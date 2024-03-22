Самая масштабная атака РФ по Украине с начала года: сначала была проведена 'разведка боем'

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В ночь на 22 марта российские оккупационные войска подвергли Украину самой масштабной комбинированной атаке с начала 2024 года с применением дронов-камикадзе и разной номенклатуры ракет. Также враг нанес самый большой комбинированный удар по энергетике с начала 2023 года. Однако перед этим произошла "разведка боем".

Что стояло за ударом 21 марта

Прежде чем рассмотреть характер атаки 22 марта, нельзя обойти стороной ракетный удар ограниченным боекомплектом, который произошел днем ранее. В ночь на 21 марта российские оккупанты применили 29 ракет Х-101/555/55, все из которых были сбиты, а также по одной ракете Х-47М2 "Кинжал" и 9М723 ОТРК "Искандер-М" (KN-23), которые также были уничтожены.

Практически все ракеты направлялись на Киев, и по ряду публикаций в открытых источниках видно, что их целью было уничтожение объектов Главного управления разведки МОУ и Службы внешней разведки Украины. Но у каждой основной цели есть и сопутствующие, и у атаки 21 марта они также были.

Фактически данный ракетный удар представлял собой ограниченный боекомплект, запускаемый с неполной нагрузкой самолетами Ту-95МС. Но уже можно говорить о том, что это была, условно говоря, "разведка боем" – поскольку основной удар состоялся именно в ночь на 22 марта.

Основной удар

Этот основной удар был проведен оккупантами по классической схеме, которая нам очень хорошо известна как террор в мае-июне 2023 года ограниченным, комбинированным БК и массированные предновогодние и посленовогодние удары 2023-2024 гг.

В ходе данного удара 22 марта первой волной отправлялись Shahed-131/136. Применено было 63 дрона-камикадзе, 55 из которых были сбиты. При этом траектория полета и маршруты были выбраны так, чтобы "шахеды" находились в воздушном пространстве как можно дольше, а также с максимальным охватом воздушного пространства Украины.

Это позволило российским оккупационным войскам достаточно долгое время отвлекать внимание нашей ПВО на многочисленные, но одиночные малогабаритные цели, а также вынуждать расходовать на них боекомплект.

Первый взлет Shahed-131/136 в южном направлении был зафиксирован в 22:40. Продолжали находиться дроны-камикадзе в воздушном пространстве Украины и после 6 утра 22 марта – в Днепропетровской области.

На фоне налёта "шахедов" осуществлялся и массированный ракетный удар. РОВ запустили 88 ракет:

Х-101/555/55 – 40/35 (уничтожено), запущены из 13 стратегов Ту-95МС;

9М723 ОТРК "Искандер" – 12/0;

Х-22/32 – 5/0, запущены из 5 стратегов Ту-22М3;

Х-47М2 "Кинжал" – 7/0, запущены из 7 перехватчиков МиГ-31К при 10 поднятых в воздух;

Х-59 – 2/2;

5В55 ЗРК С-300 – 22/0.

Охват этих ударов – Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Винницкая, Хмельницкая области с ударами по самим областным центрам.

В Запорожье, помимо разрушений нескольких частных домов и поврежденных 150, получил повреждения автодорожный переезд дамбы Днепровской ГЭС, также была обесточена одна из линий электропередачи, питающая Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

В Харькове после нанесения ракетных ударов возникли проблемы с электроснабжением. В Кривом Роге были повреждены объекты критической инфраструктуры и был введен график аварийных отключений. Аналогично в Винницкой области – удары по объекту критической инфраструктуры и так далее.

Выводы

Российские оккупационные войска после достаточно продолжительного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар, которому предшествовала "разведка боем".

Этот удар следует напрямую связывать с террором в ночь на 21 марта, но первый был направлен на Киев, а нынешний – на области и города, в которых перехват таких сложных целей, как 9М723, Х-47М2 и др., просто невозможен. При этом дорогие крылатые дозвуковые ракеты авиационного базирования Х-101/555/55 продолжают эффективно сбиваться.

Также сохраняется очень высокий уровень уничтожения Shahed-131/136, хотя россияне повышают живучесть дронов-камикадзе не столько технически, сколько сложными маршрутами полета, что в очередной раз поднимает вопрос о необходимости применения не только сухопутных мобильных групп перехвата, но и воздушных.

Также не менее актуален вопрос об отсутствии у Украины достаточного количества ПВО большого радиуса действия с функционалом перехвата целей со сложной траекторией – баллистических. Практически все ракеты, не сбитые в ночь на 22 марта, относились именно к этой категории.

Данная череда ударов и налетов может стать открытием очередного сезона террора. Не регулярного с применением такого количества средств поражения, но как минимум ограниченным боекомплектом Россия может повторить сезон ракетного террора мая-июня 2023 г.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что Россия в ходе массированных ракетных ударов и ударов ограниченным БК продолжает не применять свою морскую компоненту в Черном море. Хотя производство и накопление крылатых ракет морского базирования "Калибр" сейчас даже превышает накопленный БК ракет Х-101/555/55.