Цена промедления растет: когда Украине ожидать помощи США?

В ночь на 14 апреля т.г. Иран атаковал Израиль 187 БПЛА Shahed, 36 крылатыми ракетами и 110 баллистическими ракетами HVAR. Тегеран объявил это ответным шагом на уничтожение ряда иранских генералов и офицеров, участвовавших в организации нападений ХАМАС и Хезболлы на Израиль, в иранском консульстве в Дамаске ударом израильской ракеты. Израиль и его союзники уничтожили абсолютное большинство из 334 воздушных иранских целей, запущенных не только с территории Ирана, но и Ирака, Йемена и Ливана, и эффективно отразили такую массированную атаку.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный удар Ирана по Израилю, заявив, что Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет. Ведь в Украине очень хорошо знают весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов.

Действия Ирана угрожают всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сообщество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединённый ответ мира. Только за 3,5 месяца 2024-го года россияне выпустили по Украине почти 1 тыс. ракет, около 2,8 тыс. БПЛА и почти 7 тыс. управляемых авиабомб. Во время российских атак против Украины иранцы тренировались, как следует потом атаковать Израиль. Москва и Тегеран тесно сотрудничают, в частности, используют аналогичные образцы БПЛА "Shahed"/"Герань". Успешное отражение иранской атаки показало важность действенной помощи союзников: Израилю помогали сбивать воздушные цели США, Великобритания, Франция, Иордания.

Только США сбили более 80 БПЛА и минимум 6 баллистических ракет. Киев теперь также рассчитывает, что соседи Украины, прежде всего Польша и Румыния, последуют примеру действий Израиля и его союзников. Тем более что российские ракеты и дроны регулярно нарушают их собственное воздушное пространство. Опыт отражения иранской атаки Израилем и союзниками показывает, что благодаря достаточному количеству современного оружия, в том числе самолётов-истребителей и новейших систем ПВО и ПРО, можно эффективно отражать любые массированные ракетные атаки. Это дополнительный аргумент, почему Украине нужно срочно предоставить дополнительные системы ПВО и самолеты F-16.

Интересно, что половина иранских баллистических ракет вообще не долетела до установленных целей из-за брака в их производстве. Остальные были сбиты в основном израильской ПРО, имеющей на вооружении эффективную систему противодействия иранской баллистике. Однако Тегеран доволен результатами обстрела Израиля, который использовал средств ПВО и ПРО на сумму более одного миллиарда долларов, тогда как стоимость запущенных иранских ракет и ударных дронов меньше в десять раз от израсходованных Израилем средств на оборону от этого нападения, не считая расходов союзников: США, Великобритании, Франции и Иордании.

Президент Израиля И.Герцог назвал ракетные обстрелы страны Тегераном объявлением войны Ираном. Официальный Иерусалим заявил на право нанесения ответного удара, не указав, когда он будет осуществлен. Очевидно, что будут атакованы важные военные объекты в Иране, в частности, откуда производился обстрел израильской территории и, возможно, объекты иранской ядерной программы. Вашингтон заявил, что не будет участвовать в акции мести Израиля, призвав его к сдержанности, при этом поддержав идею проведения специального заседания Совета Безопасности ООН по вопросу террористического иранского нападения на Израиль.

Проведение заседания также поддержали Великобритания и Франция. При этом постоянный представитель РФ в ООН Небензя оправдывал действия Ирана и обвинял во всем Израиль, чем подтвердил существование оси зла Москва-Тегеран. В этой связи, в Конгрессе США начали раздаваться решительные призывы наказать Иран за столь массированное ракетное нападение. Конгрессмены срочно решили рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой поддержки Израилю. В течение недели Палата представителей Конгресса США вынесет на рассмотрение вопрос военной помощи.

Таким образом, массированная атака Ирана против Израиля демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира в защиту глобальных границ демократии. Пора положить конец многомесячному промедлению рассмотрения жизненно важного вопроса оказания военной помощи в Конгрессе США. Пока демократии сомневаются, самоуверенность диктатур и террористов растет. Израиль нуждается в поддержке, но не меньше в ней нуждается и Украина, которая перманентно страдает от российского ракетного террора и изо всех сил сдерживает враждебный напор на фронте. Становится очевидным, что нужно сохранить пакет совместной помощи Украине, Израилю и Тайваню, уже проголосованный в Сенате. Россия ежедневно наносит значительный ущерб Украине. Цена промедления постоянно растёт. Украинский народ, который платит эту задержку своими жизнями, надеется, что критически важный пакет помощи будет проголосован Конгрессом уже в течение ближайших двух недель. Однако действия спикера Палаты представителей Джонсона свидетельствуют о другом. Он предлагает разделить помощь Украине и Израилю, что снова затягивает процесс принятия решения конгрессменами. Кроме того, пресс-секретарь Совета нацбезопасности Кирби заявил, что США не будут сбивать иранские дроны над Украиной, как это было сделано в Израиле. Там США вместе с союзниками сбили их больше половины. Он считает, что это два совершенно разных конфликта и два совершенно разных уровня угроз. С этим можно согласиться, только с поправкой, что уровень угрозы российской агрессии в десятки раз выше иранской. Но Украине не слишком торопятся помогать. И это либо геополитическая близорукость, либо планомерная политика оказывать Киеву лишь минимально необходимую поддержку. А пока Украина умывается кровью, такая политика может привести к катастрофическим результатам.