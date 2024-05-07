Россия начнет усиленную мобилизацию: как это повлияет на поле боя

После инаугурации Путина 7 мая в России ожидается начало процесса усиленной мобилизации. До конца 2024 года российское командование планирует мобилизовать 500 тысяч человек, что вполне реально. Но вот возможно ли такое количество обеспечить и полностью штатно укомплектовать техникой для эффективного выполнения боевых задач? Давайте разберемся.

Впервые за весь 2023 год и с начала 2024 г. контингент российских оккупационных войск в зоне боевых действий в Украине уменьшился. Так, если на начало марта он составлял более 465 тысяч, на начало апреля – 475 тысяч, то по состоянию на начало мая – 460 тысяч.

Российский тоталитарный режим ежемесячно с начала этого года мог себе позволить мобилизовать от 25 до 30 тысяч человек. Данное количество, с учетом среднего показателя потерь РОВ в месяц в 25-28 тысяч, позволяло как компенсировать потери в зоне БД, так и немного накопить дополнительного ресурса – в пределах +10-15%. Но как только возникала необходимость формирования новых подразделений, например некоего армейского корпуса, так эта нехватка людского ресурса сразу же сказывалась на численности в зоне боевых действий.

В связи с этим мобилизация в России становится неизбежной и неотвратимой, а количество мобилизуемых в 2024 году может достигнуть 500 тысяч. И это вполне реальная цифра, если в течение нескольких месяцев в России будут мобилизовать не по 25-30 тысяч человек, а по 50-60 тысяч. И это количество не будет перегружать всю мобилизационную систему как в 2022 году, когда во время так называемой частичной мобилизации привлекалось по 100 тысяч в месяц и вся система буквально трещала по швам.

Но говоря о таком количестве притока людского ресурса, возникает вопрос: что из себя вся эта масса будет представлять, насколько хорошо она будет подготовлена и оснащена, обеспечена и укомплектована?

Качество ресурса

Прежде всего стоит отметить, что командование российских оккупационных войск не будет ставить целью формировать из мобилизуемых профессиональные подразделения, и большая часть из них не пройдет полагающуюся трехмесячную базовую подготовку. Более чем уверен, что среднестатистические мобики новой волны будут оказываться в зоне БД уже в течение двух недель, и их основная роль будет – мясная затычка на фронте.

И только из 15-20% от всех мобилизуемых будут формироваться новые подразделения на полупрофессиональной основе – с их последующим вводом в Украину.

То есть для командования РОВ в ближайшей перспективе станет приоритетным закидывание позиций Сил обороны Украины в таком количестве людским ресурсом, чтобы компенсировать не столько потери, сколько нехватку техники на фронте. И вот тут, что называется, самое интересное.

Штатная комплектация

Российский военно-промышленный комплекс не успевает полностью удовлетворять потребности российской армии по получению техники для компенсации потерь и одновременной полной комплектации подразделений.

Например, по состоянию на начало мая 2024 года дефицит техники в российских войсках составляет:

танки – 50%;

ББМ – 70%;

ствольная артиллерия – 40%;

РСЗО – 80%.

То есть появление каждый месяц в зоне боевых действий как минимум еще 30 тысяч человек будет требовать штатной комплектации этих подразделений техникой, которая и так в дефиците. Таким образом будет расти пехотная компонента, окончательно превращая российскую армию в маршевые батальоны.

Выводы

Россия имеет все возможности до конца года мобилизовать до 500 тысяч человек. Конечно, такое количество невозможно будет целиком и полностью подготовить хотя бы согласно базовым требованиям, а сами подразделения в полной мере обеспечить всей необходимой техникой.

Фактически российское командование будет решать задачи в зоне БД в Украине преимущественно пехотной компонентой, пытаясь доминировать именно количественным показателем.

Этот аспект следует учитывать, поскольку массовость пехоты также имеет преимущество. И нивелирование ее, а точнее – повышение показателя эффективного уничтожения живой силы, в ближайшее время станет не менее животрепещущей темой.

Инструментарий повышения данного показателя прекрасно известен – кассетные боеприпасы всех типов (и не только). Но тут возникает вопрос в своевременности и массовости поставок данного инструментария Украине от международных партнеров.

Главное, чтобы не было так, что скорость и массовость поставки людского ресурса РОВ превышали скорость и поставки Украине инструментария по аннигиляции этого ресурса.