими ракетами, с П-800 у них очень быстро стал возникать дефицит, поскольку они не производятся на уровне даже как КРМБ "Калибр" и сопоставимы с объемами производства скорее 9М723 ОТРК "Искандер", если не сказать больше – Х47М2 "Кинжал".

Но наносить удары чем-то нужно и потому из пыльных центров хранения стали выводить БРК "Редут" и "Утес" – основные пусковые для П-35. При этом количество данных пусковых крайне ограничено, численно – единицы.

В 2022-м мы уже стали свидетелями того, как в условиях ракетного голода Россия вывела с хранения ракеты Х-22 и перевела свои С-300 с ударов по воздушным объектам на удары по поверхности. Высокой эффективности они не продемонстрировали, поскольку Х-22 – это такой же анахронизм, как и П-35, только авиационного базирования. Вот только в отличие от П-35 у Х-22 сложная для перехвата баллистическая траектория полета и очень высокая скорость – 4,5 Маха. У П-35 таких преимуществ нет.

Выводы

Российские оккупанты с условно современных ракет переходят на очень старые, советские. Россия не имеет возможности осуществлять регулярный, ежедневный ракетный террор Украины, поскольку ее производственные мощности продолжают оставаться ограниченными, объем производства не удовлетворяет потребностям. С другой стороны – они есть.

Вероятнее всего в ближайшее время российский ракетный потенциал будет представлять собой несколько категорий вооружений. А именно:

– условно современные ракеты, которые будут производиться для массовых ударов (Х-101/555/55, КРМБ "Калибр");

– условно современные ракеты, которые будут применяться единично, но системно (9М723 ОТРК "Искандер", С-300);

– старые советские ракеты, которые будут выводиться с хранения и применяться как компенсация дефицита прочих категорий (Х-22, П-35 и прочие советские архаизмы).

ИСТОЧНИК