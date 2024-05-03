Русские саморазоблачились, а Шойгу хочет избежать расстрела любой ценой

Прогнозы о грандиозных военных планах Москвы на середину мая и июнь выглядят логичными, но есть две поправки. Первая, есть факторы, снижающие их грандиозность, и вторая – эти планы реализуются с 27 сентября прошлого года, когда "путин" объявил о конце украинского контрнаступления и приказал шойгу начать собственное.

Так что, де-факто шойгу ведёт наступление уже восьмой месяц. Шойгу в традициях советской армии не стал спешить выполнять приказ из расчёта – может поступить команда отставить. Поэтому до Нового года его армия раскачивалась и дёргалась в сторону Купьянская, реки Оскол и в Серебрянском лесу, где ещё сохранились остатки знаменитого миллиарда деревьев. Но с декабря шойгу это постепенно свернул в связи с перевыборами "путина", требовавшими ярких картинок успехов с фронта.

Ставка решила, продвижение к Купьянску в Харьковской области между ярами и разбитыми сёлами для картинок не подходит. Харьковскую область не успели в 2022 г. вписать в состав РФ, поэтому даже по московским понятиям её захват – это оккупация, а не "освобождение". На картах "сво" оккупированные местности в Харьковской области закрашены в зелёный цвет как такие, которые временно отняты и при случае их надо вернуть Украине.

Поэтому встал вопрос, зачем там наступать и умножать зелень на карте, если придётся вернуть. "Освобождать" там некого, и проводить референдумы тоже не с кем, война в третий раз катится в эти районы. Картинки, снятые на месте сровненного с землёй села, – это не то, что убедит расеян в триумфе "путина". Многоэтажки в Авдеевке выглядят более впечатляюще. Объявить, что шойгу отжал у Украины остаточные 1,5% Луганской области, и теперь полный комплект – несолидно, поскольку об её полном захвате объявили ещё в 2022 г. Вдобавок, наступать по открытой местности между ярами действительно не очень удобно, особенно зимой.

Поэтому шойгу поручили наступление на Купьянск отложить и сконцентрироваться на взятии Авдеевки под перевыборы любой ценой. Шойгу был прав, когда решил, что не надо спешить и совсем всё бросать на Купьянск. На кремль давил и фактор свободных женщин Донецка. В 2022 г. донецких дам окончательно освободили от местных мужчин и воды. Воду из скважин и мужчин из РФ им потом стали завозить, но соседняя Авдеевка как была с 2014 г. заграницей, так и оставалась ею, что вызывало у дам недоверие к силе "путина". К тому же, не все они смогли выйти замуж за гиркина и уехать с ним и мамой в Москву. Из Москвы мужчин им присылают мало, а гиркина, к их удивлению, арестовали перед Новым годом как агента "укронацистов". Донецкая классика – выйти замуж за "бандеровца" и уехать с ним жить в Москву. В итоге политтехнологи высчитали процентную вероятности "бабьих бунтов" в Донецке и тоже рекомендовали кремлёвцам наступать на Авдеевку во избежание их.

Шойгу начал выполнять новый приказ и упёрся рогом в Авдеевку. Сначала получалось не очень, но затем произошли два события, помогшие ему. Во-первых, Авдеевку решили не "освобождать", а снести ковровыми бомбардировками с удаления, а командование ВСУ не было готово к тому, что рашисты применят методы, использованные ими в Сирии.

Во-вторых, одна дурочка с переулочка в Киеве настоятельно посоветовала президенту уволить Залужного. Президент её послушал и уволил не только его, но и ещё два десятка высших генералов. В результате командовавший сухопутными войсками Сырский был вынужден всё бросить и с новыми людьми заняться тем, чем раньше занимался Залужный – организацией взаимодействия всех родов войск.

Тут шойгу карта и попёрла. Вдобавок, в канун второй годовщины вторжения офисный планктон решил, что уже на часі повесить на уволенных генералов "шашлыки", Чонгар и всё остальное. Поэтому было объявлено: Сырский начал большой аудит, такой же, как и "велике будівництов". Предполагалось, что президент на большой пресс-конференции к годовщине вторжения сообщит и о первых итогах этого странного аудита. Странного, так как флота и авиации почти нет, и аудит Сырский мог вести только в сухопутных войсках, которыми сам и командовал.

