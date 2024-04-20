Удивительно, что в игру Путина вовлекается такая авторитетная страна как Китай

21 сентября 2022 г. президент Украины в обращении в ГА ООН впервые изложил пять пунктов Формулы мира. В полном виде из десяти пунктов Формула мира была представлена Владимиром Зеленским на саммите Большой двадцатки в Индонезии. Это пункты радиационной и ядерной безопасности, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, компенсация за убытки, специальный трибунал, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Формула мира получила поддержку ООН. На чрезвычайной специальной сессии ГА ООН 23 февраля 2023 г. была принята резолюция "Принципы Устава ООН, лежащие в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине". За эту резолюцию проголосовала 141 страна мира. Против, вместе с Россией всего 6 стран. Документ требовал от России немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в её международно-признанных границах. Затем состоялись встречи советников по внешней политике и национальной безопасности глав государств и правительств многих стран мира на выполнение реализации Формулы мира.

Первая подобная встреча состоялась в Копенгагене в июне 2023 года. Было пятнадцать стран-участников. Эта встреча стала первым этапом, как претворять Формулу мира в жизнь. Вторая встреча советников по внешней политике и национальной безопасности состоялась в Джидде, в Саудовской Аравии в августе 2023 года. Участники встречи в Джидде обсудили проблемные места с целью снять максимум дискуссионных вопросов и оставить минимум непонятных тем. Следующая встреча по Формуле мира состоялась на Мальте в октябре 2023 года. В этой встрече уже приняли участие представители 66 стран и международных организаций. В ходе этой встречи было сосредоточено внимание на пяти пунктах Формулы мира: ядерная и радиационная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных лиц и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. А уже на четвёртой последней встрече, состоявшейся в Давосе 14 января 2024 г., были подробно рассмотрены пять других пунктов Формулы мира. В этой встрече приняли участие представители 81 страны мира и международных организаций. Сопредседатели встречи в Давосе приняли совместное заявление, где зафиксировали, что безопасность Украины является неотъемлемой частью мировой и региональной безопасности, а война против Украины является одним из основных дестабилизирующих факторов.

Поэтому всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины и всего мира должен основываться на Уставе ООН и соответствующих резолюциях ГА ООН и ключевых принципах международного права. В украинской формуле мира представлены универсальные подходы, которые могут стать основой перезагрузки всего мирового правопорядка. Украина не только обратилась к международному сообществу по поводу совместного реагирования на угрозы, но и определила ориентиры, как это сделать. Также была обнародована философия восприятия и реализации украинской Формулы мира. Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации согласовали, что Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии в середине июня т.г. Саммит ожидает лидеров от 80 до 100 стран.

Ещё в Давосе на последней встрече советников раздавались предложения привлечь Россию к процессу консультаций. Однако идея проведения учредительного саммита мира без РФ состоит в том, чтобы страны мира вместе с Украиной согласовали позицию и принципы проведения переговоров с Москвой по завершению российской агрессии и определили путь преодоления последствий её кровавых и катастрофических последствий. После того, как на этом саммите будет согласована позиция всех стран доброй воли, решивших присоединиться к этому процессу, тогда на следующую встречу нужно приглашать Россию, ведь именно с Москвой нужно договариваться о принципах окончания войны.

Мы имеем с одной стороны позицию Украины и многих стран мира, которая отвечает Уставу ООН и действующим международно-правовым конвенциям, а с другой стороны Кремль со своим видением завершения оккупации украинских территорий как страны-агрессора - по действующей линии фронта. В игру мирных переговоров начали включаться открытые и скрытые сторонники Москвы с предложениями участия России в учредительном саммите по реализации Формулы мира.

Мотив ясен. Размыть позицию международного сообщества и заблокировать формирование единой позиции среди стран, которые не воспринимают, если не осуждают российскую агрессию. С такими предложениями выступил Китай, такие же идеи пропагандирует Турция, и где-то этому подыгрывает Бразилия. Мол, как можно достичь мира, если на саммите нет российской делегации. При этом позицию Киева и многих стран мира относительно необходимости согласования общей переговорной позиции с Москвой хорошо понимают Пекин и Анкара, между тем они постоянно отмечают необходимость прямых переговоров с Кремлём, то есть, чтобы страны доброй воли и государства, ориентирующиеся на положения Устава ООН не смогли выступить единственным переговорным фронтом с агрессивной Москвой.

Пекин предлагает добиваться мира с Россией на "принципах справедливости". То есть, не на принципах международного права и Устава ООН, где гарантируется государственный суверенитет и территориальная целостность странам-членам международного сообщества, а на других принципах. То есть все международные конвенции, регулирующие мировой международный порядок, стороной которых является Китай, ещё и как член СБ ООН, где-то несправедливы, а вот нужно применять какие-то другие принципы.

Территориальная целостность стран мира получается несправедлива, осуждение агрессии не на стороне справедливости, а вот возможность захвата чужих территорий военным путем и их насильственного присоединения в китайском понимании возможно и может быть в плоскости каких-то справедливых решений.

Интересно, готов ли Пекин отказаться от части своих территорий, включая Тайвань? Пожалуй, нет, потому что это не справедливо, но Китай намекает, что Украина для окончания российской агрессии должна это сделать, ведь Москва просто игнорирует международное право, поэтому достичь с ней договоренности в рамках действующей системы территориальной целостности государств-членов ООН невозможно. Если Москва не воспринимает Устав ООН и принципы деятельности этой международной организации универсального характера, то пусть об этом открыто заявит. И если её поддерживает в этом Пекин, пусть также откровенно об этом скажет. Но возникает тогда логичный вопрос, что эти две страны делают в ООН и особенно в Совете Безопасности, как постоянные члены? То, что Путин рассуждает категориями бандитского Петербурга, где он украл свои первые миллионы, никого не удивляет. Удивительно, что в эту игру вовлекается столь авторитетная страна как Китай. Нужно ли это Пекину? Ведь по принципам справедливости Россия должна вернуть Китаю более миллиона квадратных километров своей территории восточнее озера Байкал к побережью Тихого океана, которые Петербург украл у Китая в 1858 г. по Айгунскому и в 1860 г. по Пекинскому мирным договорам.