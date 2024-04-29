Шутки закончились: российским кураторам нужен результат

С ноября 2023 года началась не самая приятная страница в отношениях Украины и Польши, а именно – блокада с польской стороны границы, которая со временем превратилась в полную парализацию всех пропускных пунктов, обвалив логистику в обе стороны. Но в действительности это был куда более глобальный сценарий логистической изоляции Украины, курируемый из России. В свою очередь, в Румынии и Молдове маргинальные и ультраправые проявления не получили особой поддержки и прошли для нас практически незаметно. Но это не означает, что не будет новой попытки.

Польские ультраправые марионетки

Польская блокада стала центром внимания не только Украины и Польши, но и международного сообщества, как крайне недружественный акт, проводимый польской стороной в самый сложный и даже критический исторический период для Украины. Причем данный акт всецело играл на руку российским оккупантам, ведь благодаря блокаде осложнились поставки разного рода специфической продукции.

Создавалось впечатление, что польские фермеры и поддерживающие их политические силы действовали исключительно в интересах России. А возможно, не создавалось, а так и было… Ведь, протестуя против провоза украинского зерна, польские фермеры как-то не особо упоминали тот факт, что через территорию Польши шло в три раза больше российской агропродукции – более 12 млн тонн.

То есть блокада границы с Украиной представляла собой целенаправленную и даже больше – заказную операцию, организованную политическими силами, в той или иной степени аффилированными с Россией.

Говоря о целенаправленности польской блокады, стоит вспомнить только тот факт, что за протестами стояла ультраправая "Конфедерация свободы и независимости", представляющая собой коалицию ультраправых политических партий Польши, исповедующих евроскептицизм, христианский фундаментализм (скрепы), монархизм, национализм, антисемитизм и популизм.

Отдельно стоило бы отметить, что действия фермеров и популистов негласно поддерживала и партия "Право и справедливость", но главными шутами на арене были именно ультраправые. И это не удивительно, ведь именно такие политические силы всегда вызывали интерес и симпатии у России, которая укрепляла с ними негласные контакты, а порою напрямую финансировала – например, как "Альтернативу для Германии". Но история с блокадой границы с Украиной должна была стать более масштабной, чем мы могли наблюдать.

Дело в том, что архизадачей Москвы во второй половине 2023 года была полная блокада Украины по западным границам, чтобы на момент наступления РОВ создать катастрофический дефицит по и без того замедлившимся и уменьшившимся поставкам милитарной компоненты западными партнерами.

Мало кто заметил, но вместе с польскими фермерами, направляемыми ультраправыми, оживились аналогичные сельскохозяйственные силы в других соседних с Украиной странах.

Румынский прецедент

Так, в ноябре 2023 года зазвучали призывы такого себе румынского сенатора Дианы Шошоакэ, призывавшей забрать у Украины часть территорий. Данная особа – основатель партии S.O.S, известна своими связями с российской стороной. В самый разгар полномасштабного вторжения в Украину российских оккупационных войск, в марте 2022 года, она вместе с еще тремя парламентариями встретилась с послом РФ в Бухаресте, согласовывая свою информационную роль в ходе войны.

Одновременно с Шошоакэ глава национального совета партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Клаудиу Тырзиу призвал Бухарест не отказываться от территориальных претензий к Украине и "забрать" Бессарабию, Северную Буковину, уезд Херца, Закарпатье и т.д.

В унисон с этими заявлениями румынские фермеры попытались блокировать границу с Украиной, в чем их поддержали со стороны Молдовы (здесь сторону фермеров поддерживала марионетка Кремля – Додон), хотя этому эпизоду в наших СМИ было уделено немного внимания. Правда, данные попытки блекли по своей результативности с польской блокадой и не представляли собой долговременное и массовое явление.

Примечательно то, что волна фермерского недовольства по Румынии прокатилась не только в унисон с польской, но и на фоне того, как Киев и Бухарест стали решать вопрос обхода Польши. Эту задачу должна была решить строившаяся новая магистраль.

Фактически можно говорить о том, что наиболее успешным сценарием по блокаде Украины стал только польский – при том, что румынский и молдавский можно записывать в провальные. Связано это в первую очередь с тем, что движущей силой этих протестов всегда были ультраправые маргиналы, но только в Польше они получили поддержку от правящей партии "ПиС", заинтересованной в своей провальной экономической политике обвинить кого-то другого – например, Украину.

В свою очередь, в Румынии и Молдове маргинальные и ультраправые проявления не получили особой поддержки и прошли для нас практически незаметно. Но это не означает, что не будет новой попытки.

Козырная карта в рукаве – Молдова

В Молдове проходит процесс консолидации так называемой оппозиции, по сути – это объединение пророссийских политических сил ("Возрождение", "Шанс", объявленная вне закона партия Илана Шора, а также башкана Гагаузии Евгении Гуцул) в единую партию "Победа". Объединение это прошло под "благословение" кураторов в Москве. Формальным лидером объединения выбрана Евгения Гуцул, за которую уже активно агитируют российские артисты Басков, Киркоров и прочие.

В целом Молдова в 2024 году может стать основным полем будущей борьбы России за восстановление своего контроля над республикой, жестко объединив между собой все марионеточные пророссийские политические силы, до того неплохо чувствовавшие себя на разных финансовых потоках, в одну.

В этом году шутки закончились и кураторам нужен результат, а не банальный распил бюджета, поскольку Молдова играет важную роль в будущей концепции логистической блокады Украины.

В Москве понимают, что силовой вариант захвата власти в Кишиневе, который планировался уже достаточно давно и был на грани реализации в 2023 году, не сработает, поскольку за сторону законной власти Майи Санду вступится Киев, а потому был избран исключительно гибридный, латентный, социально-политический путь.

При успехе в Молдове Москва сможет реализовать более масштабный сценарий, активизировав ультраправых в странах по всей западной границе Украины. В условиях возобновления помощи нашей стране и непредсказуемых последствий президентских выборов в США такой сценарий ограничения логистики в Украину может стать одним из наиболее эффективных. И в этом вопросе ультраправые силы будут задействованы как основной локомотив более широкой блокады.