По бумагам у планктона всё было идеально. Он даже призвал всех собрать миллион дронов на кухне, в полной уверенности, что если вынуть чип из стиралки, движок из электродрели и приклеить их к куску пластика суперклеем "Момент", то это будет летать. Забыли лишь подвезти снаряды и мины на участок фронта к Авдеевке, но в этом винили Трампа и европейцев. Однако, словацкая фирма жаловалась, что Минобороны и военная фирма из Львова который месяц не могут забрать у неё снаряды, а складировать их некуда. Это отчасти проясняет, почему Орбан ни зимой, ни между 22 и 28 апреля не встретился с Зеленским, несмотря на ряд анонсов. Орбан понимает "путина", но не до такой степени, чтобы понять, как Зеленский за два года не обеспечил армию снарядами, особенно на участках, где не первый день идёт наступление. При том, что снарядов для тех пушек, которые дали США и европейцы надо меньше, так как стреляют точней, чем московитов.

Карта пёрла шойгу и после Авдеевки, и он с февраля продвинулся в глубь Украины от Донецка до 22 км и даже опять захватывает Работино. Шойгу вполне справился с задачей – принести "путину" на инаугурацию триумфальный венок победителя. Продолжением её и триумфа должен стать парад в Москве на 9 мая, для чего шойгу стаскивает туда с фронта трофейные танки. Этот венок и был главной целью и смыслом всего наступления, идущего с 27 сентября. Всё ради понтов к инаугурации и парад 9 мая лишь приложение к ней, а не скорбь по погибшим во второй мировой.

Шойгу абсолютно заслуживает награды от "путина", но на Московии как обычно что-то пошло не так, и теперь на него легла тень от ареста генерала иванова за разгульную жизнь. Иванов может утешить себя подобно тому греку из армии Махно, которого в Мариуполе в 1919 г. батька лично расстрелял за разгульную жизнь и вымогательства. Грек с Махно как с командиром был в целом согласен, вину признал и в прощальном слове простосердечно сказал: хоть немного пожил с форсом. Генерал иванов тоже может сказать, хоть в Сан-Тропе съездил и на Францию посмотрел. Для иванова уже всё закончилось, а для шойгу всё продолжается.

Отношение "путина" к шойгу похоже на отношение Сталина к Жукову и к другим маршалам – "Чуваки выиграйте мне войну, а я за это вас не расстреляю и водкой напою. У кого есть особое мнение может изложить его товарищу Берии и заодно ответить ему на наводящие вопросы".

Но "путин" персонаж собирательный, в отличие от Сталина, так сказать мистический, и в реальности представлен узким коллективом "чекистов" и аффилированных с ними лиц, что вносит некоторые коррективы. К тому же в РФ не великая и отечественная, а всего лишь маленькое и победоносное "сво". Поэтому достаточно одного "маршала победы", и то фанерного, а венок триумфатора должен сидеть только на "путине" как литой, подобно фразе "Сталин выиграл войну". Поэтому гиркин, пригожин, профессор Соловей и другие рупоры кремля третировали, третируют и будут третировать шойгу.

Есть такая традиционная ценность авторитаризма – чмырить для профилактики того, кто работает, чтобы не зазнавался и не вообразил себя невесть кем. Поскольку во время войны авторитет военных резко возрастает, а любящие быть в тени "чекисты" совсем оказываются в ней, то у них столь же резко растает подозрение, что генералы зарвались и готовят переворот. Поэтому в ход идут разные чекистские штучки, включая демарш пригожина или расстрела Тухачевского, Якира и других за заговор маршалов.

"Чекисты" точно знают, шойгу не декабрист и военный переворот не устроит. Не тот типаж. Но по всем протоколам его положено третировать, и вдобавок в 2025 г. юбилей – двести лет восстания декабристов. В 2015 г. декабристов в РФ публично разоблачили и осудили, но "чекисты" не уверены, что до конца. Как не уверены и в том, что в 2025 г. закончат войну с Украиной, и сами не знают как. Что касается самого шойгу, то он следует традиционным русским ценностям – "Бьёт, значит любит", "Нас имеют, а мы крепчаем", и поэтому держится и будет держаться на плаву, поскольку венок триумфатора "путину" подогнал.

"Путин" в нём взберётся 9 мая на мавзолей, но возникает вопрос, а дальше-то что? На него не может ответить даже всезнающий профессор Соловей своей коллеге Латыниной.

