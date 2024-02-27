Скоро россияне сами будут спрашивать, чей Крым

Все обещания российских захватчиков, которые они в самом начале оккупации раздавали жителям АРК (о райской жизни, миллионах туристов и т. п.), ушли в никуда. Россия превратила Крым в огромную военную базу РФ, с территории которой с маниакальным упорством ведется обстрел материковой Украины, а самих крымчан "утилизируют" в армии страны-агрессора.

"Ихтамнеты" в ботинках российских морпехов

Десять лет назад Российская Федерация начала операцию по оккупации украинского Крыма. По словам экс-заместителя главы СБУ генерал-майора Виктора Ягуна, подготовка к ней велась еще с 2004 года.

"А с декабря 2013 года под видом грузов военного назначения в Крым подвозился личный состав и техника ВС РФ. Активно работала российская разведка по местам дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины с целью недопущения их выхода с полуострова", – рассказал нам генерал Ягун.

Триггером же для "спасения" русскоязычных жителей Крыма по плану спецслужб РФ должны были стать экстремистские действия украинцев или крымских татар. Однако спровоцировать их на это не удалось. И тогда в дело вступила российская пропаганда, выдумавшая "поезда с бандеровцами" и снявшая постановочные ролики об "экстремистах".

Далее началась активная фаза операции. Крымский парламент 27 февраля 2014 г. был захвачен "местной самообороной".

"Но военные ботинки и штатные термосы специальных подразделений выдавали в них российских морпехов, – рассказал Виктор Ягун. – Охранявшие здание сотрудники МВД Украины даже не удосужились поинтересоваться у них принадлежностью к стране, а просто отошли в сторону. Их коллеги из "Беркута", который сбежал из Киева после подавления Майдана, практически в полном составе перешли на сторону оккупантов и организовали блокпост на Чонгаре".

Так начиналась оккупация Крыма, завершившаяся незаконным референдумом о "присоединении" к РФ.

Большая военная база

Традиционная показная забота оккупантов о русскоязычных жителях АР Крым свелась к банальной постройке огромной военной базы на территории полуострова. Она использовалась в качестве перевалочной базы для осуществления военных преступлений в Сирии и подготовки плацдарма для вторжения в Украину.

Российская военщина восстанавливала заброшенные после развала СССР военные объекты, формировала новые воинские части и приводила в порядок логистические пути снабжения и перемещения войск. В Крым были переброшены воздушно-десантные подразделения, военные самолеты и корабли.

Группировка российских оккупационных войск, вторгшаяся в Украину из Крыма 24 февраля 2022 года, по оценкам группы "Информационное сопротивление", насчитывала 35 тысяч военнослужащих (без учета приданных частей и соединений).

Опасность поджидает везде

С начала полномасштабного вторжения в Крыму многое изменилось. Там по-прежнему базируется российская авиация, но уже в весьма прореженном составе.

Проблемы для путинских "соколов" начались в августе 2022 года, когда вследствие удара по аэродрому Саки были уничтожены около десятка Су-24М/МР и Су-30СМ.

2928655 | Дым от взрыва было видно на пляжах

После этого прилеты по местам дислокации вражеской авиации стали делом привычным – пожелания "вечного полета" получали командные пункты, самолеты, склады с авиационным топливом и полигонная обслуга.

С территории временно оккупированного полуострова ведут обстрел материковой Украины баллистическими ракетами, в том числе и из систем ПВО С-300/С-400. После 23 августа 2023 года пусковых установок стало уже меньше.

Как и в начале полномасштабного вторжения, через Крым проходит важная цепочка логистического обеспечения войск. Правда, уже не такая надежная, как раньше. 20 марта в районе города Джанкой во время транспортировки железнодорожным транспортом была уничтожена партия крылатых ракет морского базирования "Калибр".

"Штормит" и Крымский мост. А учитывая последние заявления по теме главы СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова, основной логистической артерии следует приготовиться к третьему прилету.

Вывод флота

Несмотря на значительную удаленность от Украины, корабли, штабы, склады и морские ремонтные заводы стали привычной целью Сил обороны Украины. И благодаря этому "легендарный" Севастополь фактически утратил статус главной военно-морской базы Черноморского флота РФ. Все самое ценное из российских военных лоханей (а именно ракетоносцы) выведено из севастопольских бухт в Новороссийск.

За два года Черноморский флот лишился своего флагмана – ракетного крейсера "Москва", подводной лодки "Ростов-на-Дону" и четырех больших десантных кораблей – это "Саратов", "Минск", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников".

Всего Силы обороны Украины вывели из строя 25 кораблей/катеров и одну субмарину. Плюс ко всему– уничтожен штаб Черноморского флота.

Чмобрезерв

"Спасенные" российскими оккупантами от "злых бандеровцев" и крымских татар жители полуострова методично утилизируются "освободителями". По данным представительницы президента Украины в АРК Тамилы Ташевой, по состоянию на конец 2023 года оккупационные власти незаконно призвали в российскую армию в рамках частичной мобилизации 44 500 крымчан. К этой цифре смело добавляем около пяти тысяч ряженой швали, отправленной на фронт в качестве "добровольцев".

По данным группы "Информационное сопротивление", собранным из открытых источников, по состоянию на 19 февраля нынешнего года известно о 462 погибших жителях Крыма и 221 "жмуре" из города Севастополь.

Зная специфику властей РФ сокрытия данных о потерях, смело умножаем эту цифру на 10 и получаем около семи тысяч жителей полуострова, погибших за навязанный им оккупантами "русский мир".

Закрытый гарнизон

Вышеописанные успехи Сил обороны Украины – итоги, скажем так, периода раскачки операций. Точечное прощупывание имеющимися пока силами и средствами.

И что-то мне подсказывает, что в случае улучшения качества и увеличения количества этих самых сил и средств "военная база Крым" станет обузой для оккупантов и актуализирует вопрос "чей Крым?". А он, как известно, риторический.