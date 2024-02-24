Россия несет рекордные потери: последствия вторжения РФ в Украину

Вторжение российской армии в Украину стало самой провальной и позорной кампанией для России за все время ее существования. Потери же оккупационных войск уже считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны. Причем уникальность в том, что в определенные месяцы армия России теряла столько личного состава или танков, сколько не насчитывается даже в некоторых армиях стран НАТО.

Потери личного состава

Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 года – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов стал ноябрь 2023 г. – 28 550, а третьим – январь 2024 г., 26 220.

То есть, это были три месяца очень жесткой работы по живой силе противника, который пытался наступать в сложных погодных условиях, а также испытывая проблемы со штатным обеспечением подразделений, имея нехватку профессиональных офицеров и личного состава.

Все это суммарно привело к настолько рекордному завершению 2023 года и началу 2024-го по потерям в личном составе российских оккупационных войск.

Потери танков

Больше всего оккупанты потеряли танков в октябре 2023-го – 521. Это, например, в 2,5 раза больше, чем танков на вооружении Великобритании.

Именно тогда началось наступление оккупантов на Авдеевку. На прорыв укрепрайона были брошены сотни единиц техники. Первая волна наступления провалилась с треском, а количество потерянных основных боевых танков превысило сотню только в районе этого города.

Последующие штурмовые действия в направлении Авдеевки не содержали такого количества ОБТ, что было обусловлено невозможностью так быстро компенсировать потери.

С учетом протяженности фронта и площади самой Авдеевки в соотношении с силами и средствами, которые тогда задействовали РОВ, данный танковый прорыв можно считать самым позорным в истории войн и конфликтов – а это по-своему тоже рекорд.

Потери ББМ

Больше всего боевых бронированных машин российские оккупанты потеряли в марте 2022-го – 889. Это больше, чем, например, стоит на вооружении ББМ VBCI у армии Франции.

С того месяца было несколько приближений к этому показателю (в мае 2022-го – 872 и в октябре 2023 г. – 843), но превзойти первый, полный месяц противостояния оккупантам они не смогли.

Российская десантура надолго запомнит адский март 2022 года. Хотя, если уж по правде, помнить его там практически некому.

В настоящее же время ББМ в зоне боевых действий становится все меньше, поскольку компенсацию потерь российский военно-промышленный комплекс не может вытянуть до уровня ежемесячных потребностей. Из этого следует, что вряд ли когда-нибудь мартовский рекорд 2022-го будет побит.

Потери ствольной артиллерии

Российские оккупационные войска потеряли больше всего ствольной артиллерии в сентябре 2023 года – 947. Это больше, чем есть на вооружении армии Италии.

Такой показатель стал следствием ухудшения качества самих артсистем, поставляемых РОВ, среди которых стало преобладать все больше буксируемых гаубиц, снятых с консервации. Низкая точность, отсутствие мобильности, малая дальность поражения целей – все это сказалось на показателях потерь. И будет сказываться в дальнейшем.

Потери РСЗО

Рекордным по показателю потерь реактивных систем залпового огня у армии России стал июль 2023 года – 67. К нему очень близок был ноябрь – 66 и сентябрь – 63. В целом 2023-й стал показательным годом, когда РСЗО стали применяться максимально беспечно, приближаясь к линии боестолкновения и отыгрывая функционал ствольной артиллерии. Это было обусловлено возникшим дефицитом СА, особенно дальней.

То есть, на лицо было явное ухудшение поставок и компенсации потерь с попытками решать проблему непривычными и очень рискованными способами.

Потери ПВО

Больше всего российские оккупанты потеряли ПВО в июле 2023 года – 73. Это был самый разгар наступления Сил обороны Украины в Запорожской области. И чтобы уменьшить работу БПЛА и украинской авиации по линии боевого столкновения, россияне подтягивали свои средства ближе к зоне риска.

Благодаря именно этим действиям мы и смогли в июле 2023 г. значительно ослабить их компоненту ПВО не только в зоне боевых действий, но и в самой России. Ведь оккупантам, чтобы компенсировать потери, пришлось перебрасывать ПВО с территории РФ – таким образом оголяя внутреннее российское воздушное пространство.

Потери автотранспорта

Рекорд потерь автотранспорта оккупационных войск был зафиксирован в январе 2024 года – 937. В декабре 2023-го всего на шесть меньше – 931.

Такие потери обусловлены тем, что РОВ все чаще применяют в зоне боевых действий неспециализированную технику, которая легче уничтожается и проще получает повреждения. Порою ею даже пытаются в подразделениях штатно заменить функционал ББМ.

Все это указывает на то, что показатели этих потерь будут расти и дальше. Если только не возникнет другая оказия – дефицит топлива. И тогда большая часть транспорта у РОВ будет стоять.

Потери спецтехники

Специфическая категория, которая установила абсолютный рекорд в январе 2024 года – 185 единиц.

И это абсолютно не удивительно, учитывая сколько техники российские оккупанты потеряли за время авдеевского наступления и желания командования хоть какую-то часть этой техники эвакуировать на ремонт.

Итог

Как видим, российская армия в Украине понесла не только самые масштабные исторические потери, но и репутационные. В Европе увидели то, как военная машина, с казалось бы с безграничными ресурсами, теряла в месяц столько техники, сколько никогда не было на вооружении некоторых из стран НАТО.

Каждый из этих эпизодов четко показывает, насколько отчаянная и бескомпромиссная борьба ведется в Украине за выживание нации и сколько ресурсов, как человеческих и технических, не жалеет Россия, чтобы эту нацию уничтожить.