Поэтому профессор экспромтом мистифицирует с войной кланов патрушева и чемезова, с гибридным вторжением в страны Балтии, обещает вывести на улицы Европы тамошний криминалитет, обвалив цены на наркотики, и хакернуть все банки Запада. Грандиозные планы, но блекнущие в сравнении с сериалом "Звёздных войн". Кремлёвские прозаики пишут в соцсетях о грандиозном наступлении на Харьков, а фундаментальные поэты силятся сообща родить под "путина" грандиозную оду борьбы за традиционные ценности и антисексуальную революцию. Опять на расеи отменят секс, введут любовь к партии, а Госдума утвердит законопроект мензулиной и клишица о допустимых позах в любви и запрете "Камасутры". Для наглядности успехов антисексуальной революции устроили "голую вечеринку", участники которой до сих пор каются и просят у родины прощения. Сумбурное планов громадьё и висящая в воздухе всеобщая мобилизация для наступления на Харьков.

Но с мобилизацией и наступлением есть проблемка. После того, как все в РФ знают, что за желание повоевать с украинцами дают миллион рэ для разгона, а потом каждый месяц по двести тысяч, то теперь за просто так никого не мобилизуешь. Теперь 200 тыс. мобикам надо сразу выдать 200 млрд. рублей и ещё 40 млрд. давать каждый месяц. Четыре месяца их любви к родине обойдутся почти в один триллион без учёта расходов на еду, технику и патроны. Доходы бюджет РФ на 2024 г. – 35 трлн. При текущем уровне потерь в месяц – 25 тыс. в плюсе за четыре месяца от 200 тыс. мобилизованных останется половина. Но уровень потерь может возрасти в связи с появлением истребителей Ф-16, снарядов и чего-то ещё.

Простая арифметика, из которой выйдет алгебра инфляции, товарного дефицита и так далее. Это один из внутренних факторов, который нарушает громадьё планов. Повлияют на них также внешние факторы, и такие случайности, как идущее в Грузии восстание против пророссийской "Мечты". Восстание за полгода до выборов – это ещё жёстче, чем Майдан 2013 г. за полтора года до выборов без выбора.

Среди внешних факторов надо, прежде всего, отметить тот факт, что в ходе бюджетного марафона Демпартия так уверила себя и всех, что только один Трамп против помощи Украине, что теперь она обязана продемонстрировать эффективный менеджмент по её использованию. Иначе республиканцы скажут, что они сделали бы всё лучше. Белый дом также серьёзно вложился в подготовку саммита мира и не может идти на уступки Москве, даже если их хотят "прогрессисты" из Демпартии.

Стоит отметить и один технический фактор. На Совбезе ООН 24 апреля РФ наложила вето на предложение США и Японии запретить размещать в космосе ядерное оружие. Это был итог того шума, который республиканцы подняли в Конгрессе, когда узнали об идее Москвы взорвать в космосе ядерную бомбу, чтобы отключить всем спутники. Симоньян пыталась тогда эту идею легализовать и популяризовать, начав рассказывать о взрыве атомной бомбы над Сибирью для отключения компьютеров и связи.

Теперь РФ в ответ на предложение США и Японии потребовала запретить размещать в космосе не только ядерное, но и любое другое оружие. Но пушки и пулемёты на спутники вроде никто и не ставит. Поэтому возможны два варианта.

Первый, Москва хочет продолжить шантажировать всех ядерным взрывом в космосе, поскольку угроза в случае распада РФ устроить ядерную войну между Тулой и Калугой никого не впечатляет. Второй, у США, Японии и ещё кого-то есть в космосе некое оружие, которого нет у РФ и Китая, поддержавшего это предложение Москвы. Например, лазерное. Но поскольку Китай при голосовании воздержался, то его это явно не волнует. Китай всегда воздерживается по тем вопросам, которые его прямо не затрагивают. В итоге против размещения ядерного оружия в космосе оказалась только одна РФ, чем выдала себя с головой.

У расеянцев начинается просто месячник саморазоблачений. Москвичи совсем закрыли дискуссию об их коллективной ответственности в геноциде украинцев, когда повалили на Поклонную гору весёлыми толпами с детьми смотреть на трофейную технику, свезенную шойгу. Так что, без ответа пока лишь один вопрос: москвичи – это биороботы или продукт негативной селекции. Похоже, оба ответа верны.